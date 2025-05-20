«Я поняла, что такое настоящая любовь»: в день 16-летия Анна Пересильд рассказала о личном

Анна Пересильд (Фото: Telegram @officialannaperesild)
Анна Пересильд сегодня отмечает важную дату — в день своего рождения юная актриса поделилась фото из личного архива и написала в своем Телеграм-канале проникновенные слова родителям.
Девушка поблагодарила маму за то, что подарила ей жизнь и назвала себя счастливым человеком, поскольку с самого рождения живет в абсолютной любви.
Также Анна подтвердила роман, о котором много говорят: «В этом году в моей жизни появился человек, который поменял мою жизнь кардинально». Имя возлюбленного актриса оставила в тайне.
О возможном романе между Анной и 19-летним музыкантом Иван Дмитриенко заговорили еще несколько месяцев назад.
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«Мамочка, спасибо за то, что благодаря тебе я появилась на этой планете и сейчас живу свою самую прекрасную жизнь. Ты научила меня наслаждаться каждым днем, благодарить каждого, кто провел с тобой этот день... Я буду благодарить тебя всю свою жизнь и всегда буду рядом, мое счастье», — написала актриса.
Также Анна подтвердила роман, о котором много говорят: «В этом году в моей жизни появился человек, который поменял мою жизнь кардинально». Имя возлюбленного актриса оставила в тайне.
О возможном романе между Анной и 19-летним музыкантом Иван Дмитриенко заговорили еще несколько месяцев назад.
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