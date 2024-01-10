Директор Хлебниковой Прайс опроверг информацию об ухудшении здоровья певицы

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс назвал неправдой информацию об онемении пальцев рук артистки из-за развивающегося ревматоидного артрита.
Он отметил, что такие сообщения не основаны ни на чём.
По его словам, артистка сейчас находится в нормальном состояние, выступает с концертами в гастрольном туре, а также регулярно выкладывает фото и видео в свои соцсети. Более того, он заявил, что Хлебникова выступала на концерте в Санкт-Петербурге и снимала его на видео, когда в СМИ появились сообщения о её якобы «госпитализации».
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«Они даже ленятся придумывать имена вымышленных врачей, с кем они якобы общались. Когда раньше про Марину придумывали разные небылицы, хотя бы старались правдоподобно это показать», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Прайс.
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