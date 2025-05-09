Диана Арбенина исполнит роль в спектакле по произведениям поэтов-фронтовиков

Диана Арбенина (фото: ВКонтакте @thenightsnipers)
Певица Диана Арбенина выступит в спектакле «Минуту назад» в театре «Мастерская "12"» Никиты Михалкова. Постановка основана на произведениям советских поэтов-фронтовиков.
«К 80-летию нашей Великой Победы в самой страшной и жестокой войне мои ребята - выпускники академии, а ныне актеры «Мастерской "12"» Никиты Михалкова подготовили очень трогательный и искренний спектакль «Минуту назад», – заявил Никита Михалков, слова которого приводит ТАСС.В основу сценария постановки вошли стихи фронтовиков о судьбах солдат, матерях погибших героев и об ужасах войны.
Михалков заявил, что пригласить фронтмена группы «Ночные снайперы» для участия в спектакле было правильным решением, поскольку Арбенина является не только замечательным музыкантом с прекрасными вокальными способностями, но и, по его мнению, хорошей драматической актрисой.
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Анастасия Чинкова