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«Это была жесть!»: Диана Арбенина рассказала о переходном возрасте детей-двойняшек

Диана Арбенина рассказала о переходном возрасте детей-двойняшек
Диана Арбенина с детьми (фото: Telegram @darbenina)

Диана Арбенина с детьми (фото: Telegram @darbenina)

Диана Арбенина рассказала, с какими трудностями сталкивается в воспитании 15-летних двойняшек.
Певица воспитывает дочь Марту и сына Артёма, которые родились в США. Со слов Арбениной, их отцом является американский бизнесмен, который недавно скончался.

Фронтмену группы «Ночные снайперы» пришлось в одиночку переживать все тяготы материнства. Но самым сложным периодом стал переходный возраст у детей.

«Когда у Марты начался переходный возраст, это была жесть! Это был такой кошмар! Она начала хамить, дерзить. В итоге я её посадила напротив и говорю: «Слышь, ты! У тебя есть два варианта: первый – сделать из меня врага, но я тебе не советую, второй – дружить со мной, и это очень классно». И она такая: «Мама, я не понимаю, что со мной!» И начала плакать», – рассказала певица в программе «Тема» на RU.TV.
Решить вопрос с дочерью удалось довольно быстро, чего не скажешь о сыне, который до сих пор продолжает шокировать маму странным поведением и явно проверяет её нервы на прочность.

«У него свои закидоны, у него своя какая-то жизнь, какие-то абсолютно адские убеждения, например, что не надо завтракать, это вредно», – отметила Арбенина.
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«Герой существует, потому что существует Даня»: покинувший Россию Милохин мог сыграть главную роль в «Аноре»
Даня Милохин мог сыграть главную роль в «Аноре» вместо Марка Эйдельштейна
14 апреля 2025, 19:06

Даня Милохин (фото: Telegram @miLOHin228)

Блогер Даня Милохин мог сыграть главную роль в фильме «Анора». Об этом рассказал Марк Эйдельштейн, которому в итоге досталась эта роль.
Оказалось, что во время написания сценария режиссёр Шон Бэйкер вдохновлялся Милохиным, под которого и создавал героя.

«Мой герой существует, потому что существует Даня Милохин. <…> Даня тогда был в Америке, и был главным референсом Шона. Он хотел видеть его. Даня крутой в том, что он не актёр, а супер искренний, без маски», – отметил Эйдельштейн на шоу «Вписка».
После начала СВО Даня Милохин покинул Россию и лишился большей части своих фанатов, рекламных контрактов и заработка. Он пытался приезжать в Москву, однако из-за страха попасть в армию решил больше не предпринимать попыток возвращения.

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«Купила микрофон в машину»: Оксана Самойлова протестировала новую покупку – видео
Оксана Самойлова купила микрофон в машину
14 апреля 2025, 18:51

Оксана Самойлова (фото: Telegram @sammyfam)

Жена рэпера Джигана похвасталась новой покупкой. Теперь за рулём Оксана Самойлова будет не только сторис снимать, но и петь.
В личном блоге многодетная мать опубликовала видео, на котором поёт в микрофон в машине. Подпись к видео гласит: «Вот купила микрофон в машину».


Ранее Самойлова объявила, что они с Джиганом планируют родить пятого ребёнка. Пара хотела бы девочку. Оксана допускает, что может воспользоваться услугами суррогатной матери, но, вероятнее всего, она будет рожать сама.

Напомним, что сейчас в семье воспитываются четверо детей: 13-летняя Ариелла, 9-летняя Лея, 7-летняя Майя и 4-летний Давид.

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«Боится с ровесницами»: Психолог раскрыла формулу пикапа Прохора Шаляпина в сторону престарелых дам
Психолог Кардиакос: Шаляпин привлекает престарелых дам инфантильностью
14 апреля 2025, 18:46

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Андреевич Шаляпин (настоящее имя — Андрей Андреевич Захаренков) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», телеведущий, шоумен и покоритель женских сердец. Поклонники часто обсуждают увлечение певца избранницами, которые старше него на много лет: 30, 40 и так далее. Многие уверены, что артист не просто предпочитает более опытных партнерш, а стремится использовать их в собственных корыстных целях.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» объяснила, что Прохор Шаляпин выбирает в партнерши женщин преклонного возраста из-за матери.
«Потому что его мать была достаточно контролирующей, властной. Часто мужчина ищет партнершу по материнскому прототипу. Не всегда это прямая ассоциация, но так или иначе, первая женщина в жизни мужчины — мать. С этой фигурой будет связано большое количество выборов. За счёт того, что он воспитывался отчимом и матерью, которая впоследствии занималась и даже как-то контролировала его карьеру, его внутренний мужской стержень, типаж сформировались некрепко», — сказала эксперт.

По словам психолога, отсутствующий биологические отец и властная мама повлияли на формирование нестабильности в характере человека, который получает поблажки за счет того, что становится послушным.
«То есть у гиперконтролирующих матерей чаще всего именно такие сыновья. Послушность, покладистость, юмор дают властному родителю, вроде как, успокоиться. Но это формирует инфантильность», — добавила специалист.

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Анастасия Кардиакос отметила, что очарование Прохора Шаляпина в его легкой позитивности, а его выбор женщин — это компенсация детских дефицитов: нехватки заботы, финансовой стабильности или безусловного принятия.

«Он всегда использует формулу: инфантильность манипулятивная "жертвенность", что привлекает женщин, склонных к спасательству. Скандалы — часть его идентичности, то есть без них он теряет внимание, а значит — ощущение значимости», — сказала психолог.

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм @aChaliapin)

Она добавила, что также бизнесмена может быть страх конкуренции с ровесницами, потому что молодые женщины могут требовать больше эмоциональной вовлечённости.

«Он умеет показать себя "мальчиком, которого никто не понимает", что включает материнский инстинкт у этих зрелых женщин», — заключила Кардиакос.

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Спал в сарае, питался просрочкой и справлял нужду на улице: сын Сергея Зверева рассказал о своей жизни на «Пусть говорят»
14 апреля 2025, 18:34

Сергей Зверев-младший (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Сергей Зверев-младший долгое время и не подозревал, что не является родным сыном звездному стилисту. Мальчик с детства ходил с папой на светские мероприятия, и уже в то время начали замечать, что парень не похож на короля гламура.

Сергей Зверев пожалел больного мальчика

В 2009 году актер Стас Садальский поделился, что на самом деле Сережа — приемный сын шоумена, а через десять на программе Андрея Малахова Зверев-старший сам заявил, что правда усыновил мальчика, проникнувшись к ним сочувствием в одном из детских домов Иркутска: ребенок болел и не мог говорить, а необходимое лечение ему предоставить не могли.

С 2018 года наследник стилиста выясняет отношения с папой в эфире федеральных каналов. Еще в то время он жаловался, что Зверев не дает ему денег и не предоставляет жилье. Но в окружении шоумена признавались, что маленький Сережа сам отбился от рук и, несмотря на все просьбы, не хотел учиться и трудиться. А в 2020 году Зверев и вовсе выписал наследника из квартиры, страшась, что жена сына заберет недвижимость себе.

Сергей Зверев с сыном (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

«Лучше бы я в детском доме остался»

Сегодня Сергей Зверев-младший опять появился в студии программы «Пусть говорят». 31-летний мужчина сетует, что у него отобрали детство, а сейчас ему приходится не жить, а выживать. В качестве компенсации он требует у отца 25 миллионов рублей. Сергей даже признался, что его жизнь была бы лучше, останься он в детдоме.

Гены, от которых нет лекарства: Почему приёмный сын Зверева сожалеет об усыновлении после встречи с алкозависимой матерью
Гены, от которых нет лекарства: Почему приёмный сын Зверева сожалеет об усыновлении после встречи с алкозависимой матерью

«Надоело терпеть, жить непонятно, как и где. Я пришел, чтобы мне помогли отсудить 20 миллионов за квартиру и 5 миллионов за испорченное детство. У меня даже сейчас всегда перед глазами картина, когда отец с ребенком гуляет, учит чему-то, отдает в спорт секции, в кино водит… У меня же был только звездный бомонд, показы, съемки. Я даже думал, лучше бы я в детском доме остался, мне бы хоть квартиру эту чертову дали», — откровенничал сын стилиста.

Сергей Зверев-младший (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Жил на улице и согревался уличным костром

После трудностей в семейной жизни Зверев-младший жил на улице — у него не было средств ни на квартиру, ни на пропитание. Однако потом он обнаружил бесхозный сарай, где смог отсидеться какое-то время.

«У меня были проблемы с женой. Когда я ушел от нее, почти год жил в машине, питался товарами быстрого питания. А в апреле того года умер дед, за которым я ухаживал. Я себе сделал установку, что пора перестать быть нахлебником: дедушка умер, я сделал все что мог и ушел», — отмечал сын шоумена.

Но условия в таком месте жительства способны повергнуть в шок не только звезду. По словам Сергея, условия жизни у него были не самые лучшие: спал на найденном матрасе времен СССР, согревался уличным костром, справлял нужду на улице.

«А мылся я… Зимой, конечно, особо не помоешься, а так ждал весны, и в речке умывался, когда вода оттаивала», — подчеркнул он.

Сергей Зверев оказался в центре скандала из-за голых вечеринок с участием приёмного сына
Сергей Зверев оказался в центре скандала из-за голых вечеринок с участием приёмного сына

Еще Сергей откровенничал, что питался лапшой быстрого приготовления и просроченными продуктами, которые магазины давали ему бесплатно.

С недавнего времени Зверев-младший находится в доме гражданской супруги покойного мужчины, за которым он ухаживал. Марина нашла его и протянула руку помощи, услышав о том, что происходит с Сергеем.

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#мужчины
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#отношения
#программа
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Дилара расплакалась на шоу Утяшевой, когда рассказывала про Моргенштерна*
Дилара не сдержала слёз, когда рассказывала Утяшевой о разрыве с Моргенштерном*
14 апреля 2025, 17:58

Дилара Зинатуллина (Фото: Телеграм, @dilalara753)

Блогер Дилара Зинатуллина стала гостьей шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». Одной из тем были отношения Дилары с рэпером и блогером Алишером Моргенштерном*. Девушка расплакалась, когда рассказывала, как она переживала расставание с ним.
«Самым сложным было завершить отношения, следующее по сложности — прожить», — поделилась своими переживаниями Дилара.
Она добавила, что справиться с трудностями ей помогли родные.
«Чтобы не случилось, [они] всегда будут на вашей стороне. Поэтому если вдруг что-то такое происходит, всегда надо обращаться к близким», — сказала Дилара.
Ранее Ксения Бородина заявила, что цены на услуги организаторов свадеб и всех, кто связан с этой индустрией, стали запредельными.

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*признан в России иноагентом.
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