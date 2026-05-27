«Пользуется чужим трудом»: экс-жену Романа Товстика обвинили в обмане

Визажист Марьяна обвинила Елену Товстик в обмане

Роман и Елена Товстик (Фото: Инстаграм*/elenatovstik)

Визажист «с шестилетним стажем» Марьяна обвинила бывшую жену бизнесмена Романа Товстика Елену в невыполнении договоренностей. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram*.





По словам визажиста, Елена попросила сделать ей макияж и прическу для мероприятия, пообещав бартер. Марьяна выполнила свою часть, ожидая ответных отметок в соцсетях. Однако Товстик не указала ее в публикациях, а потом перевела на карту две тысячи рублей вместо обговоренных тринадцати. Через какое-то время она вовсе перестала выходить на связь.

«Елена просто исчезла, не выполнив свою часть договоренности. Это очень неприятно, когда твоим трудом пользуются, а потом просто игнорируют», — высказалась девушка.