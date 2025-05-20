Мама Валерии с ужасом вспомнила о браке дочери с Шульгиным: «Жалею, что не поступила со своим зятем яро и жёстко»

Валерия (фото: Telegram @valeriyaofficial)
Валерия развелась с Александром Шульгиным более 20 лет назад. Однако и сама певица, и её родные вспоминают об этом браке как о страшном сне.
Именно в союзе с Шульгиным тогда ещё Алла Перфилова стала Валерией. Продюсер помог начинающей артистке заявить о себе на всю страну. Однако популярность стоила певице слишком дорого: Александр морально издевался над ней и её родными, избивал её, а позже стал поднимать руку и на троих детей, которых ему родила Валерия.
Сейчас продюсер приходит в ярость от того, куда смотрели близкие Валерии в те страшные годы, поскольку на молодой женщине почти не было живого места.
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«Я оказался для него не той породы. Он начал поднимать на меня руку, когда мне было семь месяцев. Я априори не мог сделать ему ничего плохого. В годик меня уже отсылали к бабушке, от него подальше», – делился старший сын Артемий Шульгин.Мама Валерии признаётся, что с содроганием вспоминает о том, через что пришлось пройти её дочери в отношениях с продюсером. Сейчас женщина очень жалеет, что вовремя не заставила дочь бросить его.
«Я очень жалею, что у неё нет ни сестры, ни брата, потому что я была занята своим образованием, работой, карьерой. Потом жалею, что яро и жёстко не поступила со своим зятем Шульгиным. Вот надо было сразу же сделать так, чтобы они расстались. А я всё: „Подождите“. Как бы не помешать, как бы не оказаться виноватой… Но всё становилось хуже. А теперь, я думаю, надо было сразу расходиться ей», – отметила Галина Николаевна в беседе с Арманом Давлетяровым.Спустя десять лет постоянных побоев Валерии и её троим детям удалось сбежать к родителям. Позже она встретила Иосифа Пригожина, с которым нашла своё счастье.
Сейчас продюсер приходит в ярость от того, куда смотрели близкие Валерии в те страшные годы, поскольку на молодой женщине почти не было живого места.
«Валерия обращалась ко всем, и ей никто не помог – ни коллеги по цеху, при том что они были свидетелями. Вот если вы посмотрите „Песню года – 94“ или „…96“, не помню точно, то она там одной стороной поёт, потому что выбита челюсть, чуть ли не нос сломан и чёрного цвета она была», – возмущается Пригожин, слова которого приводит StarHit.В лице Пригожина дети певицы нашли хорошего отца, к которому относятся как к родному. Он, в свою очередь, любит их и всегда им помогает.
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Анастасия Чинкова