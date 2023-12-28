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Певица Хлебникова стала инвалидом из-за хрупкости костей

28 декабря 2023, 09:30
Фото: istockphoto/Tharakorn

Фото: istockphoto/Tharakorn

Певица Марина Хлебникова передвигается с большим трудом.
SHOT пишет, что певица регулярно обращается к ревматологу, жалуясь на боли в суставах. Выяснилось, что у Хлебниковой ревматоидный артрит. Артистка стала инвалидом третьей группы и с нового года будет получать льготы.

В данный момент певица переживает вторую стадию болезни. Она характеризуется изменениями в суставах: эрозии в костях запястий и локтей. У Марины Хлебниковой диагностирован смешанный остеопороз тяжёлого течения с патологическими переломами.


Врачи просят артистку быть аккуратнее. Существует риск перелома шейки бедра. Он равен примерно 66%. Артистке прописана диета, богатая кальцием, лечебная физкультура, физиотерапия и лечение.

Ранее сообщалось, что Хлебниковой диагностировали серьёзные проблемы с сердцем. У неё обнаружили аритмию и ишемическую болезнь. Возможно, это связано с тем, что певица выкуривает одну - две пачки сигарет в день.

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#шоу-бизнес
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Канделаки подтвердила пересъёмку финала фильма с Киркоровым
28 декабря 2023, 08:29

Фото: istockphoto/batuhan toker

Гендиректор ТНТ Тина Канделаки объяснила, что финал фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимут.
Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

По словам Канделаки, пересъемка требуется для того, чтобы сделать фильм более острым и интересным.

Известно, что в фильме сыграл артист Филипп Киркоров. Он исполнил роль Петра Первого.

«Да, это правда мы переснимаем ряд сцен в фильме «Иван Васильевич меняет все», для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, но и конечно же победить в конкурентную ночь», —написала Канделаки.
Ранее сообщалось, что Киркорова убрали с афиши фильма из-за скандала, вызванного вечеринкой блогера Ивлеевой.

Также сообщалось, что сцены с Киркоровым планируют исключить из всех новогодних шоу. При этом заменить певца в новогоднем выпуске шоу «Маска» трудно: Киркоров является одним из членов жюри.

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#шоу-бизнес
#новости
#фильм
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Официальный сайт Филиппа Киркорова заблокирован
27 декабря 2023, 21:55

Фото: iStock/PUGUN SJ

В России заблокировали официальный сайт Филиппа Киркорова.
Официальный сайт Народного артиста России оказался заблокированным. Сейчас при переходе на него можно увидеть надпись «Пожалуйста, зайдите позднее».

Неприятности у самых ярких российских звёзд начались после 21 декабря, когда многие из них решили посетить вечеринку, организованную популярной российской блогершей Настей Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». СМИ быстро окрестили мероприятие «голой вечеринкой», поскольку знаменитости появились на ней практически обнажёнными.

Череда отмен и запретов, обрушившихся на звёзд, не заставила себя ждать. Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев предложил вырезать всех засветившихся на празднике из эфира телеканалов, Хамовнический суд Москвы одобрил коллективный иск к Ивлеевой на сумму в один миллиард рублей, а самому Киркорову пришлось записывать видео с извинениями и заявлять, что на вечеринке он оказался случайно.

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#сайт
#праздник
#звёзды
#артист
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Физиономист Воеводин подтвердил искренность извинений Ивлеевой
27 декабря 2023, 18:42

Фото: istockphoto.com/Anadmist

Эксперт-физиономист Олег Воеводин определил искренними извинения блогера Анастасии Ивлеевой за «голую» вечеринку по положению её головы и выражению лица.
«Это действительно искреннее видео, без подхалимства, без купюр, без прикрас. Здесь всё реально, искренне. Во-первых, если мы говорим о положении головы, то обратим внимание: практически половина лица смотрит в сторону правой руки — это показатель того, что она действительно раскаивается», — отметил в беседе с NEWS.ru Воеводин.

Положение губ блогера, по словам специалиста, говорит о её искренних переживаниях, а широко открытые глаза – об открытой позиции, отсутствии стремления что-либо утаить.

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#видео
#глаза
#шоу-бизнес
#эксперты
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Хореограф Папунаишвили женился и вновь стал папой
27 декабря 2023, 18:33

Фото: istockphoto/Kate_Maleva

Евгений Папунаишвили женился и стал отцом во второй раз.
9 месяцев назад у танцора родился сын Лукьян, пишет «СтарХит».

В 2020 году Евгений Папунаишвили расстался с первой женой Салимой Бижабер. Она родила ему дочь Софию. Развод получился скандальным: Бижабер обвинила хореографа в измене.

42-летний танцор решил прервать молчание и поделился хорошими новостями. Евгений Папунаишвили нашел новую любовь

«Знакомьтесь. Мою супругу зовут Галина. Я, как вы уже, наверное, поняли, перестал делиться личной жизнью, и это совершенно осознанный шаг. Счастье и правда любит тишину. Свадьба была семейной и очень теплой. И да, важное. У нас растет прекрасный малыш Лукьян. Наш Лука, Лукаша. Скоро ему будет уже 9 месяцев», —поделился новостями Евгений.
От других отношений у избранницы хореографа Галины тоже есть дочь.

«Моя дочь и дочь Гали, тоже София, очень счастливы, что у них теперь есть братик. Спасибо за внимание и прекрасного вам дня!» —сказал Папунаишвили своим поклонникам.
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#дети
#шоу-бизнес
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Барецкий призвал Иншакова одуматься и не бороться с Ивлеевой
27 декабря 2023, 18:30

Фото: kremlin.ru

Российский шоумен Стас Барецкий обратился к каскадеру, актеру и продюсеру Александру Иншакову с тем, чтобы он перестал «бороться» с блогером телеведущей Анастасией Ивлеевой.
«Для меня он всегда был таким, знаете, мужчина-мужчина. Бодаться с девушкой, мне кажется, Иншакову совсем не подходит. Ладно какой-нибудь чудак, а тут Иншаков — каскадер. К сожалению, мир меняется. К Иншакову обращаюсь, чтобы он одумался, не стал, как говорится, гнобить девушку», — прокомментировал ситуацию в беседе с NEWS.ru Барецкий.

До этого продюсер Александр Иншаков заявлял о подготовке коллективного иска к Анастасии Ивлеевой, члены инициативной группы хотят взыскать с блогера 1 млрд рублей за «голую» вечеринку.

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#продюсер
#скандал
#шоу-бизнес
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Певица Цыганова упала в обморок после спектакля для детей из ДНР
27 декабря 2023, 17:37

Фото: istockphoto/sreeyashlohiya

Певицу Вику Цыганову пригласили выступить с речью после окончания постановки.
Mash пишет, что, как только артисты ушли с поклона, охрана объявила, что мероприятие закончено. Посетителей попросили выйти.

Тг-канал сообщает, что Цыганову такая оплошность и отсутствие шанса пообщаться с детьми потрясли. Она перенервничала и упала в обморок у Кремлёвского дворца.

Ранее отец Ивлеевой прокомментировал скандал вокруг дочери. Мужчина попросил прекратить травлю дочери. При этом родственники давно не общаются.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева записала видеообращение, где извинилась за «голую» вечеринку. После скандальной вечеринке в московском клубе «Мутабор» Ивлеева попросила дать ей «второй шанс», пишет «МК». Она надеется на то, что «Россия умеет прощать».

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#дети
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Актер Назаров назвал «чушпанами» извинившихся участников «голой вечеринки»
27 декабря 2023, 17:07

Фото: istock / alexkoral

Российский актер Дмитрий Назаров, наиболее известный по роли в сериале «Кухня» прокомментировал массовые извинения артистов за участие в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Своим мнением он поделился на странице в социальной сети.
Дмитрий Назаров назвал извинившихся участников голой вечеринки «чушпанами»


Актер опубликовал стихотворение, в котором признался, что испытывает чувство стыда за представителей шоу-бизнеса и считает их «чушпанами» после принесенных ими извинений.

«Обжигает стыд испанский. Извинились без вины. Это же не по-пацански, значит все вы чушпаны», — заявил Назаров.

Напомним, речь идет о скандальном мероприятии, которое некоторые звезды российской эстрады посетили 20 декабря. Все приглашенные на мероприятия гости пришли «почти голыми», что возмутило общественность. Вскоре представители шоубиза принесли публичные извинения за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой.

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#актёр
#видео
#скандал
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#звёзды
#шоу
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Юрист Ярмуш допустила уголовные санкции в отношении Ивлеевой
27 декабря 2023, 15:18

Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила, что после проверки налоговой по материалам полиции блогера Анастасию Ивлееву в отношении девушки могут быть применены уголовные санкции, если её вину докажут.
«Они регистрировались как самозанятые, получали миллиарды от своей деятельности, а затем деньги распределялись по знакомым. Тогда действительно может быть донасчитан неуплаченный налог, и могут быть уголовные санкции в отношении Ивлеевой, если будет установлена её вина. Мы наблюдаем, что такие ситуации уже были зафиксированы», — пояснила в беседе с RT Ярмуш.

Она подчеркнула, что не считает подобные меры гонениями, а, наоборот, подчеркнула, что такие действия со стороны ФНС вполне нормальны.

Ранее актёр и телеведущий, заслуженный артист России Алексей Весёлкин прокомментировал извинения звёзд шоу-бизнеса, которые побывали на скандальной вечеринке Ивлеевой. По его мнению, все записанные видео с извинениями – простое шоу, направленное на сохранение работы и корпоративов.

«Такое поведение, в частности, Киркорова — это следствие молчаливого согласия общества на то, что так можно поступать и ничего за это не будет», — отметил в беседе с «Царьградом» Весёлкин.

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#санкции
#скандал
#фнс
#следствие
#шоу
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Отец Ивлеевой прокомментировал скандал вокруг дочери
27 декабря 2023, 15:02

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Отец блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой прокомментировал скандал, который вызвала вечеринка в ночном клубе «Мутабор».
Daily Storm приводит слова отца Ивлеевой

«Да, я являюсь отцом Насти Ивлеевой. Какие могут быть мои слова? Она ребенок взрослый, девка умная. Если так поступила, значит, надо было. Вы разбирайтесь с Собчак, а не с Настей! Настя не уезжает из России, ведет свои дела, свой бизнес. Просто заняться людям, которые жалуются на Ивлееву, нечем!» —прокомментировал скандал отец 32-летней Анастасии Ивлеевой в беседе с журналистами.
Также мужчина попросил прекратить травлю дочери.

При этом родственники давно не общаются.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева записала видеообращение, где извинилась за «голую» вечеринку. После скандальной вечеринке в московском клубе «Мутабор» Ивлеева попросила дать ей «второй шанс», пишет «МК». Она надеется на то, что «Россия умеет прощать».

Во время извинений Ивлеева расплакалась и объяснила, что находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Блогер также принесла извинения коллегам, пострадавшим из-за участия в вечеринке. Видео Ивлеева назвала «криком души», который ни с кем не согласовывала.

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#шоу-бизнес
#новости
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