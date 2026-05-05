Изувеченная в Дубае украинская модель раскрыла новые подробности произошедшего
Модель Мария Ковальчук заявила о продолжении угроз после нападения в Дубае
Украинская модель Мария Ковальчук, которую изувечили в Дубае, дала новое интервью Daily Mail. Пострадавшая сообщила, что до сих пор получает угрозы от нападавших. Она возмущена: виновные остаются на свободе.
Ковальчук рассказала, что приехала в Дубай ради фотосессии, но пропустила рейс. Мужчина предложил ей помощь с жильём, и модель оказалась в номере с двумя мужчинами и девушками. Они устраивали вечеринки с алкоголем и наркотиками и требовали, чтобы она присоединилась.
«Я объяснила, что не хочу участвовать, и их поведение быстро стало агрессивным. Они обращались со мной как с вещью и говорили: «Ты принадлежишь нам, мы можем делать с тобой всё, что хотим», — сообщила Мария.Девушка вспомнила, как выбежала на улицу, получила удар по голове, а очнулась уже в больнице — прикованной к кровати. В ходе расследования власти удалили все записи с камер наблюдения.
«Четверо людей, которые это со мной сделали, остаются на свободе и не понесли никакого наказания. Власти даже не установили, что произошло», — заявила Ковальчук.Потерпевшая отметила, что дело просто закрыли.