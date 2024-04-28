Стала известна шокирующая правда о суррогатной матери детей Пугачёвой и Галкина*

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Елена Ширинина, которую все называют суррогатной матерью детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, заявила, что не рожала двойняшек Гарри и Лизу, передает KP.RU.
Ширинина рассказала, что выносила двойняшек чужим людям лишь однажды в 2009 году. Она отметила, что в те годы этот поступок был вынужденным.
Через несколько лет ее пригласили на ток-шоу и попросили рассказать о донорстве яйцеклеток. В 2013 году с Ширининой снова связались и попросили срочно выйти в эфир. Не зная темы шоу, она поделилась своим опытом суррогатного материнства.
Позже стало известно, что программа была посвящена детям Аллы Пугачевой, после данного ток-шоу люди стали воспринимать жительницу Казани в качестве суррогатной матери Гарри и Лизы. Сама же Ширинина не понимает, почему Галкин* и Пугачева не опровергли эту информацию. По мнению женщины, им это могло быть выгодно.
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Через несколько лет ее пригласили на ток-шоу и попросили рассказать о донорстве яйцеклеток. В 2013 году с Ширининой снова связались и попросили срочно выйти в эфир. Не зная темы шоу, она поделилась своим опытом суррогатного материнства.
Позже стало известно, что программа была посвящена детям Аллы Пугачевой, после данного ток-шоу люди стали воспринимать жительницу Казани в качестве суррогатной матери Гарри и Лизы. Сама же Ширинина не понимает, почему Галкин* и Пугачева не опровергли эту информацию. По мнению женщины, им это могло быть выгодно.
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Екатерина Коршунова