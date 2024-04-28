Раскрыт секрет популярности Стаса Михайлова

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Певец Григорий Лепс рассказал о секрете успеха Стаса Михайлова. Об этом Лепс сообщил в интервью aif.ru.
Певец поделился, что бывал на концертах своего коллеги. По мнению исполнителя, десяток произведений в концерте Михайлова – это хиты, которые поет весь зал.
Лепс отметил, что композиция «Все для тебя» является его любимой песней в репертуаре Михайлова. Музыкант также усомнился в том, что сможет ее перепеть.
Певец заключил, что никогда не конкурировал с Михайловым на сцене, поскольку у артистов разные ценности.
Напомним, 27 апреля народный артист России Стас Михайлов отпраздновал 55-летие.
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Лепс отметил, что композиция «Все для тебя» является его любимой песней в репертуаре Михайлова. Музыкант также усомнился в том, что сможет ее перепеть.
Певец заключил, что никогда не конкурировал с Михайловым на сцене, поскольку у артистов разные ценности.
Напомним, 27 апреля народный артист России Стас Михайлов отпраздновал 55-летие.
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Екатерина Коршунова