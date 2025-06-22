«Видишь, какую дырку расковыряли»: у иллюзиониста Сергея Сафронова вырос нос из-за опухоли

У иллюзиониста Сафронова вырезали опухоль, из-за которой начал расти нос
Сергей Сафронов (Фото: Инстаграм* @safronov_sergey)

После пережитого онкологического заболевания у Сергея Сафронова начал увеличиваться нос. Известный иллюзионист рассказал, что изменения во внешности заметил его гример. Из-за необычной проблемы ему пришлось ходить по врачам, пишет «Экспресс Газета».



«У меня начал расти нос. Моя дочка сказала, что это из-за того, что я вру. Трогал, ничего не больно. Это просто выросло все», — поделился экс-ведущий «Битвы экстрасенсов».
Косметолог не смог в корне изменить ситуацию. Лор и хирург также не смогли помочь. Тогда телезвезда обратился к онкологу.
«Никто не знал, что это. Я уже тогда пошел к хирургу-онкологу, который мне предложил сделать надрез и взять фрагмент, понять, может быть, это онкология. Тем более с моей лимфомой как раз тоже может быть связано», — поделился артист с репортером программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
К счастью, новообразование оказалось доброкачественным. Более того, опухоль удалось вырезать. Правда, теперь на коже виднеется шрам, который приходится заклеивать пластырем.
«Вот видишь, какую дырку расковыряли», — показал зажившую рану Сафронов.
Напомним, несколько лет назад у Сергея Сафронова обнаружили лимфому. В настоящий момент он находится в ремиссии. Иллюзионист поделился, что именно ему помогло вылечить рак.

*Запрещен в РФ
Лидия Пономарева

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