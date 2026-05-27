Директор Хлебниковой высказался о ее посещении тубдиспансера

Директор Хлебниковой назвал фейком новость о посещении певицей тубдиспансера
Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс назвал фейком информацию о том, что она посещала туберкулезный диспансер. Его слова приводит издание «Абзац».
Поводом стал пост телеграм-канала Mash. Он выложил фотографию, на которой якобы изображена Хлебникова в очереди в тубдиспансер в Москве. Сама певица ранее писала в соцсетях о возможном появлении вбросов, так как журналисты интересовались состоянием ее здоровья.
«Это все фейк. Это издание постоянно какие-то вбросы делает. Непонятно зачем. <…> В наше непростое время недопустимо очернять своих же соотечественников и граждан России», – заявил Прайс.Он также отметил, что команда намерена обратиться к председателю СК России Александру Бастрыкину с требованием проверить телеграм-канал. Директор артистки добавил, что она чувствует себя хорошо и готовится к концертам, которые проходят еженедельно.