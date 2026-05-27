Директор Хлебниковой высказался о ее посещении тубдиспансера

27 мая 2026, 19:06

Директор Хлебниковой назвал фейком новость о посещении певицей тубдиспансера

Марина Хлебникова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс назвал фейком информацию о том, что она посещала туберкулезный диспансер. Его слова приводит издание «Абзац».





Поводом стал пост телеграм-канала Mash. Он выложил фотографию, на которой якобы изображена Хлебникова в очереди в тубдиспансер в Москве. Сама певица ранее писала в соцсетях о возможном появлении вбросов, так как журналисты интересовались состоянием ее здоровья.

«Это все фейк. Это издание постоянно какие-то вбросы делает. Непонятно зачем. <…> В наше непростое время недопустимо очернять своих же соотечественников и граждан России», – заявил Прайс.