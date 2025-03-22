Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Я не была инициатором»: Диана Арбенина призналась, что от неё впервые ушёл мужчина

«Я не была инициатором»: Диана Арбенина призналась, что от неё впервые ушёл мужчина

Диана Арбенина призналась, что от неё впервые ушёл мужчина
Диана Арбенина (фото: Telegram @darbenina)

Диана Арбенина (фото: Telegram @darbenina)

Диана Арбенина откровенно рассказала о своём последнем опыте отношений. 50-летняя певица впервые рассталась с возлюбленным по его инициативе.
На днях лидер рок-группы «Ночные снайперы» презентовала новый альбом «Bloody Mary». Многие песни, вошедшие в него, посвящены расставаниям и чувствам, которые переживают люди, некогда любившие друг друга, а теперь ставшие чужими людьми.

«Любовь она всегда: встречаешься – расстаёшься, расстаёшься – встречаешься. Такие качели. Когда последний раз переживала расставание? Сейчас. Почему, как и зачем – сама не знаю. Я не была инициатором этого. Первый раз за всю жизнь. Первый раз не я», – откровенно призналась Арбенина.
Певица рассказала, что непростой период длился долго, но сейчас она наконец-то выдохнула с облегчением, поскольку всё закончилось. Она отметила, что искренне не понимает, что произошло, однако верит в лучшее и в то, что произошедшее, возможно, является кульбитом во что-то хорошее.

Арбенина никогда открыто не афишировала личную жизнь, поэтому это заявление является уникальным. Известно лишь, что замужем певица была один раз. В 1993 году она вышла расписалась с музыкантом Константином Арбениным, фамилию которого носит по сей день. Однако мужчина утверждал, что брак был фиктивным, поскольку Диане, переехавшей в Петербург из Магадана, нужна была прописка.

Читайте также:

Диана Арбенина продала два дома на берегу океана в американском штате Джорджия

Фиктивный брак для прописки в СПБ, наркотики и скандальные высказывания о РФ: Новые сенсационные факты об Арбениной

В Новосибирске призвали отменить концерт Дианы Арбениной
#концерт
#жизнь
#певица
#любовь
#брак
#рок
#мужчина
#заявление
«Повлиял на ее самооценку»: Деми Мур до сих пор отходит от жизни с Эштоном Катчером
У Деми Мур проблемы с самооценкой и верой в мужчин после измен Эштона Катчера
22 марта 2025, 04:35

Эштон Катчер и Деми Мур (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Голливудская актриса Деми Мур до сих пор не может отойти от совместной жизни с Эштоном Катчером. Теперь у звезды проблемы с самооценкой и верой в мужчин, о чем пишет издание Radar.
«Он сильно повлиял на ее самооценку и, в конечном счете, подорвал ее веру в мужчин», — говорится в публикации.

Брак распался еще в 2013 году. В своих мемуарах Деми откровенно рассказывала про измены Катчера и случившийся выкидыш. Мур призналась, что ей пришлось согласиться на секс втроем, чтобы порадовать Эштона.

Друзья актрисы рассказали, что Деми до сих пор сталкивается с проблемами после жизни с актером. Теперь звезда имеет проблемы с самооценкой и перестала верить в мужчин. К тому же после развода Мур так и не начинала новых серьезных отношений.

Читайте также:

Собственные дети и евреи: Канье Уэст обнародовал свой «список предателей»

Лебедев призвал присвоить звание народной артистки России исполнительнице песни «Матушка Земля»

Рэпер Offset попросил устроить экскурсию в Кремль, как приедет в Москву
#секс
#дети
#брак
#звёзды
#шоу-бизнес
#развод
#актеры
#психология
#измена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ввести в свою жизнь немного пилатеса и йоги»: Ида Галич дала совет беременным
Ида Галич посоветовала беременным заняться пилатесом и йогой
22 марта 2025, 01:54

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Телеведущая Ида Галич дала беременным ряд своих рекомендаций, которые помогут снять напряжение со спины в период вынашивания. Этим звезда поделилась в своем telegram-канале.
«Я точно могу сказать, в этот раз моей спине много легче переносить беременность. Ежедневные мягкие тренировки и зарядки очень помогают снять напряжение с поясницы. Очень-очень советую всем, кто планирует беременность, ввести в свою жизнь немного пилатеса, йоги или растяжки. Это очень в дальнейшем поможет», — пишет Галич.

Телеведущая отметила, что этим стоит заниматься и в подготовки к беременности. Сложнее всего при вынашивании приучить себя к дисциплине, в связи с чем начать тренировки нужно перед зачатием.

Читайте также:

​В Петербурге перенесли концерт Лолиты и назначили выступление Ольги Серябкиной

«Ещё больше постройнела»: Волочкова заявила, что практически отказалась от еды

Расставшаяся с чиновником Саша Бортич раскрыла личность нового возлюбленного – фото
#жизнь
#тренировки
#беременность
#звёзды
#шоу-бизнес
#йога
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге перенесли концерт Лолиты и назначили выступление Ольги Серябкиной
В Санкт-Петербурге перенесли концерт Лолиты перед матчем «Зенита» и «Рубина»
21 марта 2025, 21:06

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

В Санкт-Петербурге отменили концерт Лолиты Милявской, которая должна была выступить перед футбольным матчем петербургского «Зенита» и казанского «Рубина». Об этом сообщает портал 78.ru.
Отмечается, что концерт певицы отменили по техническим причинам и перенесли на неопределённый срок. О новой дате выступления Лолиты на «Газпром Арене» сообщат отдельно.

Также стало известно, что вместо Лолиты перед матчем выступит певица Ольга Серябкина.

Очередная отмена концерта Лолиты происходит на фоне слухов о том, что артистку намеренно «отменяют». Однако недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никто специально не препятствует гастрольной деятельности артистки.

Читайте также:

Лолита после отмены концертов начала петь песни Пугачевой на вокзале

Лолита снялась в праздничном выпуске шоу «Суперстар!» и станет ведущей его нового сезона

Соседов призвал Киркорова и Лолиту встать перед народом на колени
#отмена
#концерт
#газпром
#певица
#мария захарова
#шоу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ещё больше постройнела»: Волочкова заявила, что практически отказалась от еды
Волочкова заявила, что практически отказалась от еды
21 марта 2025, 21:00

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова в личном блоге призналась, что практически ничего не ест. Зато ощущает лёгкость в теле, которая помогает ей во время выступлений.
«Кажется, я ещё больше постройнела перед завтрашним выступлением. Это всё плоды больших физических нагрузок и практически отсутствие питания. Утром постный бульон с листвой, вечером одно или два вареных яйца всмятку. И всегда легкость в теле», – написала артистка в своём Telegram-канале.
При этом напомним, что Волочкова уже довольно давно закрыла возможность для комментирования своих постов. Как объяснила балерина, она устала от постоянного хейта, который льётся на неё из соцсетей. В связи с этим она просто предложила поклонникам смотреть «картинки её жизни».

Читайте также:

Брал микрозаймы и погряз в долгах: что известно о женихе 19-летней дочери Анастасии Волочковой

«Я даже не знаю фамилию Никиты»: Волочкова раскрыла, почему дочь уехала от жениха к папе

«Я защищала простых людей»: Волочкова заявила о своей борьбе с мошенниками
#еда
#питание
#анастасия волочкова
#спорт
#красота
#похудение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Внебрачный сын» Бедроса Киркорова пришёл на похороны певца и вспомнил последнюю встречу с ним
«Внебрачный сын» Бедроса Киркорова Макеев присутствовал на его похоронах
21 марта 2025, 20:49

Бедрос Киркоров (фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Церемонию прощания с Бедросом Киркоровым посетили многие российские знаменитости, которые лично знали певца и ценили его заслуги. Проводить народного артиста России в последний путь приехал и продюсер Александр Матвеев, которого называют внебрачным сыном эстрадного исполнителя.
Подтверждения тому, что у Киркорова есть ещё один ребёнок не было, однако это не мешало Александру поддерживать близкие отношения с артистом и его окружением.
Александр Матвеев (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Матвеев вспомнил, что в последний раз виделся с артистом в ноябре прошлого года. Тогда уже ослабевший Бедрос сначала не узнал его. но затем они проговорили около получаса, пересмотрели концертные записки и попрощались.

«Мне показалось, что больше мы с ним не увидимся. Так и случилось», – отметил Матвеев в беседе с 5-tv.ru.
Кроме того, Александр вспомнил, как в 2022 году организовывал концерты Бедроса Киркорова перед его юбилейным выступлением. Тогда исполнитель уже плохо ходил, но всё же нашёл в себе силы встать на ноги и передвигаться без трости. В Тульской области певец отыграл концерт, который длился четыре часа, вместо запланированных двух. Зрители остались в восторге не только от прекрасного пения Киркорова, но и от его увлекательных рассказов о жизни.

Читайте также:

На надгробной табличке Бедроса Киркорова обнаружили ошибку

Филипп Киркоров рассказал трогательную историю про фамильный перстень, доставшийся ему от отца

«Закончился великий путь моего папы»: Филипп Киркоров в день похорон отца вспомнил о завете Людмилы Гурченко
#певец
#концерт
#зрители
#отношения
#киркоров
#ребёнок
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате