«Видишь, какую дырку расковыряли»: у иллюзиониста Сергея Сафронова вырос нос из-за опухоли

22 июня 2025, 14:37

У иллюзиониста Сафронова вырезали опухоль, из-за которой начал расти нос

Сергей Сафронов (Фото: Инстаграм* @safronov_sergey)

После пережитого онкологического заболевания у Сергея Сафронова начал увеличиваться нос. Известный иллюзионист рассказал, что изменения во внешности заметил его гример. Из-за необычной проблемы ему пришлось ходить по врачам, пишет «Экспресс Газета».







«У меня начал расти нос. Моя дочка сказала, что это из-за того, что я вру. Трогал, ничего не больно. Это просто выросло все», — поделился экс-ведущий «Битвы экстрасенсов».

«Никто не знал, что это. Я уже тогда пошел к хирургу-онкологу, который мне предложил сделать надрез и взять фрагмент, понять, может быть, это онкология. Тем более с моей лимфомой как раз тоже может быть связано», — поделился артист с репортером программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

«Вот видишь, какую дырку расковыряли», — показал зажившую рану Сафронов.