Дмитрий Борисов: путь в журналистике, конфликт с Андреем Малаховым и тайны личной жизни

Дмитрий Борисов (РИА Новости / Владимир Трефилов)
Дмитрий Борисов — известный российский телеведущий и журналист, чья карьера началась ещё в школьные годы. Сегодня он — лицо Первого канала и уже успел заменить Андрея Малахова в одном из самых популярных шоу «Пусть говорят». «Радио 1» расскажет о том, как Борисов пришёл в мир телевидения, что случилось между ним и Малаховым, а также что скрывает его личная жизнь.
Детство Дмитрия Борисова: путь к журналистике
Будущий ведущий Первого канала родился 15 августа 1985 года в украинском городе Черновцы в семье филологов. Его отец, Дмитрий Бак, был профессором и руководителем музея истории российской литературы, а мать, Елена Борисова, преподавала в РГГУ и Гнесинском училище.
«Мои родители — филологи. Мама учит людей русскому языку и культуре речи, папа тоже преподаёт и руководит Литературным музеем. Они познакомились, когда оба учились в Черновицком университете. Вот их отцы — военные. Один мой дедушка — врач, другой — авиатор», — рассказывал Борисов.
Интересный факт: хотя родители Борисова не разводились, он носит девичью фамилию матери. По словам самого журналиста, ещё в детстве его как бы «разделили».
«Мама очень хотела меня назвать по-другому, но папа очень хотел, чтобы я был Димой. И они меня "разделили": у меня имя — папино, а фамилия мамина», — сказал ведущий.
Дмитрий Борисов (фото: Instagram* / dd.borisov)
Первые годы жизни мальчик много путешествовал с семьёй, а после Чернобыльской катастрофы родители перевезли его в Москву. Там он пошёл в первый класс и увлёкся журналистикой: сначала писал в школьной газете, а затем устроился на радио.
«Я знал, чем хочу заниматься. Когда был ребёнком, в доме всегда работало радио, и я понял, что хочу попасть туда. Мне показалось, что самый верный путь — написать главному редактору. Предложил какую-то довольно наивную, как сейчас понимаю, концепцию программы, расписал всё по-взрослому. От идеи тогда отказались, но меня пригласили, сначала на стажировку. И затянулась эта история на много лет», — вспоминал Борисов.
После школы Дмитрий Борисов поступил в РГГУ на историко-филологический факультет, а затем продолжил обучение в аспирантуре. Журналист признавался, что выбрал специальность, следуя по стопам родителей.
Как Дмитрий Борисов попал на Первый канал
Карьеру на радио Борисов начал в 15 лет — сначала вёл новостную программу, затем музыкальную. Уже в юном возрасте он брал интервью у известных личностей и ездил в командировки.
Вскоре его заметили на Первом канале. В 2006 году, когда Дмитрию было 21 год, ему предложили работу. Однако Борисов едва не отказался из-за напряжённого графика. Но всё же он согласился и стал ведущим новостей.
«Главным аргументом против было то, что меня заставят читать чуждый мне текст. Но пока мне ещё ни разу не приходилось связываться с подобным дискомфортом. А минус только один: первый раз я выхожу в эфир в пять утра, а значит, в "Останкино" должен быть уже к трём часам ночи. Так что в свою рабочую неделю я совсем перестал спать по ночам», — вспоминал Дмитрий.
Со временем его карьера стремительно пошла вверх:
- вёл утренние, дневные и вечерние выпуски новостей;
- комментировал парад на Красной площади;
- принял участие в эстафете олимпийского огня перед Играми в Сочи;
- вёл «Прямую линию с Владимиром Путиным».
В 2015 году Борисов стал генеральным продюсером «Первый канал. Всемирная сеть», а уже в 2016-м получил премию ТЭФИ как лучший ведущий информационной программы.
Дмитрий Борисов (фото: Instagram* / dd.borisov)
Дмитрий Борисов и скандал с Андреем Малаховым
В 2017 году Андрей Малахов ушёл с Первого канала, а его место в «Пусть говорят» занял Борисов. По слухам, именно Малахов рекомендовал его на эту должность.
Но позже между журналистами произошёл конфликт. Малахов не знал, что Борисов уже начал сниматься в новых выпусках, и когда узнал, это стало для него неприятным сюрпризом.
«Но когда мне сообщили, что Борисов уже записывает "Пусть говорят", а он мне даже об этом не сказал, я подумал, что это как-то странно. Я ему написал: "Это правда?" А он ответил что-то из серии: "Да… Всё в этом мире как крыло бабочки"…», — говорил Малахов.
Позже Андрей публично критиковал его работу, заявляя, что Дмитрию неинтересна тематика шоу, и это чувствуется.
«Понимаю, как ему нелегко. Он мало вовлечён в процесс, скорее, приходящая звезда. А надо быть вовлечённым. Когда ты не живешь с редакторами, не знаешь, что происходит с героями — это всё 25 кадром считывается. Рано или поздно это даёт сбой», — сказал Андрей.
Этот инцидент испортил их отношения, и с тех пор коллеги не поддерживают связь.
Дмитрий Борисов и Андрей Малахов (РИА Новости / Сергей Пятаков)
Личная жизнь Дмитрия Борисова
Борисов не любит рассказывать о личной жизни. Официально он не женат и детей не имеет. Однако СМИ приписывали ему романы с известными женщинами:
- в 2009 году появились слухи о его связи с певицей Юлией Савичевой. Журналисты ждали новостей о свадьбе, но в итоге Юлия вышла замуж за другого;
- позже зрители обсуждали возможные отношения Борисова с телеведущей Юлией Барановской. Однако оба всегда называли себя просто друзьями.
«Всем одновременно заниматься просто невозможно. Я не из тех, кто женится напоказ, а потом везде таскает за собой жену против её воли. Не волнуйтесь, у меня всё в порядке!» — сказал Борисов.
Куда пропал Дмитрий Борисов
После 2022 года Первый канал сократил количество развлекательных программ, из-за чего Борисов исчез с экранов. Тогда в интернете начали распространяться слухи о его эмиграции в США. Подогрел их пост художницы, которая выложила фото с Борисовым в Майами.
Сам журналист не комментировал эти догадки, но в июне вернулся в Россию.
Юлия Барановская, Дмитрий Борисов и Юлия Савичева (фото: Instagram* / dd.borisov)
А в сентябре 2023 года он снова появился на телевидении в шоу «Эксклюзив», где берёт интервью у российских звёзд.
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