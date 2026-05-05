Дмитрий Губерниев объяснил, почему его дед-фронтовик молчал о войне

05 мая 2026, 19:28

Губерниев рассказал о подвигах своей семьи во время Великой Отечественной войны

Дмитрий Губерниев (Фото: Telegram @RealGuberniev)

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поведал, как начало Великой Отечественной войны повлияло на его семью. Телеведущий объяснил, почему родные редко делились воспоминаниями: тяжёлые годы застали их врасплох.





В беседе с Общественной Службой Новостей комментатор рассказал, что его дед-фронтовик воевал недолго — достиг призывного возраста только под конец войны, в январе 1945 года. Он участвовал в боях с японцами на Дальнем Востоке, служил в артиллерии, потом в Германии, а затем работал на космодроме «Байконур».

«Бабушка моя была участницей трудового фронта. Конечно, для каждого из нас 9 мая — это праздник со слезами на глазах. Однако мой дед никогда не любил рассказывать о войне, для него это были очень тяжёлые воспоминания. Понимаете, для их поколения фраза «Лишь бы не было войны» имела ключевое значение», — подчеркнул Дмитрий.