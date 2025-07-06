«Я наткнулся на хамство и нецензурную брань»: Фёдор Смолов впервые выступил с заявлением в связи с дракой в «Кофемании»

06 июля 2025, 18:08

Футболист Смолов впервые записал обращение после драки в «Кофемании»

Федор Смолов (Фото: Инстаграм* @smolovfedor_10)

Российский футболист Фёдор Смолов впервые высказался о конфликте в кафе «Кофемания» в Москве. Соответствующий ролик он опубликовал в личном блоге.





Спортсмен отметил, что его негативный пример станет для многих уроком.





«Ни в коем случае нельзя давать волю эмоциям и проявлять агрессию, даже когда тебя оскорбляют и провоцируют», — пояснил Смолов.