Певица Хлебникова стала инвалидом из-за хрупкости костей

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Певица Марина Хлебникова передвигается с большим трудом.
SHOT пишет, что певица регулярно обращается к ревматологу, жалуясь на боли в суставах. Выяснилось, что у Хлебниковой ревматоидный артрит. Артистка стала инвалидом третьей группы и с нового года будет получать льготы.
В данный момент певица переживает вторую стадию болезни. Она характеризуется изменениями в суставах: эрозии в костях запястий и локтей. У Марины Хлебниковой диагностирован смешанный остеопороз тяжёлого течения с патологическими переломами.
Врачи просят артистку быть аккуратнее. Существует риск перелома шейки бедра. Он равен примерно 66%. Артистке прописана диета, богатая кальцием, лечебная физкультура, физиотерапия и лечение.
Ранее сообщалось, что Хлебниковой диагностировали серьёзные проблемы с сердцем. У неё обнаружили аритмию и ишемическую болезнь. Возможно, это связано с тем, что певица выкуривает одну - две пачки сигарет в день.
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В данный момент певица переживает вторую стадию болезни. Она характеризуется изменениями в суставах: эрозии в костях запястий и локтей. У Марины Хлебниковой диагностирован смешанный остеопороз тяжёлого течения с патологическими переломами.
Ранее сообщалось, что Хлебниковой диагностировали серьёзные проблемы с сердцем. У неё обнаружили аритмию и ишемическую болезнь. Возможно, это связано с тем, что певица выкуривает одну - две пачки сигарет в день.
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Мария Фирсова