Для российских артистов создали инструкцию для общения с фанатами

06 июля 2025, 20:26

Организаторы VK Fest призвали российских артистов общаться с фанатами по инструкции

Фото: Istock/zamrznutitonovi

В Санкт-Петербурге на музыкально-развлекательном фестивале VK Fest к работе со звёздами подошли очень внимательно. Организаторы развесили в гримёрках специальные памятки, в которых говорится как вести себя с поклонниками. Участник мероприятия BLIZKEY оценил фишку руководства и рассказал о ней в своём блоге.





В инструкциях, размещённых в комнатах артистов даны подробные объяснения о необходимых действиях рядом с фанатом. Организаторы напоминают звёздам простыми словами о том, что даже улыбка может сделать день поклонника необыкновенным.

«Сфотографируйся с фанатами хотя бы пять раз. Раздай от 10 автографов. Передай привет на видео три раза. В сотый раз ответь на самый часто задаваемый вопрос, будто впервые. Обними своего фана, как обнимаешь лучшего кореша. Чаще улыбайся! Контент с тобой они будут пересматривать ещё неделю. Помни: они любят тебя безусловно», — гласят правила.