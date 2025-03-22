«Я не была инициатором»: Диана Арбенина призналась, что от неё впервые ушёл мужчина

Диана Арбенина (фото: Telegram @darbenina)
Диана Арбенина откровенно рассказала о своём последнем опыте отношений. 50-летняя певица впервые рассталась с возлюбленным по его инициативе.
На днях лидер рок-группы «Ночные снайперы» презентовала новый альбом «Bloody Mary». Многие песни, вошедшие в него, посвящены расставаниям и чувствам, которые переживают люди, некогда любившие друг друга, а теперь ставшие чужими людьми.
Арбенина никогда открыто не афишировала личную жизнь, поэтому это заявление является уникальным. Известно лишь, что замужем певица была один раз. В 1993 году она вышла расписалась с музыкантом Константином Арбениным, фамилию которого носит по сей день. Однако мужчина утверждал, что брак был фиктивным, поскольку Диане, переехавшей в Петербург из Магадана, нужна была прописка.
Читайте также:
Диана Арбенина продала два дома на берегу океана в американском штате Джорджия
Фиктивный брак для прописки в СПБ, наркотики и скандальные высказывания о РФ: Новые сенсационные факты об Арбениной
В Новосибирске призвали отменить концерт Дианы Арбениной
«Любовь она всегда: встречаешься – расстаёшься, расстаёшься – встречаешься. Такие качели. Когда последний раз переживала расставание? Сейчас. Почему, как и зачем – сама не знаю. Я не была инициатором этого. Первый раз за всю жизнь. Первый раз не я», – откровенно призналась Арбенина.Певица рассказала, что непростой период длился долго, но сейчас она наконец-то выдохнула с облегчением, поскольку всё закончилось. Она отметила, что искренне не понимает, что произошло, однако верит в лучшее и в то, что произошедшее, возможно, является кульбитом во что-то хорошее.
Арбенина никогда открыто не афишировала личную жизнь, поэтому это заявление является уникальным. Известно лишь, что замужем певица была один раз. В 1993 году она вышла расписалась с музыкантом Константином Арбениным, фамилию которого носит по сей день. Однако мужчина утверждал, что брак был фиктивным, поскольку Диане, переехавшей в Петербург из Магадана, нужна была прописка.
Читайте также:
Диана Арбенина продала два дома на берегу океана в американском штате Джорджия
Фиктивный брак для прописки в СПБ, наркотики и скандальные высказывания о РФ: Новые сенсационные факты об Арбениной
В Новосибирске призвали отменить концерт Дианы Арбениной
Анастасия Чинкова