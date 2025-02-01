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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Дети, собака и беспорядок: Галкин* показал их с Пугачёвой дом на Кипре

Дети, собака и беспорядок: Галкин* показал их с Пугачёвой дом на Кипре

Максим Галкин* опубликовал кадры из их с Пугачёвой дом на Кипре
Алла Пугачёв и Максим Галкин* (Фото: соцсети)

Алла Пугачёв и Максим Галкин* (Фото: соцсети)

После некоторого затишья муж Аллы Пугачёвой юморист Максим Галкин* активизировался в социальных сетях. Н этот раз он решил поделиться с поклонниками и подписчиками, кадрами быта семьи в их доме на Кипре.
Например, в короткий ролик попал чёрный пёс по кличке Рокки, самозабвенно рвущий на части бумажный пакет. Клочья от обёртки летят во все стороны, ими усеян уже весь диван и пол — и то, и другое далеко не первой чистоты. В какой-то момент сын пародиста попытался отобрать пакет у собаки, но тот остановил ребёнка.

«С каждой тарой у нас такое происходит», — комментирует за кадром супруг бывшей Примадонны.



Пёс появился у Пугачёвой и Галкина ещё в то время, когда они жили в Израиле. Судя по всему, животное прижилось, так как его взяли с собой при переезде в кипрский Лимасол. А ещё из ролика стало понятно, что дети певицы находятся рядом с мамой, не в Лондоне, как сообщалось ранее.

Пугачёва и Галкин*, эмигрировав з России, поселились в Израиле. Дети пошли в престижную школу, но проучились там всего год. Когда на Ближнем Востоке стало неспокойно, семья перебралась на Кипр, где была приобретена элитная недвижимость. В последнее время появилась информация, что и там они не задержаться надолго. Якобы Пугачёвой не подходит слишком жаркий средиземноморский климат, поэтому пара подумывает о том, чтобы перебраться н другой остров — Великобританию.

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* Признан иногентом в РФ
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«Я настоящая принцесса!»: Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол и подбежала к маленькой девочке
01 февраля 2025, 11:57

Кейт Миддлтон (фото: соцсети)

Кейт Миддлтон решилась на неожиданный поступок. Принцесса Кембриджская оторвалась от официальной процессии и нарушила королевский протокол, чтобы лично подойти к маленькой девочке.
Поборовшаяся с онкологией жена принца Уильяма впервые с 2023 года отправилась в поездку в южный Уэльс.

Миддлтон посетила детский хоспис. Вместе с маленькими пациентами она занялась рисованием. Возвращаясь после посещения лечебного заведения, она нарушила королевский протокол. Она остановила машину и по траве побежала навстречу маленькой девочки.

Выяснилось, что трёхлетняя Лили-Роуз Логан позвала принцессу, а та, в свою очередь, не смогла сдержать порыв познакомиться с малышкой. Девочка спросила, на самом ли деле Кейт принцесса.

«Да, я настоящая принцесса! Я просто захотела подойти к тебе, поздороваться и посмотреть твою деревню, познакомиться с ней», – ответила Миддлтон.
После Лили-Роуз показала принцессе свой игрушечный банан и вручила его ей в подарок. Кейт вежливо вернула его, после чего девочка бросила игрушку на землю, Кейт со смехом пришлось поднять банан.

Также Миддлтон рассказала девочке, что на местной фабрике, которую она посетила, вяжут носки и свитера. «Это просто потрясающе, как это всё создается!», – отметила принцесса.

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#девочка
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«Она ему отказала»: называвший себя другом Яниса Тиммы Марк Пугачёв пытался закрутить роман с Анной Седоковой
Анна Седокова отказала Марку Пугачеву, желавшему закрутить с ней роман
01 февраля 2025, 11:26

Марк Пугачёв (фото: соцсети)

Латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой 17 декабря в одном из московских хостелов. Марк Пугачёв, называющий себя близким другом покойного, активно призывает расследовать причастность к этому бывшей супруги спортсмена певицы Анны Седоковой.
Бизнесмен, проживающий в Майями утверждает, что действует в интересах погибшего друга. Однако знакомые Марка рассказали, что причиной ненависти к Седоковой стал её отказ закрутить с ним роман.

В прошлом году Седокова откровенно поделилась в соцсетях проблемами, которые возникают в её браке с Тиммой. Под этим постом Пугачёв отставил комментарий «Sexy», который бывшая солистка группы «ВИА Гра» проигнорировала.

Также знакомые Марка рассказали, что неоднозначными были и отношения мужчины с баскетболистом. Тимма доверил ему свой автомобиль, когда переехал из Майями в Москву. Пугачёв, воспользовавшись случаем, решил заработать и начал сдавать машину в аренду. Когда авто пострадало в ДТП, Пугачёв сделал некачественный и бюджетный ремонт, чем сильно возмутил спортсмена.

Также, по словам блогеров, Марка на самом деле зовут Дмитрием, до переезда в США он работал стриптизёром в Москве.

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Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова о муже: «Наша роспись – это хохма. Нам уже туча лет, мы 10 лет вместе»
Мария Куликова рассказала о росписи с мужем
01 февраля 2025, 11:01

Мария Куликова (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

В 2023 году звезда сериала «Склифосовский» шокировала публику, сообщив, что снова связала себя узами брака. Мария Куликова не стала устраивать пышную свадьбу, а тихо расписалась с избранником в МФЦ.
Оказалось, что она вышла замуж за мужчину, с которым до этого встречалась десять лет. Актриса не стала показывать фото с мужем, но, по слухам, им стал её коллега по цеху Виталий Кудрявцев.

Куликова и её супруг решили обойтись без шикарного торжества и тихо расписались в МФЦ. В числе гостей был только ей сын Иван.

«Мне уже лень было заниматься этим безумием, собирать много гостей. Так что мы просто пришли в МФЦ. И то нас не расписали день в день, сказав «Нет, мы вам даём месяц»… Месяц на что? Нам уже туча лет, мы десять лет вместе. На что вы даёте месяц? Дайте прямо сейчас подпись поставить. Это было смешно», – поделилась актриса в интервью «Антенне-Телесемь».
Поскольку пара уже давно вместе, штамп в паспорте, по словам Куликовой, стал простой формальностью. Их жизнь никак не изменилась, только появились новые шутки и слова «супруг» и «супруга».

«Наша роспись – это больше хохма», – отметила артистка.
Напомним, что первым мужем Марии стал Денис Матросов. В 2011 году актриса родила сына Ивана, а спустя четыре года после этого пара развелась.

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#интервью
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#брак
#семья
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Прикрыта только стразами: Валерия восхитила фигурой в новом клипе
01 февраля 2025, 10:59

Алла Перфилова/Валерия

В новом клипе на песню «Ураган» Валерия предстала в образе восточной колдуньи, которой подчиняется стихия. Действие происходит в таинственном храме, хранящем книгу с заклинаниями.
Все поклонники творчества певицы знают: ее главная суперсила — это сохранение молодости.

«"Да, еще есть порох в пороховницах"; "Не стареет, она как всегда на высоте", "Идеальная фигура прикрыта только стразами"» — пишут пользователи в комментариях.

Валерия является поклонницей йоги и рекомендует ее всем, вне зависимости от возраста и образа жизни. Она утверждает, что за счет регулярных занятий йогой чувствует себя лучше, чем в 17 лет.

«Йога оказывает фантастическое воздействие на внутренне состояние и добавляет внутренних сил», — говорит она.

Помимо йоги, Валерия придерживается правильного питания и много времени уделяет тренировкам в спортзале. Чтобы поддерживать интерес к спорту, она иногда меняет виды тренировок. Так, недавно на полюбила греблю, называет этот тренажер отличным способом для разогрева тела и поддержания нужной частоты сердечных сокращений.

Однако на йоге Валерия не останавливается. Исполнительница признается: ее стройность — результат самодисциплины. О физических упражнениях Валерия открыто рассказывает в личном блоге, восторгая поклонников.

«Работа на силу и кардиовыносливость — это вещь. Полгода назад ненавидела этот тренажер всей душой, но теперь вошла во вкус», — поделилась певица.

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«Очень сложно»: Ида Галич поделилась первыми подробностями беременности
01 февраля 2025, 10:39

Ида Галич (фото: соцсети)

Блогер Ида Галич на прошлой неделе подтвердила слухи о своей беременности. Она рассказала, как себя чувствует, и ответила хейтерам.
Да, помимо поздравлений звезда уже успела охватить нелестных комментариев. Хейтеры недоумевали, как она могла отправиться в длинное путешествие на Неделю моды в Париже, будучи беременной. А кто-то упрекал её в том, что она фотографируется полуголой на улице.

Однако в ответ на это Ида заявила, что полна сил и энтузиазма на ведение активного образа жизни. Однако в первом триместре всё было иначе.

«Малышок у нас, конечно, путешественник. Это так удивительно. Ведь первые три месяца дались мне очень сложно. Я думала, что буду лежать лежа всю беременность. Но последние две недели я буквально возродилась, как птица Феникс», – написала Галич в Telegram-канале.
Блогер пообещала в скором времени раскрыть другие подробности о своём положении.

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#беременность
#соцсети
#шоу-бизнес
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«Бывший подаёт в суды, а я их выигрываю»: Ольга Рапунцель одержала очередную победу над Дмитрием Дмитриенко
Ольга Рапунцель празднует победу над Дмитрием Дмитриенко
01 февраля 2025, 10:25

Ольга Рапунцель (фото: соцсети)

Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель потроллила бывшего мужа и рассказала, как одержала очередную победу в суде.
Телеведущая познакомилась с Дмитрием Дмитриенко на «Доме-2», после чего, в 2017 году, они поженились. В браке родились две дочки – Василиса и София. Между супругами постоянно вспыхивали ссоры и конфликты, которые в итоге привели к разводу. Однако и он был наполнен скандалами.

Бывшие супруги постоянно обменивались взаимными обвинениями и упрёками. Рапунцель сообщила, что была вынуждена вместе с дочерьми съехать из квартиры, в которой остался жить Дмитриенко. Также она уверяла, что он не участвует в жизни детей, однако мужчина отрицал это.

На время телезвезда перестала говорить о конфликтах с экс-мужем. Выяснилось, что всё это время они разбирались в суде, который Рапунцель выиграла.

В личном блоге Ольга написала, что люди обязательно за всё заплатят. В мире слишком много людей, считающих, что всё им сойдёт с рук. Но звезда поспешила остановить их, подчеркнув, что такое мнение ошибочно. После она сообщила об очередном выигранном суде.

Также Рапунцель заявила, что скоро доберётся до СМИ, распространяющих о ней ложную информацию. Она призвала удалить ложные статьи, иначе придётся ответить по закону.

Кроме того, девушка дала понять, что у неё есть новый поклонник, –каждый день в её доме появляются цветы.

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#шоу-бизнес
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«Последний трус»: Алёна Кравец ответила на угрозы друга погибшего Тиммы
01 февраля 2025, 09:32

Анна Седокова и Алёна Кравец (Фото: соцсети)

После смерти Яниса Тиммы одни продолжают обвинять Анну Седокову в случившемся, другие защищают ее. Очень активно против певицы выступает Марк Пугачев, называющий себя другом покойного баскетболиста.
Он обрушился н Анну с очередными обвинениями в ходе шоу «Пусть говорят» Первого канала, где обсуждалась трагедия Яниса Тиммы. Защищала артистку её коллега по шоу-бизнесу певица Алена Кравец. Она назвала Марка мошенником, среди гостей шоу возникли споры.

После шоу Пугачев опубликовал видео, в котором угрожал, обещал разобраться с каждым защитником Седоковой, подключив все свои связи и ресурсы.

«Клянусь, что вы будете жалеть. У вас от фамилии Пугачев мурашки будут по телу! Я только с этим разберусь и до каждого доберусь! И посмотрите, что будет. Это не угроза, просто посмотрите. Вы будете жалеть и молить Бога о прощении, что вообще это имя когда-то произносили», — заявил он оппонентам.

Певица Алёна Кравец опубликовала большой ответ Пугачеву.

«Марк забыл, что лихие 90-е остались в прошлом, как и время «пацанских угроз и демонстрации якобы имеющихся связей с силовиками и денег для расправы», — написала артистка.

Она считает, что живущий в Майами Марк верит в свою безнаказанность, так как борется против женщин и организовывает публичную травлю тех, кто не может ему ответить.

«Сыплет угрозами женщинам, обрушил на них толпу ботов и хейтеров только за то, что ему правду в глаза говорят? В соцсети не зайти из-за организованной им травли! И хватает же мозгов такие видео с угрозами расправы публично демонстрировать! Вот уж истинный мужчина и боец! Может, лучше пыл и энергию доблестный „мачо“ направит на защиту Родины, а не сбегает из нее в сложное время как последний трус?» — заявила Кравец.

Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни поддерживают такое мнение певицы. Они указывают на то, что мужчина, называющий себя другом Тиммы, ведет себя крайне агрессивно, он пытается довести Анну. Это недопустимо, ведь она мама и у нее есть дети. Другие, напротив, поддерживают Пугачёва и заявляют, что он всё говорит правильно, а его слова заслуживают доверия.

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«Хочу, чтобы не плакали»: Певица» Юлия Ковальчук задумалась о своих похоронах
Певица Юлия Ковальчук: Только в России мне спокойно
01 февраля 2025, 08:45

Юлия Ковальчук (Фото: соцсети)

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук задумывается о том, как будут проходить ее похороны. 42-летняя артистка не хотел бы, чтобы её родные и близкие плакали.
«Мне почему-то хотелось бы, чтобы все с улыбкой, добром, под хорошую музыку, за вкусной едой вспоминали меня. Мне бы хотелось, чтобы они сказали, что я была хорошим человеком», — сказала она в интервью проекту «Не Пруст».

Порассуждала Юлия и о своей Родине и отношению к ней. Певица считает Россию самой комфортной страной для жизни и ни за что не согласилась бы променять ее на другую.

«Пролетая на самолете над другими странами, у меня нет внутреннего спокойствия. Но как только я залетаю на территорию России, я думаю: "Фух, слава Богу, я дома“. И тут, на Родине, я чувствую себя спокойно, умиротворенно. Мне кажется, что я стараюсь передать это ощущение своим детям», — рассказала бывшая солистка группы «Блестящие».

Юлия Ковальчук и ее муж и коллега по звездному цеху Алексей Чумаков воспитывают двух дочерей. Супруги боятся за безопасность девочек и до сих пор не представили их широкой публике.

«Наших детей никто и не видел никогда, потому что мы не считаем нужным афишировать это. Когда они подрастут, в любом случае все станет известно», - говорила певица ранее.
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#интервью
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«Была не в кондиции»: Волочкова опровергла слухи о нанятом за деньги любовнике
Волочкова опровергла слухи о том, что содержит своего молодого любовника
01 февраля 2025, 08:45

Анастасия Волочкова и Марчел Абабаи (Фото: соцсети)

Во время январской поездки на Мальдивы рядом с Анастасией Волочковой замечен 26-летний Марчел Абаби, танцующий с ней в шоу «Одержимость». Балерина утверждала, что их связывают с Марчелом только дружеские отношения, однако подогревала слухи об их романе видео и фото с отдыха.
Появились слухи о том, что Волочкова оплатила поездку Марчелу, чтобы тот временно стал ее «тайным возлюбленным», версия обсуждалась в кулуарах на дне рождении балерины, который отмечался 20 января, сообщает StarHit. Артистка гневно опровергает подобные предположения.

«Это такой бред. Я была не в кондиции и даже не знаю, кто из моих гостей мог такую чушь нести», — сказала мастерица шпагатов.

Она уверяет, что многие мужчины хотели бы сами оплатить даже одну встречу с ней, не говоря уже о том, чтобы провести вместе какое-то более длительное время.

«Да знаете сколько мужиков готовы мне заплатить, чтобы со мной хотя бы раз увидеться или полететь в отпуск? Просто злые и завистливые языки пытаются оклеветать меня и не более того», — сказала Волочкова.

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