Волочкова высказалась о возможном романе Керимова и Муцениеце

22 июня 2025, 14:36

Волочкова: Керимов без меня никогда не будет по-настоящему счастлив

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

В последнее время в СМИ ходят слухи о возможном романе бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой Сулеймана Керимова с Агатой Муцениеце. Сама балерина считает, что мужчина не сможет быть счастливым без нее.







«Я ничего не слышала об их романе. Более того, даже если бы они были вместе, то при чем тут я? Мы с ним расстались! Я его очень любила, но теперь между нами пропасть. После меня ни одна женщина не сможет быть с ним счастливой, и он сам тоже без меня никогда не обретет счастья в личной жизни», — заявила Волочкова Общественной Службе Новостей.