Владислава Самохина раскрыла, как сыграла фигуристку Роднину в двух возрастах

27 апреля 2026, 18:34

Владислава Самохина рассказала, как сыграла Ирину Роднину в двух возрастах

Владислава Самохина (Фото: кадр из драмы «Роднина»)

Актриса Владислава Самохина рассказала, как ей удалось сыграть фигуристку Ирину Роднину в двух возрастах. «Роднина» представляет собой спортивный байопик о спортсменке, которая смогла превратить собственные слабости в источник силы и стать легендой мирового спорта.





Как сообщили «Газете.Ru» в онлайн-кинотеатре КИОН, артистка опиралась на симбиоз внутреннего и физического состояния.

«Без внутреннего и физического не получится полноценного перевоплощения. Это было сложно и ответственно: сложно, потому что это история настоящего человека, и был очень большой разброс возраста — начиная с 16 и заканчивая 30 годами. Было очень важно показать эту перемену, учитывая, что мне на тот момент было 20 лет. Ну и, конечно, освоить фигурное катание с нуля», — рассказала Владислава.