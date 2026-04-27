«Девочки пиарятся»: Продюсер Якобсон ответил на обвинения дочери Даны Борисовой

27 апреля 2026, 20:22

Продюсер Артур Якобсон обвинил семью Даны Борисовой в пиаре

Полина Аксёнова (Фото: Instagram* @poxenovaaa)

Продюсер Артур Якобсон опроверг обвинения дочери Даны Борисовой Полины в пиаре на её имени. Он заявил, что бывшая возлюбленная и её мать врут публике ради хайпа.





В беседе с «Газетой.Ru» Якобсон отметил, что не общается с Полиной с 23 февраля.

«Если бы я хотел «пиариться на её имени», как она утверждает, то я бы точно рассказал всё, что знаю. С моей адекватностью и сдержанностью этим двум лживым неблагодарным женщинам очень сильно повезло. И за макароны никто Полину не душил. Полина, конечно, заслуживала получить по лицу, но я не готов драться с женщиной, если на её талии надет корсет, а не пояс чемпионки UFC!» — заявил продюсер.