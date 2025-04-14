«Это была жесть!»: Диана Арбенина рассказала о переходном возрасте детей-двойняшек

Диана Арбенина с детьми (фото: Telegram @darbenina)
Диана Арбенина рассказала, с какими трудностями сталкивается в воспитании 15-летних двойняшек.
Певица воспитывает дочь Марту и сына Артёма, которые родились в США. Со слов Арбениной, их отцом является американский бизнесмен, который недавно скончался.
Фронтмену группы «Ночные снайперы» пришлось в одиночку переживать все тяготы материнства. Но самым сложным периодом стал переходный возраст у детей.
«Я не была инициатором»: Диана Арбенина призналась, что от неё впервые ушёл мужчина
Фиктивный брак для прописки в СПБ, наркотики и скандальные высказывания о РФ: Новые сенсационные факты об Арбениной
Диана Арбенина продала два дома на берегу океана в американском штате Джорджия
Фронтмену группы «Ночные снайперы» пришлось в одиночку переживать все тяготы материнства. Но самым сложным периодом стал переходный возраст у детей.
«Когда у Марты начался переходный возраст, это была жесть! Это был такой кошмар! Она начала хамить, дерзить. В итоге я её посадила напротив и говорю: «Слышь, ты! У тебя есть два варианта: первый – сделать из меня врага, но я тебе не советую, второй – дружить со мной, и это очень классно». И она такая: «Мама, я не понимаю, что со мной!» И начала плакать», – рассказала певица в программе «Тема» на RU.TV.Решить вопрос с дочерью удалось довольно быстро, чего не скажешь о сыне, который до сих пор продолжает шокировать маму странным поведением и явно проверяет её нервы на прочность.
«У него свои закидоны, у него своя какая-то жизнь, какие-то абсолютно адские убеждения, например, что не надо завтракать, это вредно», – отметила Арбенина.Читайте также:
«Я не была инициатором»: Диана Арбенина призналась, что от неё впервые ушёл мужчина
Фиктивный брак для прописки в СПБ, наркотики и скандальные высказывания о РФ: Новые сенсационные факты об Арбениной
Диана Арбенина продала два дома на берегу океана в американском штате Джорджия
Анастасия Чинкова