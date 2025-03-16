Родилась через два часа после смерти отца: как сейчас живет 17-летняя дочь Ратмира Шишкова, погибшего в автокатастрофе

Ратмир Шишков (Фото: Инстаграм*@lyalyashishkova_official)
Ратмир Шишков был одним из участников группы «Банда», созданной на «Фабрике звезд-4» в 2004 году. Коллектив распался после трагической гибели 18-летнего солиста. Новость о смерти исполнителя повергла в шок российский шоу-бизнес.
Какой была жизнь Ратмира Шишкова — в материале «Радио 1».
Ратмир Шишков появился на свет 24 апреля 1988 года. Он воспитывался в семье цыганских артистов. Его мама Ляля Шишкова является известной исполнительницей романсов.
Мечтая о сцене, мальчик плохо учился в школе. Ратмир увлекался музыкой и, не получив среднего образования, стал участником ансамбля «Гилори». Коллектив стал известным в России и гастролировал в Чехии и Финляндии.
В 12 лет вместе с прославленными родителями Шишков выходил на сцену, чтобы представлять цыганский романс, эта регулярная практика раскрыла его вокальные данные. Вскоре мальчик пошел в театральную студию, начав слушать рэп и джаз.
Заинтересовавшись этими направлениями при поддержке брата Жана, который был солистом группы «Премьер-министр», Ратмир отправился на «Фабрику звезд – 4», где познакомился с Тимати и Домиником Джокером.
В 2004 году на втором отчетном концерте шоу певец исполнил композицию «ДвеМинуты» и благодаря поддержке телезрителей продолжил покорять проект. В последующих конкурсных выступлениях Ратмир хорошо зарекомендовал себя. На проекте ему удалось выступить с ВИА «Сливки» и Александром Буйновым.
После 1/4 финала молодой человек покинул «Фабрику» и стал членом группы «Банда», которая выпустила один альбом. В составе коллектива, куда вошли Анастасия Кочеткова, Тимати и Доминик Джокер, Ратмир записал песни «Как жаль», «Ты нужна мне», «Новые люди» и «Мне нужен ты один».
Помимо студийной работы, Шишков занимался в школе балета и демонстрировал успехи в других сферах. Например, он снялся в видеоклипе «Допинг». Однако карьере молодого артиста не суждено было развиваться и дальше.
В ночь с 21 на 22 марта 2007 года автомобиль Mercedes, принадлежавший Ратмиру Шишкову, врезался во встречную машину. За рулем, по данным следствия, был 22-летний Тимур Байсаров (племянник бывшего мужа Кристины Орбакайте), а в салоне находился Ратмир Шишков, Сергей Зайковский, Альджемен Сисокка и Кристина Устай. Погибли все.
Ляля Шишкова утверждала, что она словно почувствовала, когда ее сына не стало. У неё всегда была особая связь с Ратмиром. Ляля разговаривала с ним накануне страшного события, узнала о том, что Ратмир собирается с друзьями поужинать в кафе, затем поедет в студию работать. После чего женщина спокойно легла спать. Но в половине третьего ночи Шишкова внезапно проснулась. Её словно кто-то толкнул, и как ни пыталась она себя успокоить, заснуть больше не смогла. Она звонила сыну ещё долго, но его телефон молчал.
По результатам экспертизы, в крови музыканта был найден алкоголь.
О личной жизни Ратмира Шишкова было мало известно до тех пор, пока он не погиб. После его похорон выяснилось, что он состоял в отношениях с девушкой Софией, дочерью высокопоставленного сотрудника МИД. О том, что исполнитель встречался с Софией, знали только близкие друзья Ратмира, даже мама певца не знала о беременной девушке своего сына.
Всего через два часа после трагедии София родила ребёнка Ратмира. После смерти возлюбленного София связалась с Лялей Шишковой, она была уверена: бабушка должна иметь возможность общаться с внучкой. Именно благодаря дочери Ратмира жизнь его матери обрела новый смысл.
Девочку назвали Стефанией, ей дали фамилию отца. Она никогда не знала своего отца, но рядом с ней всегда были его друзья, Тимати и Доминик Джокер, которые много рассказывали малышке о нём. Когда у Тимати родился сын, рэпер назвал его Ратмиром в честь названного младшего брата. Ляля Шишкова, узнав об этом, благословила новорождённого мальчика и его отца.
Мать Ратмира Шишкова до сих пор не устаёт благодарить судьбу и маму Стефании Софию за возможность принимать участие в жизни внучки. 17-летняя Стефания, как и её отец, обожает музыку и танцы.
Стефания также любит бывать на концертах друзей отца, Тимати и Доминика Джокера. Она окончила школу и стала студенткой Финансового университета при Правительстве РФ.
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*Запрещен в РФ
Биография Ратмира Шишкова
Ратмир Шишков появился на свет 24 апреля 1988 года. Он воспитывался в семье цыганских артистов. Его мама Ляля Шишкова является известной исполнительницей романсов.
Мечтая о сцене, мальчик плохо учился в школе. Ратмир увлекался музыкой и, не получив среднего образования, стал участником ансамбля «Гилори». Коллектив стал известным в России и гастролировал в Чехии и Финляндии.
В 12 лет вместе с прославленными родителями Шишков выходил на сцену, чтобы представлять цыганский романс, эта регулярная практика раскрыла его вокальные данные. Вскоре мальчик пошел в театральную студию, начав слушать рэп и джаз.
Заинтересовавшись этими направлениями при поддержке брата Жана, который был солистом группы «Премьер-министр», Ратмир отправился на «Фабрику звезд – 4», где познакомился с Тимати и Домиником Джокером.
Карьера Ратмира Шишкова
В 2004 году на втором отчетном концерте шоу певец исполнил композицию «ДвеМинуты» и благодаря поддержке телезрителей продолжил покорять проект. В последующих конкурсных выступлениях Ратмир хорошо зарекомендовал себя. На проекте ему удалось выступить с ВИА «Сливки» и Александром Буйновым.
После 1/4 финала молодой человек покинул «Фабрику» и стал членом группы «Банда», которая выпустила один альбом. В составе коллектива, куда вошли Анастасия Кочеткова, Тимати и Доминик Джокер, Ратмир записал песни «Как жаль», «Ты нужна мне», «Новые люди» и «Мне нужен ты один».
Группа «Банда» (Фото: Инстаграм*@lyalyashishkova_official)
Помимо студийной работы, Шишков занимался в школе балета и демонстрировал успехи в других сферах. Например, он снялся в видеоклипе «Допинг». Однако карьере молодого артиста не суждено было развиваться и дальше.
Смерть Ратмира Шишкова
В ночь с 21 на 22 марта 2007 года автомобиль Mercedes, принадлежавший Ратмиру Шишкову, врезался во встречную машину. За рулем, по данным следствия, был 22-летний Тимур Байсаров (племянник бывшего мужа Кристины Орбакайте), а в салоне находился Ратмир Шишков, Сергей Зайковский, Альджемен Сисокка и Кристина Устай. Погибли все.
Ратмир Шишков (Фото: Инстаграм*@lyalyashishkova_official)
Ляля Шишкова утверждала, что она словно почувствовала, когда ее сына не стало. У неё всегда была особая связь с Ратмиром. Ляля разговаривала с ним накануне страшного события, узнала о том, что Ратмир собирается с друзьями поужинать в кафе, затем поедет в студию работать. После чего женщина спокойно легла спать. Но в половине третьего ночи Шишкова внезапно проснулась. Её словно кто-то толкнул, и как ни пыталась она себя успокоить, заснуть больше не смогла. Она звонила сыну ещё долго, но его телефон молчал.
По результатам экспертизы, в крови музыканта был найден алкоголь.
Личная жизнь Ратмира Шишкова
О личной жизни Ратмира Шишкова было мало известно до тех пор, пока он не погиб. После его похорон выяснилось, что он состоял в отношениях с девушкой Софией, дочерью высокопоставленного сотрудника МИД. О том, что исполнитель встречался с Софией, знали только близкие друзья Ратмира, даже мама певца не знала о беременной девушке своего сына.
Всего через два часа после трагедии София родила ребёнка Ратмира. После смерти возлюбленного София связалась с Лялей Шишковой, она была уверена: бабушка должна иметь возможность общаться с внучкой. Именно благодаря дочери Ратмира жизнь его матери обрела новый смысл.
Дочь Ратмира Шишкова
Девочку назвали Стефанией, ей дали фамилию отца. Она никогда не знала своего отца, но рядом с ней всегда были его друзья, Тимати и Доминик Джокер, которые много рассказывали малышке о нём. Когда у Тимати родился сын, рэпер назвал его Ратмиром в честь названного младшего брата. Ляля Шишкова, узнав об этом, благословила новорождённого мальчика и его отца.
Мать Ратмира Шишкова до сих пор не устаёт благодарить судьбу и маму Стефании Софию за возможность принимать участие в жизни внучки. 17-летняя Стефания, как и её отец, обожает музыку и танцы.
Стефания Шишкова (Фото: Инстаграм*@lyalyashishkova_official)
Стефания также любит бывать на концертах друзей отца, Тимати и Доминика Джокера. Она окончила школу и стала студенткой Финансового университета при Правительстве РФ.
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