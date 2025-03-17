Дом на Кипре, выступления на праздниках состоятельных людей и новый альбом: чем Пугачева хочет порадовать своих фанатов весной?

Алла Пугачева (Фото: Instagram** alla_pugachevvaa)
Этой весной знаменитая певица Алла Пугачева планирует выпустить новую песню. Изначально она хотела успеть к своему 76-му дню рождения, который отмечает 15 апреля.
Однако, по последним данным, выпуск сдвигается из-за того, что артистка решила внести изменения в композицию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Кочует по мируЗа последние три года Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* кочует по миру. За долгие годы своей карьеры в России они заработали немалые деньги, которые приносят солидные проценты с зарубежных банковских счетов. Кроме того, пара инвестировала в зарубежную недвижимость: в 2017 году они приобрели дом и квартиру на Кипре, где сейчас проживают.
Максим Галкин* продолжает выступать по всему миру, подрабатывая и не позволяя себе забыть о сцене. Алла Пугачева также вносит свой вклад в семейный бюджет, выпуская песни и получая за них гонорары. Частные закрытые выступления на праздниках состоятельных людей за границей приносят ей значительные доходы, хотя она поет крайне редко.
Согласно слухам от коллег Пугачевой, один из новых треков намечен на весну 2025 года. Ожидается, что это будет песня о «часах и времени», в которой звучит строка: «заведи свои часы, старый часовщик, хоть еще на миг».
До своего переезда за границу Пугачева активно работала в студии, хотя новые песни не выходили. Новый альбом «P.S», выпущенный год назад, стал первым за 16 лет и включал 20 аудиозаписей с юбилейного концерта в Кремле в 2019 году.
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Слухи о новом альбомеВокруг Пугачевой ходят слухи о выходе нового музыкального альбома. Тем не менее, информация о его скором релизе несколько преувеличена. Работа над альбомом действительно ведется, но его выход запланирован на более поздний срок.
Кочует по мируЗа последние три года Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* кочует по миру. За долгие годы своей карьеры в России они заработали немалые деньги, которые приносят солидные проценты с зарубежных банковских счетов. Кроме того, пара инвестировала в зарубежную недвижимость: в 2017 году они приобрели дом и квартиру на Кипре, где сейчас проживают.
Максим Галкин* продолжает выступать по всему миру, подрабатывая и не позволяя себе забыть о сцене. Алла Пугачева также вносит свой вклад в семейный бюджет, выпуская песни и получая за них гонорары. Частные закрытые выступления на праздниках состоятельных людей за границей приносят ей значительные доходы, хотя она поет крайне редко.
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Новые песни и альбомыВесной 2024 года Пугачева выпустила пять новых песен, а также альбом с аудиозаписями концерта 2019 года. Этот музыкальный материал стал доступен на всех стриминговых сервисах, но обсуждение его было недолгим и тихим. Изначально планировалось, что новые песни войдут в новый альбом, но пока этот вопрос остается открытым.
Согласно слухам от коллег Пугачевой, один из новых треков намечен на весну 2025 года. Ожидается, что это будет песня о «часах и времени», в которой звучит строка: «заведи свои часы, старый часовщик, хоть еще на миг».
Долгий путь к новым записямУ Пугачевой за годы накопилось множество купленных песен от авторов и композиторов. Некоторые из них были записаны давно и теперь требуют переработки, другие же так и не были записаны. Есть и те композиции, которые ей просто дарили. В целом, это обычная практика для звезд — скупать музыкальный материал, который им нравится, и выпускать его в удобное время.
До своего переезда за границу Пугачева активно работала в студии, хотя новые песни не выходили. Новый альбом «P.S», выпущенный год назад, стал первым за 16 лет и включал 20 аудиозаписей с юбилейного концерта в Кремле в 2019 году.
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Неизданные песни и современное звучаниеНа протяжении 25 лет Алла Пугачева работала с саундпродюсером Анатолием Лопатиным, который отвечал за звук ее голоса. Благодаря этому у нее накопилось большое количество неизданных песен, которые могут стать основой для нескольких альбомов. Однако им требуется современное звучание и доработка. С учетом современных технологий это вполне осуществимо. Важно отметить, что голос Аллы Пугачевой сейчас звучит иначе, чем 20 лет назад.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Дарья Осипова