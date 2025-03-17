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Дом на Кипре, выступления на праздниках состоятельных людей и новый альбом: чем Пугачева хочет порадовать своих фанатов весной?

Алла Пугачева (Фото: Instagram** alla_pugachevvaa)

Алла Пугачева (Фото: Instagram** alla_pugachevvaa)

Этой весной знаменитая певица Алла Пугачева планирует выпустить новую песню. Изначально она хотела успеть к своему 76-му дню рождения, который отмечает 15 апреля.
Однако, по последним данным, выпуск сдвигается из-за того, что артистка решила внести изменения в композицию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Слухи о новом альбоме

Вокруг Пугачевой ходят слухи о выходе нового музыкального альбома. Тем не менее, информация о его скором релизе несколько преувеличена. Работа над альбомом действительно ведется, но его выход запланирован на более поздний срок.

Кочует по миру

За последние три года Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* кочует по миру. За долгие годы своей карьеры в России они заработали немалые деньги, которые приносят солидные проценты с зарубежных банковских счетов. Кроме того, пара инвестировала в зарубежную недвижимость: в 2017 году они приобрели дом и квартиру на Кипре, где сейчас проживают.

Максим Галкин* продолжает выступать по всему миру, подрабатывая и не позволяя себе забыть о сцене. Алла Пугачева также вносит свой вклад в семейный бюджет, выпуская песни и получая за них гонорары. Частные закрытые выступления на праздниках состоятельных людей за границей приносят ей значительные доходы, хотя она поет крайне редко.

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Новые песни и альбомы

Весной 2024 года Пугачева выпустила пять новых песен, а также альбом с аудиозаписями концерта 2019 года. Этот музыкальный материал стал доступен на всех стриминговых сервисах, но обсуждение его было недолгим и тихим. Изначально планировалось, что новые песни войдут в новый альбом, но пока этот вопрос остается открытым.

Согласно слухам от коллег Пугачевой, один из новых треков намечен на весну 2025 года. Ожидается, что это будет песня о «часах и времени», в которой звучит строка: «заведи свои часы, старый часовщик, хоть еще на миг».

Долгий путь к новым записям

У Пугачевой за годы накопилось множество купленных песен от авторов и композиторов. Некоторые из них были записаны давно и теперь требуют переработки, другие же так и не были записаны. Есть и те композиции, которые ей просто дарили. В целом, это обычная практика для звезд — скупать музыкальный материал, который им нравится, и выпускать его в удобное время.

До своего переезда за границу Пугачева активно работала в студии, хотя новые песни не выходили. Новый альбом «P.S», выпущенный год назад, стал первым за 16 лет и включал 20 аудиозаписей с юбилейного концерта в Кремле в 2019 году.

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Неизданные песни и современное звучание

На протяжении 25 лет Алла Пугачева работала с саундпродюсером Анатолием Лопатиным, который отвечал за звук ее голоса. Благодаря этому у нее накопилось большое количество неизданных песен, которые могут стать основой для нескольких альбомов. Однако им требуется современное звучание и доработка. С учетом современных технологий это вполне осуществимо. Важно отметить, что голос Аллы Пугачевой сейчас звучит иначе, чем 20 лет назад.

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#недвижимость
#алла пугачёва
#актриса
#статьи
«Я умерла»: жена Влада Соколовского шокировала поклонников своим признанием в соцсетях
Жена Влада Соколовского сообщила, что из-за проблем обратилась к психологу
17 марта 2025, 10:32

Влад Соколовский и Ангелина Суркова (фото: Instagram* @lee_soul)

Супруга певца Влада Соколовского разоткровенничалась в соцсетях и раскрыла проблемы, с которыми ей пришлось столкнуться.
25-летняя Ангелина Суркова рассказала о сложном периоде в жизни. Девушка отметила, что все порой живут в иллюзиях, а затем резко встречаются с суровой реальностью. В такие моменты, по словам жены Соколовского, очень легко погрузиться в раздумья и пытаться найти ответы на вопросы почему это всё происходит и за что.

Однако Ангелина отметила, что переживаемое ею сейчас было «заказом». Она хотела пройти через трудности, чтобы стать сильнее и вновь полюбить жизнь. Но пока это даётся очень тяжело.

«Я умерла... Это какой-то трип длиною в бесконечность. Не знаю, как это пройти», – отметила девушка.
Суркова добавила, что не справляется с этими трудностями самостоятельно, поэтому ей пришлось обратиться за помощью к психологу.

«Была сессия, чтобы скинуть эмоциональное напряжение и выйти из предобморочного состояния. Это была разовая сессия. Но понимаю, что тупо не справлюсь сама, поэтому иду в крепкую работу. Будет много разных инструментов», – заключила Ангелина.
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«Устроим движуху в Белгородской области»: В Сети появилась запись телефонного разговора Михаила Ефремова
Отбывающий срок Михаил Ефремов планирует в ближайшее время выйти из колонии
17 марта 2025, 10:16

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Актёр Михаил Ефремов вот уже почти пять лет отбывает срок за смертельное ДТП в центре Москвы, виновником которого он стал. В последнее время в СМИ появляются упорные слухи, что артист в скором времени может выйти из колонии в рамках условно-досрочного освобождения (УДО).
Не исключено, что так оно и будет. По крайней мере, на это надеется сам актёр. В распоряжение журналистов телеграм-канала SHOT попала запись телефонного звонка Ефремова из колонии в Белгородской области, где он отбывает срок. В ходе беседы Михаил Олегович поздравляет товарища с днём рождения и вскоре устроить пышные торжества по случаю своего освобождения.

«Гамарджоба, генацвале! С днем рождения тебя поздравляю я. Жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области», — говорит актёр.

Впрочем, адвокат Ефремова Юрий Падалко заявил журналистам, что данная запись — фейк. Её сфабриковали те, кто хочет «насолить» его подзащитному. Создали с помощью современных технологий фальшивую запись, чтобы склонить общественное мнение в сторону негатива по отношению к артисту, уверен юрист.

Сам осуждённый (если это всё же он) в том же разговоре после бравады говорит о возможном УДО с осторожностью, подчёркивая, что «это просто суд, ничего ещё не понятно».

Ходатайство Михаила Олеговича об УДО будет рассмотрено 24 марта в одном из судов Белгородской области. В окружении артиста считают, что 61-летнему Ефремову необходимо выйти на свободу как можно скорее из-за обострившихся проблем со здоровьем.

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«Ориентиры нормальные, но любви к женщине преклонного возраста, конечно, нет»: раскрыта правда о браке Галкина* и Пугачёвой
Бизнесмен Андрей Матус раскрыл правду о браке Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой
17 марта 2025, 10:16

Алла Пугачёва и Максим Галкин* с детьми (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Более 14 лет назад Алла Пугачёва вышла замуж за Максима Галкина*. Практически сразу общественность стала гадать, когда же развалится звездный брак. Причиной возможного развода называли большую разницу в возрасте между певицей и шоуменом.
Однако годы идут, а брак как будто становится только крепче. 75-летняя Пугачёва и 48-летний Галкин* вместе с детьми уехали сначала в Израиль, а затем перебрались на Кипр. Супруги продолжают во всём поддерживать друг друга.

Источники, близкие к знаменитой чете убеждены, что секрет их крепкого брака заключается в том, что Алла Борисовна искренне любит своего мужа, а Максим согласен на всё ради связей своей именитой супруги и нажитых ею капиталов.

Андрей Матус, который попытался помочь Галкину* и Пугачёвой перевезти все богатства из особняка в подмосковной деревне Грязь в новую страну проживания пары, убежден, что юморист выбрал карьеру. Он питает страсть исключительно к деньгам и возможностям, которые стали доступны для него в браке.

«Алла Борисовна любит этого человека. В своей слепой любви она за ним и пошла. Никогда бы не подумал, что буду защищать Галкина*, с его слов, ориентиры у него абсолютно нормальные, но любви к этой женщине преклонного возраста, конечно же, нет и быть не может. Кто такой Галкин без Аллы Борисовны? Не существует его, как самостоятельной фигуры», – отметил Матус в эфире телепередачи «Новые русские сенсации».
Напомним, что впервые искра между будущими супругами пробежала ещё в тот момент, когда Пугачёва была замужем за Филиппом Киркоровым. В течение шести лет Алла Борисовна и Филипп Бедросович громко разводились, после чего Пугачёва стала женой Галкина*. В 2013 году у пары родились двойняшки Лиза и Гарри, которых выносила суррогатная мать.

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Mash: Павел Деоевянко прикрывал аферы с криптовалютой фиктивными договорами о продаже недвижимости
Актёр Павел Деревянко признан потерпевшим в деле об афере с криптовалютой
17 марта 2025, 09:26

Павел Деревянко (Фото: Телеграм @pabloderevyanko)

Актёр Павел Деревянко прикрывал свои аферы с криптовалютой фиктивными договорами о продаже недвижимости. Однако ему удалось выйти сухим из воды и убедить суд, что он в этом деле является пострадавшей стороной.
В прошлом году некая фирма под названием «РПК» и её владелец Сергей Николенко подали на артиста в суд, напоминает телеграм-канал Mash. Бизнесмен требовал вернуть пять миллионов рублей, которые Деревянко получил в качестве аванса за здание на Алтуфьевском шоссе. Ещё 15 миллионов должны были перевести после подписания всех документов. Однако сделка не состоялась — выяснилось, что актёр не является собственником недвижимости. Аванс, естественно, потребовали вернуть.

Во время судебного разбирательства Деревянко вдруг заявил, что Николенко вовсе не собирался приобретать здание, а намеревался через фиктивный договор купли-продажи вложить деньги в махинации с криптовалютой, которые проворачивал бывший деловой партнёр артиста Григорий Мулузян. За незаконные операции с биткоинами тот уже сидит в СИЗО. Павел сумел убедить суд, что партнёр его обманул. Сделку признали мнимой, а для Деревянко всё обошлось без последствий.

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«Просто днище»: Поклонники ополчились на Чумакова после его скабрезных высказываний в адрес жены
Поклонники не одобрили пошлости Чумакова в адрес его жены Юлии Ковальчук
17 марта 2025, 09:08

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (Фото: Инстаграм* @juliakovalchuk)

Звёздная пара Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук всегда считалась одной из самых крепких и гармоничных в российском шоу-бизнесе, ведь их браку уже 17 лет. Однако скабрезности, прозвучавшие из уст артиста в адрес собственной жены, шокировали поклонников и заставили усомниться, что этот брак является образцовым.
В недавнем совместном интервью для программы «Света вокруг света» Чумаков рассказал о начале их с Юлией отношений и о своих критериях, по которым он тогда оценивал девушек. Большая и чистая любовь в их число не входила.

«Не, ну хорошая, симпатичная девушка. Красивая, яркая, живая, секси. У меня тогда были критерии: вдул бы или не вдул. Вдул с последствиями», — рассказывал певец ведущей проекта Светлане Бондарчук.

Поклонников и просто пользователей Сети возмутили такие пошлые высказывания Алексея в адрес супруги. Они тут же разразились целой волной неодобрительных комментариев.

«"Вдул! И это про свою жену, мать своих дочек! Это дно!", "Инфантильный самовлюбленный мальчик", "Взрослый мужчина, а рассуждения подростка", "Фраза про "вдул с последствиями" просто днище..."», — писали зрители шоу.

Некоторые признались, что резко стали хуже относиться к ранее любимому артисту, а то и вовсе полностью в нём разочаровались.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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