«Девочки пиарятся»: Продюсер Якобсон ответил на обвинения дочери Даны Борисовой
Продюсер Артур Якобсон обвинил семью Даны Борисовой в пиаре
Продюсер Артур Якобсон опроверг обвинения дочери Даны Борисовой Полины в пиаре на её имени. Он заявил, что бывшая возлюбленная и её мать врут публике ради хайпа.
В беседе с «Газетой.Ru» Якобсон отметил, что не общается с Полиной с 23 февраля.
«Если бы я хотел «пиариться на её имени», как она утверждает, то я бы точно рассказал всё, что знаю. С моей адекватностью и сдержанностью этим двум лживым неблагодарным женщинам очень сильно повезло. И за макароны никто Полину не душил. Полина, конечно, заслуживала получить по лицу, но я не готов драться с женщиной, если на её талии надет корсет, а не пояс чемпионки UFC!» — заявил продюсер.Когда Полина легла на лечение, Артур узнавал о её прогрессе от Даны Борисовой. Телеведущая благодарила бывшего бойфренда дочери и говорила, что Полина до сих пор его любит. Якобсон признался, что сейчас обе женщины его заблокировали.