Дмитрий Губерниев объяснил, почему его дед-фронтовик молчал о войне
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поведал, как начало Великой Отечественной войны повлияло на его семью. Телеведущий объяснил, почему родные редко делились воспоминаниями: тяжёлые годы застали их врасплох.
В беседе с Общественной Службой Новостей комментатор рассказал, что его дед-фронтовик воевал недолго — достиг призывного возраста только под конец войны, в январе 1945 года. Он участвовал в боях с японцами на Дальнем Востоке, служил в артиллерии, потом в Германии, а затем работал на космодроме «Байконур».
«Бабушка моя была участницей трудового фронта. Конечно, для каждого из нас 9 мая — это праздник со слезами на глазах. Однако мой дед никогда не любил рассказывать о войне, для него это были очень тяжёлые воспоминания. Понимаете, для их поколения фраза «Лишь бы не было войны» имела ключевое значение», — подчеркнул Дмитрий.Губерниев добавил, что его дед внешне очень походил на актёра Василия Ланового.