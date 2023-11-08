Депутат Шолохов заявил о необходимости запрета концертов Пугачевой

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов призвал запретить выступления певицы Аллы Пугачевой в Москве из-за, по его мнению, низкого спроса зрителей на концерты артистки.
«Я не знаю, кому хочется смотреть на престарелую диву. Даже если Пугачева даст концерты в Москве, не думаю, что они будут пользоваться большим спросом. Если есть какие-то правовые основания, то стоит эти выступления вообще запретить», — отметил в беседе с NEWS.ru Шолохов.
При этом, по его словам, концерты певицы могут быть отменены на законодательном уровне после соответствующих проверок правоохранительных органов. А в случае, если Пугачёва доносила фейковую информацию о российской армии до зрителей, то её могут даже призвать к ответственности.
Читайте также:
«Выступит в Москве»: Пугачева тайно записала альбом в России, что задумала примадонна
Пугачёва записала три песни на российской студии
В сети появились эксклюзивные фото Пугачевой из её последней поездки в Тверь
Мелисса Тимофеева