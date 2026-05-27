Иллюзионист Сафронов признался в алкоголизме
Бывший ведущий программы «Битва экстрасенсов», иллюзионист Сергей Сафронов признался, что страдал алкоголизмом, с которым ему помогла справиться супруга Екатерина.
В интервью проекту «Откройте, Давид» на телеканале Москва 24 Сафронов рассказал, что вынужден был бороться с алкогольной зависимостью, поскольку проблема стояла довольно серьезно, и он уже начал уходить в запои.
«Я не умею останавливаться. Это мог быть несколькодневный запой, и это выглядело очень-очень ужасающе», — сказал иллюзионист.
Он уточнил, что уже три года не употребляет алкоголь и не походит к ним "на пушечный выстрел". По его словам, справиться с серьезной зависимостью ему помогла жена.