Изувеченная в Дубае украинская модель раскрыла новые подробности произошедшего

05 мая 2026, 18:21

Модель Мария Ковальчук заявила о продолжении угроз после нападения в Дубае

Мария Ковальчук (Фото: Instagram* @ae3marylu)

Украинская модель Мария Ковальчук, которую изувечили в Дубае, дала новое интервью Daily Mail. Пострадавшая сообщила, что до сих пор получает угрозы от нападавших. Она возмущена: виновные остаются на свободе.





Ковальчук рассказала, что приехала в Дубай ради фотосессии, но пропустила рейс. Мужчина предложил ей помощь с жильём, и модель оказалась в номере с двумя мужчинами и девушками. Они устраивали вечеринки с алкоголем и наркотиками и требовали, чтобы она присоединилась.

«Я объяснила, что не хочу участвовать, и их поведение быстро стало агрессивным. Они обращались со мной как с вещью и говорили: «Ты принадлежишь нам, мы можем делать с тобой всё, что хотим», — сообщила Мария.

«Четверо людей, которые это со мной сделали, остаются на свободе и не понесли никакого наказания. Власти даже не установили, что произошло», — заявила Ковальчук.