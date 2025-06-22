«Видишь, какую дырку расковыряли»: у иллюзиониста Сергея Сафронова вырос нос из-за опухоли
У иллюзиониста Сафронова вырезали опухоль, из-за которой начал расти нос
После пережитого онкологического заболевания у Сергея Сафронова начал увеличиваться нос. Известный иллюзионист рассказал, что изменения во внешности заметил его гример. Из-за необычной проблемы ему пришлось ходить по врачам, пишет «Экспресс Газета».
«У меня начал расти нос. Моя дочка сказала, что это из-за того, что я вру. Трогал, ничего не больно. Это просто выросло все», — поделился экс-ведущий «Битвы экстрасенсов».Косметолог не смог в корне изменить ситуацию. Лор и хирург также не смогли помочь. Тогда телезвезда обратился к онкологу.
«Никто не знал, что это. Я уже тогда пошел к хирургу-онкологу, который мне предложил сделать надрез и взять фрагмент, понять, может быть, это онкология. Тем более с моей лимфомой как раз тоже может быть связано», — поделился артист с репортером программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.К счастью, новообразование оказалось доброкачественным. Более того, опухоль удалось вырезать. Правда, теперь на коже виднеется шрам, который приходится заклеивать пластырем.
«Вот видишь, какую дырку расковыряли», — показал зажившую рану Сафронов.Напомним, несколько лет назад у Сергея Сафронова обнаружили лимфому. В настоящий момент он находится в ремиссии. Иллюзионист поделился, что именно ему помогло вылечить рак.
*Запрещен в РФ