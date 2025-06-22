Дима Билан рассказал, что помогло ему добиться успеха
Певец Дима Билан рассказал, что визуализация помогает ему в достижении целей
Накануне Дима Билан выступил на концерте на ВТБ Арене перед 35 тысячами зрителей. По окончании мероприятия певец встретился с журналистами, ответив на насущные вопросы. Так, он поделился необычным способом, который помогает ему в достижении жизненных целей.
«Визуализируете себе то, что вы хотите. Причем это не просто слова, надо в это включаться, прямо верить, проживать», — рассказал артист в беседе с Super.Исполнитель сослался на научные исследования, подтверждающие эффективность такого подхода. По его словам, мозг воспринимает мечты как реальность, после чего они постепенно воплощаются в жизнь.
К слову, на стадионе также были замечены его звездные коллеги, среди которых Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Ида Галич и Ольга Бузова. Больше внимания привлекла последняя, которая публично поздравила бывшего бойфренда Даву и его новую возлюбленную Марию Краймбрери с рождением дочери.