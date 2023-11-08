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Депутат Шолохов заявил о необходимости запрета концертов Пугачевой

08 ноября 2023, 18:20
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов призвал запретить выступления певицы Аллы Пугачевой в Москве из-за, по его мнению, низкого спроса зрителей на концерты артистки.

«Я не знаю, кому хочется смотреть на престарелую диву. Даже если Пугачева даст концерты в Москве, не думаю, что они будут пользоваться большим спросом. Если есть какие-то правовые основания, то стоит эти выступления вообще запретить», — отметил в беседе с NEWS.ru Шолохов.

При этом, по его словам, концерты певицы могут быть отменены на законодательном уровне после соответствующих проверок правоохранительных органов. А в случае, если Пугачёва доносила фейковую информацию о российской армии до зрителей, то её могут даже призвать к ответственности.

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Лобода «переобулась» и вновь запела на русском языке
Певица Лобода, отказавшаяся петь на русском, анонсировала новый трек «Метелица»
06 декабря 2023, 13:07

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Светлана Лобода, ранее отказавшаяся петь на русском языке, выложила в соцсетях фрагмент новой песни «Метелица».
После начала спецоперации на Украине Лобода раскритиковала её проведение и покинула Россию. Она отправляла гуманитарную помощь на Украину, выступала в европейских государствах и проживала в Латвии. Также она отказалась писать новые песни на русском языке, а те, что уже были, перевела на украинский. 

Однако опубликованный пост со словами «За окном метелица, и тебе не верится, что у нас не клеится» явно говорит о том, что Лобода изменила свою позицию. 

В комментариях под постом набрались сотни негативных посланий. Певицу обвинили в том, что она «переобулась», якобы хочет попасть на Песню Года. Но кто-то заявил, что на русском её песни действительно звучат лучше. 

Напомним, что в апреле прошлого года Лободе запретили въезжать в Россию в ближайшие 50 лет. 

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#шоу-бизнес
#россия
#украина
#русский язык
#певица
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Александр Лазарев занял пост главного режиссёра Театра Российской армии
Минобороны: Александр Лазарев стал главным режиссёром Театра Российской армии
06 декабря 2023, 11:18

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народный артист России Александр Лазарев занял пост главного режиссёра Центрального академического театра Российской Армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что генеральный директор Большого театра Владимир Урин покинул свой пост по собственному желанию. Официального комментария о причинах такого решения не поступало, однако существует две версии. По одной из них Урин подал заявление на увольнение из-за своей позиции относительно спецоперации на Украине. Он якобы входил в чисто деятелей культуры, которые высказывались против её проведения. По второй версии решение связано с трудностями в работе. В частности, из-за ежегодных проблем с продажей билетов на балет «Щелкунчик». 

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#театр
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#режиссёр
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Пугачёвой стало плохо на шопинге на Кипре
Алле Пугачёвой стало плохо на шопинге в брендовом бутике на Кипре
05 декабря 2023, 15:15

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Певице Алле Пугачёвой стало плохо во время шоппинга в Кипре. О состоянии артистки рассказал посетитель одного из бутиков «Московскому комсомольцу».

«Волею случая мы оказались вместе в местном мультибрендовом магазине. Алла Борисовна плохого самочувствия даже не скрывала. <…> В тот день ей стало плохо: она очень неважно себя почувствовала», — поделился очевидец по имени Алексей.
Он рассказал, что ус слышал, как артистка жаловалась продавцам на отек ног.

Алексей отметил, что певица ходит без охраны, только с помощницей и водителем. 

Пугачёва вместе с семьей уехала из Израиля после эскалации конфликта с палестинским движением ХАМАС. В ноябре артистка приезжала в РФ и записала несколько песен. Она также обратилась к хейтерам в социальных сетях, назвав их рабами.

Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич* запретил россиянам слушать свой новый альбом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#певица
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#артист
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Осудившая СВО певица Вера Брежнева потеряла последний бизнес в России
Певица Вера Брежнева лишилась своего бутика женской одежды в РФ
05 декабря 2023, 14:31

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Осудившая СВО Украинская певица Вера Брежнева потеряла свой последний бизнес на территории России. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, она перестала быть совладелицей бутика женской одежды Myseasons в Санкт-Петербурге. Теперь единоправной хозяйкой бизнеса стала дизайнер Ханна Хмелева. 

Девушки договорились, что Брежнева будет раскручивать и продвигать бутик, а Хмелева заниматься всеми остальными делами магазина.  Но, по словам дизайнера, после начала спецоперации на Украине она перестала заниматься развитием бутика не сделала ничего для их общего дела.  Помимо того, ООО Брежневой закрыли за долги.

​Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич* запретил россиянам слушать свой новый альбом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#бизнес
#долги
#певица
#сво
#украина
#россия
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Стало известно имя нового наставника в шоу «Голос»
Zivert станет новым наставником в шоу «Голос» на Первом канале
04 декабря 2023, 13:28

Фото: iStock/Sonate

Певица Zivert будет новым наставником шоу «Голос» на Первом канале, сообщает пресс-служба телеканала.
«Впервые в истории проекта зрители увидят в красном кресле наставника «Голоса» певицу-хитмейкера Zivert, которая присоединится к уже опытным тренерам Владимиру Преснякову, Полине Гагариной и Антону Беляеву», — сообщила пресс-служба. 
Zivert обещает «Голосу» и его участникам привнести на проект экспериментальное звучание. 
«Я нахожусь в творческом поиске, так что будет интересно. Буду этим жить и обещаю полную самоотдачу», —сказала артистка.
Первый канал объявил, что съёмки нового сезона «Голоса» стартуют в ближайшее время. В слепых прослушиваниях будут принимать участие исполнители из новых регионов. Дата выхода нового сезона пока не сообщалась. 

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#новости
#артист
#музыка
#певица
#общество
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Андрей Макаревич* запретил россиянам слушать свой новый альбом
Макаревич* запретил россиянам и белорусам слушать свой новый альбом «Убежище»
03 декабря 2023, 13:56

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Музыкант Андрей Макаревич* запретил россиянам и белорусам слушать свой новый альбом «Убежище». Об этом пишет «Царьград».
Несколько дней назад покинувший Россию лидер группы «Машина времени» ввёл тотальный запрет на прослушивание своего нового альбома жителям России и Белоруссии. 

Свою позицию он объяснил тем, что не хочет звучать для людей, которые поддерживают проведение Россией спецоперации на Украине.

«Царьград» сообщает, что комментариях под постом Макаревича* в соцсетях россияне и белорусы начали писать огромное количество посланий. Кто-то с сарказмом задавался вопросом о том, как же теперь жизнь после такой новости. Кто-то предложил переименовать альмом в «Бомбоубежище», поскольку это более актуально для исполнителя, проживающего в Израиле. 

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#запрет
#музыкант
#россияне
#израиль
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Певица Ротару заплатила солидную сумму за выезд своего внука с Украины
«Утро.ру»: певица София Ротару вывезла своего 29-летнего внука с Украины
03 декабря 2023, 13:38

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Певица София Ротару вывезла с Украины своего 29-летнего внука Анатолий Евдокименко. Об этом сообщает издание «Утро.ру».
Отмечается, что за выезд молодого человека с территории государства его знаменитая бабушка заплатила солидную сумму. В США, куда выехал Евдокименко, Ротару оплачивает ему всё, что необходимо. 

Издание «Утро.ру» уточнило, что внук певицы тоже ведёт сольную карьеру и выступает под псевдонимом SHMN, или Шаман. При этом никакой связи с исполнителем SHAMAN (Ярослав Дронов) нет, поскольку внук Ротару выбрал такое имя ещё в 2017 году, когда Дронов его ещё не носил. 

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*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ
#украина
#певица
#сша
#шоу-бизнес
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Лазарев удалил клип на песню «Так красиво» после обвинений в пропаганде ЛГБТ*
02 декабря 2023, 16:29

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Российский певец Сергей Лазарев удалил со своего сайта и YouTube-канала клип на песню «Так красиво» после обвинения в пропаганде нетрадиционных отношений. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъём».
Ранее сообщалось, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал Aiva на 500 тысяч рублей за показ клипа в в августе и сентября этого года. Отмечалось, что в фрагменте клипа две женские руки держатся друг за друга, что было воспринято Роскомнадзором как демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений. 

Видео было снято ещё в 2017 году и находилось в открытом доступе на сайте Лазарева и на его официальном YouTube-канале. 

Однако, в связи с инцидентом, исполнитель принял решение заблокировать доступ к материалу, поэтому теперь при нажатии на видео высвечивается надпись о том, что оно недоступно. 

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*организация признана экстремистской и запрещена на территории России
#суд
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#лгбт
#запрет
#штраф
#певец
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Певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих
02 декабря 2023, 11:47

Фото: iStock/Zolnierek

Российский певец Эдуард Шарлот, который публично сжёг свой паспорт, признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в ходе допроса, который прошёл в Кировском районном суде Самары, Шарлот признал свою вину и раскаивался за содеянное. 

Напомним, что в июне этого года Шарлот опубликовал видео, на котором сжигает паспорт гражданина РФ и говорит, что больше не считает себя русским. После этого певец покинул Россию, но вскоре вернулся. 22 ноября его задержали в петербургском аэропорту Пулково. В отношении Шарлота возбуждено три уголовных дела: его обвиняют по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. 

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#суд
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