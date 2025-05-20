Актриса Светлана Немоляева призналась в угрозах утопить сына в туалете

Светлана Немоляева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актриса Светлана Немоляева откровенно рассказала, к каким жестоким методам прибегала во время воспитания единственного сына, актёра Александра Лазарева. Подробностями она поделилась в телешоу «Однажды…».
88-летняя звезда «Служебного романа» и «Гаража» призналась, что порой ей приходилось прибегать к насильственным методам. Однако в такие моменты она чувствовала своё бессилие.
При этом Немоляева отметила, её муж, отец Александра, никогда не поднимал руку на сына.
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«Он много времени проводил в туалете, это была комната наказаний. Когда он безобразничал, я вела его в туалет, открывала толчок, говорила, что сейчас засуну его туда и смою», – заявила Немоляева.Также артистка угрожала вырвать сыну все волосы, когда он был совсем неуправляем.
При этом Немоляева отметила, её муж, отец Александра, никогда не поднимал руку на сына.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова