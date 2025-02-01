Дети, собака и беспорядок: Галкин* показал их с Пугачёвой дом на Кипре

Алла Пугачёв и Максим Галкин* (Фото: соцсети)
После некоторого затишья муж Аллы Пугачёвой юморист Максим Галкин* активизировался в социальных сетях. Н этот раз он решил поделиться с поклонниками и подписчиками, кадрами быта семьи в их доме на Кипре.
Например, в короткий ролик попал чёрный пёс по кличке Рокки, самозабвенно рвущий на части бумажный пакет. Клочья от обёртки летят во все стороны, ими усеян уже весь диван и пол — и то, и другое далеко не первой чистоты. В какой-то момент сын пародиста попытался отобрать пакет у собаки, но тот остановил ребёнка.
Пёс появился у Пугачёвой и Галкина ещё в то время, когда они жили в Израиле. Судя по всему, животное прижилось, так как его взяли с собой при переезде в кипрский Лимасол. А ещё из ролика стало понятно, что дети певицы находятся рядом с мамой, не в Лондоне, как сообщалось ранее.
Пугачёва и Галкин*, эмигрировав з России, поселились в Израиле. Дети пошли в престижную школу, но проучились там всего год. Когда на Ближнем Востоке стало неспокойно, семья перебралась на Кипр, где была приобретена элитная недвижимость. В последнее время появилась информация, что и там они не задержаться надолго. Якобы Пугачёвой не подходит слишком жаркий средиземноморский климат, поэтому пара подумывает о том, чтобы перебраться н другой остров — Великобританию.
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* Признан иногентом в РФ
«С каждой тарой у нас такое происходит», — комментирует за кадром супруг бывшей Примадонны.
Пёс появился у Пугачёвой и Галкина ещё в то время, когда они жили в Израиле. Судя по всему, животное прижилось, так как его взяли с собой при переезде в кипрский Лимасол. А ещё из ролика стало понятно, что дети певицы находятся рядом с мамой, не в Лондоне, как сообщалось ранее.
Пугачёва и Галкин*, эмигрировав з России, поселились в Израиле. Дети пошли в престижную школу, но проучились там всего год. Когда на Ближнем Востоке стало неспокойно, семья перебралась на Кипр, где была приобретена элитная недвижимость. В последнее время появилась информация, что и там они не задержаться надолго. Якобы Пугачёвой не подходит слишком жаркий средиземноморский климат, поэтому пара подумывает о том, чтобы перебраться н другой остров — Великобританию.
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* Признан иногентом в РФ
Александр Бойцов