Дима Билан рассказал, что помогло ему добиться успеха

22 июня 2025, 15:02

Певец Дима Билан рассказал, что визуализация помогает ему в достижении целей

Дима Билан (Кадр из видео: Телеграм*/bilanofficial)

Накануне Дима Билан выступил на концерте на ВТБ Арене перед 35 тысячами зрителей. По окончании мероприятия певец встретился с журналистами, ответив на насущные вопросы. Так, он поделился необычным способом, который помогает ему в достижении жизненных целей.







«Визуализируете себе то, что вы хотите. Причем это не просто слова, надо в это включаться, прямо верить, проживать», — рассказал артист в беседе с Super.