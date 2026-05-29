«Строит из себя Бога»: Пригожин обвинил SHAMAN в отсутствии морали и совести

29 мая 2026, 17:19

Продюсер Пригожин раскритиковал SHAMAN за отсутствие правил приличия и морали

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) за попытки хайповать практически на любых темах.





В беседе с Общественной Службой Новостей супруг Валерии заявил, что популяризация творчества артиста не должна переходить границы добра и зла. По мнению эксперта, Дронов пытается хайповать на любом инфоповоде, чтобы вызвать эффект разорвавшейся бомбы, и это выходит за рамки допустимого.

«Это просто вопиющая ситуация, когда один артист пытается строить из себя Бога или того, кто вправе попирать принципы морали и совести. Я такое не одобряю. Я считаю, что государство должно начать как-то регулировать ситуацию: какие ролики и клипы артисты должны выпускать, а какие видео — абсолютно недопустимы», — высказался Пригожин.