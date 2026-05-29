Елена Товстик процитировала Черчилля с нецензурной отсылкой к бывшему мужу

29 мая 2026, 17:30

Елена Товстик (Фото: Instagram* @elenatovstik)

Елена Товстик снова высказалась в адрес бывшего мужа Романа и его новой избранницы Полины Дибровой. В своём блоге она заявила, что скандальный развод пошёл ей на пользу, и опубликовала пост, где процитировала Уинстона Черчилля.





По словам Елены, личностный кризис не прошёл для неё бесследно. Несмотря на то что во время семейной драмы «выстроилась очередь» желающих запятнать её имя, она не сдаётся и напоминает недоброжелателям: «Руки останутся испачканными!».



Этим заявлением Товстик, по всей видимости, целилась сразу в нескольких людей — в мужа, его возлюбленную и своего экс-представителя Екатерину Гордон, с которой у неё тоже возник конфликт в процессе развода.

«А тому, кто начал это всё, надо вспомнить слова, сказанные ему ещё в начале августа прошлого года очень умным человеком: «Если сильно обоср-ся — воды не жалей!» Пока виновник происходящего экономит на воде, запах уже режет глаза!» — написала Елена.