Андрей Федорцов раскрыл, чему его научил Хабенский после начала дружбы

06 июля 2025, 18:34

Андрей Федорцов рассказал, что после начала дружбы с Хабенским он начал выпивать

Андрей Федорцов (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Заслуженный артист Российской Федерации Андрей Федорцов рассказал, что Константин Хабенский научил его выпивать после начала дружбы. Об этом он признался в программе «Сегодня вечером».





Федорцов рассказал, что познакомился с Хабенским во время работы над сериалом «Убойная сила». Актёр сообщил, что по сюжету серила его герой часто должен был быть пьяным. Артист, который никогда не употреблял алкоголь до этого, начал есть апельсины. Оранжевые плоды вызывали у Федорцова аллергию, за счёт чего лицо актёра приобретало необходимый красный цвет.



Помимо этого, заслуженный артист рассказал о Хабенском, который учил его пить после съёмочных дней.

«Меня Костя научил выпивать. У нас много было разных интересных закадровых встреч», — заявил Федорцов.