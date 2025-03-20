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Дмитрий Певцов рассказал о своем возвращении в «Ленком»

Дмитрий Певцов заявил, что рад вернуться на сцену театра «Ленком»
Дмитрий Певцов (фото: Telegram @Pevtsov_Moscow)

Дмитрий Певцов (фото: Telegram @Pevtsov_Moscow)

Российский актер Дмитрий Певцов рассказал, что он рад вернуться на сцену Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» после истории с увольнением. Об этом сообщает NEWS.ru.
Певцов подчеркнул, что у него прекрасные и радостные чувства в связи с этим событием. По его словам, его отсутствие было недолгим, поэтому «все хорошо», цитирует артиста NEWS.ru.

«Моя история в «Ленкоме» продолжается», — добавил актер.

Напомним, конфликт с театром у Певцова произошел в середине января текущего года. Тогда директор Марк Варшавер, ныне покинувший этот пост, остался недоволен негативными высказываниями артиста в свой адрес.

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Пережила два пожара и ушла от мужа: Екатерине Стриженовой 57 лет, как живет актриса и чем не угодила зрителям «Время покажет»
20 марта 2025, 14:29

Екатерина Стриженова (фото: Instagram* / strizhenovae)

20 марта 2025 года известная телеведущая и актриса Екатерина Стриженова отмечает 57-й день рождения. Её путь к успеху не был лёгким: ранняя потеря отца, тяжёлые травмы на «Ледниковом периоде», скандалы в политическом шоу «Время покажет» и критика зрителей. Как сейчас живёт Екатерина Стриженова, расскажет «Радио 1».

Детство и юность Екатерины Стриженовой


Екатерина Стриженова (в девичестве Токмань) родилась 20 марта 1968 года в Москве. Её отец был журналистом и стоял у истоков создания журнала «Студенческий меридиан», а мать преподавала русский язык иностранным студентам.

Когда Екатерине было 7 лет, её отец скончался от онкологического заболевания. Мама осталась с двумя дочерьми — Екатериной и её старшей сестрой Викторией.

Чтобы отвлечь дочь от горя, мама отдала её в детский танцевальный ансамбль «Калинка». Тогда же Екатерина начала появляться на телевидении — участвовала в детских программах «АБВГДейка» и «Весёлые нотки».

Дебют в кино и знакомство с будущим мужем


В 14 лет Екатерину пригласили на пробы фильма «Лидер» режиссёра Бориса Дурова. Она получила роль школьницы Тани Корниловой, а на съёмочной площадке познакомилась с Александром Стриженовым, который также снимался в картине.

Екатерина Стриженова (фото: Instagram* / strizhenovae)

Их роман начался не сразу: поначалу Александр не был впечатлён Екатериной.

«Потом выяснилось, что Сашина мама, увидев меня, спросила сына: "Как тебе девочка, которая будет главную роль играть?" "Не в моем вкусе", — ответил он. До сих пор ему это вспоминала» — вспоминала актриса.

Однако во время съёмок в Сочи их отношения стали теплее. В 16 лет Александр пришёл к матери Екатерины с просьбой о помолвке, но получил совет подождать до совершеннолетия.

Личная жизнь и семья Екатерины Стриженовой


В 1987 году, когда обоим было по 18 лет, Екатерина и Александр тайно обвенчались в подмосковном храме Покрова Пресвятой Богородицы. Даже мама Екатерины не знала об этом, поскольку в то время такой поступок мог создать ей проблемы на работе. Через неделю состоялась официальная регистрация брака.

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Брак Екатерины и Александра Стриженовых — один из самых крепких в российском шоу-бизнесе. В 2017 году они отметили жемчужную свадьбу — 30 лет совместной жизни.

В 1988 году у пары родилась дочь Анастасия, а в 2000-м — вторая дочь Александра. Ради воспитания детей Екатерина отказалась от нескольких крупных проектов.

«А потом с деторождением мы взяли паузу. Ведь второго ребенка нельзя рожать просто по таким соображениям, что ты уже можешь себе это позволить: есть деньги, есть возможность взять няню, образовалось свободное время между проектами… Нет, надо до этого дозреть эмоционально, почувствовать необходимость! Для этого нам понадобилось 12 лет. И родилась Александра», — рассказывал Александр.

Сейчас дочери Екатерины ведут самостоятельную жизнь. Анастасия мама троих детей: шестилетнего Паши и близнецов Александра и Георгия.

«Мы растили девочек и даже не подозревали, что мальчики — другая планета. Поэтому, какие там советы — сами учимся каждый день! Мне кажется, у нас не было столько бессонных ночей, столько хлопот и забот», — говорила ведущая.

Александра закончила университет, ранее занималась художественной гимнастикой и танцами.

Екатерина Стриженова с мужем и дочкой (фото: Instagram* / strizhenovae)

Семейные испытания Екатерины Стриженовой: два пожара и скандал с мужем


У казавшейся идеальной семьи также были трудные моменты: супруги пережили два пожара, потеряв множество вещей, которые были для них важны. В сентябре 2020 года у Екатерины умерла мама.

Были и более мелкие проблемы, например, Александру пришлось мириться с привычками жены часто болтать по телефону и быть невнимательной к деньгам, а также отпускать её на длительные тренировки «Ледникового периода», которые отрывали её от семьи на месяцы.

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Однако слухи о возможном кризисе в отношениях начали возникать не из-за съемок. В конце 90-х Екатерина решила на время съехать от мужа с дочерью. Она призналась, что решилась на этот шаг после того, как Александр не встретил её из аэропорта. Она считала, что пренебрежение не должно оставаться без последствий, особенно в отношениях с супругом. К тому же незадолго до этого она получила звонок от женщины, утверждавшей, что у неё роман с её мужем.

«Вполне возможно, что звонила какая-то сумасшедшая поклонница, а я по глупости могу разрушить семью. А когда психотерапевт узнал, что муж не поехал в аэропорт меня встречать, а ждал дома с ребенком (кстати, в тот день у нас было полно гостей — справляли Настин день рождения), он сказал: "Милая моя, ищите проблемы в себе, а не в муже!"» — делилась Екатерина.

Позднее Екатерина поняла, что все проблемы были вызваны тем, что супруги растворялись друг в друге, ведь они вместе с 14 лет и редко бывали порознь. Ситуацию поправил Александр: он стал часто приезжать к дочери с фруктами и сладким, намекая, что мама не спешит вернуться домой.

Екатерина и Александр Стриженовы (фото: Instagram* / strizhenovae)

Пара начала пересекаться на совместных эфирах «Доброго утра», и между ними вновь разгорелся роман, что привело к воссоединению семьи. И хотя слухи о разводе не утихали, более серьёзных кризисов в их отношениях уже не было.

«Наши отношения возникли как-то сами собой, и мы обрадовались этому и пустили дело на самотек. Были у этой реки извилистые, резкие повороты, опасные пороги, и мы могли друг друга потерять. Но победила любовь. И еще мудрость жены», — отметил Стриженов.

Карьера в кино и на телевидении


После школы Екатерина поступила на режиссёрский факультет Московского института культуры. В 90-е активно снималась в кино, но настоящая слава пришла к ней в 1997 году после роли в сериале «Графиня де Монсоро».

В 1997 году она начала карьеру телеведущей в программе «Доброе утро» на Первом канале, сначала в дуэте с мужем, затем самостоятельно.

В 2008 году Екатерина приняла участие в шоу «Ледниковый период», где выступала в паре с фигуристом Алексеем Тихоновым. Проект стал серьёзным испытанием: во время одной из тренировок телеведущая сломала два ребра, но продолжила выступать.

Скандалы в шоу «Время покажет»


В 2014 году Екатерина стала ведущей политического ток-шоу «Время покажет». Однако зрители критиковали Стриженову за недостаточное знание политических и экономических тем, требуя убрать её из эфира.

Екатерина Стриженова (фото: Instagram* / strizhenovae)

Некоторые коллеги считали, что мягкий стиль Стриженовой не сочетался с агрессивной манерой второго ведущего шоу. В 2017 году их разделили, и Екатерина начала работать с другими соведущими.

Несмотря на волну критики, руководство Первого канала сохранило её в эфире. Более того, в том же году «Время покажет» получило премию ТЭФИ. Депутат Госдумы Вадим Манукян назвал Екатерину «символом интеллигентного поведения».

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Бывшая жена Кержакова рассказала, что не поддерживает отношения с футболистом после развода
20 марта 2025, 14:22

Милана Тюльпанова (Фото: Instagram*, @milana_tulpanova

Милана Тюльпанова не общается с бывшем мужем — футболистом Александром Кержаковым. По словам девушки, их общий сын живёт с ней, бывший супруг не оказывает должной помощи с ребёнком.
«Мы в нехороших отношениях с ним, не общаемся и компромисса пока найти не можем. Я не знаю, сможем ли. Я в принятии абсолютно всего. <…> Я бы не сказала, что то, как он взаимодействует с сыном, это помощь. Я это за помощь не считаю», — поделилась своим мнением Милана с журналом The Voice, представители которого присутствовали на премьере турецкого сериала «Эль Турко».
Милана Тюльпанова, дочь сенатора Совета Федерации в Санкт-Петербурге, и Александр Кержаков развелись в 2019 году после четырёх лет совместной жизни. Почти месяц назад бывшие супруги публично поругались: Милана опубликовала скрин, на котором видно, что спортсмен перевёл ей в качестве алиментов рубль. В ответ на это Александр обвинил бывшую супругу во лжи и предоставил доказательства того, что после перевода одного рубля перечислил Тюльпановой 85 тысяч на алименты.

Милана всё же надеется наладить отношения с Кержаковым. Она также считает, что у пар, которые не имеют общих детей или совместного имущества, больше шансов избежать конфликтов после разрыва.
«Гипотетически возможно всё, что угодно, в том числе и сохранение отношений с бывшими. И, наверное, чем меньше каких-то взаимных обид, претензий, общего имущества или общих детей, тем легче должно происходить это. Поэтому всё возможно», — сообщила она.
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Обвинения в нетрадиционной ориентации** и «школьница на коленях»: чем занимается комик Арсений Попов после «Импровизации»
20 марта 2025, 14:17

Арсений Попов (Фото: Инстаграм* @arseniypopov)

20 марта комику, ведущему и актеру Арсению Попову исполняется 42 года. Участие в шоу «Импровизация» сделало его звездой. Несмотря на то, что «Импровизация» не выходит в эфир с 2022 года, артист не теряет своей популярности.
О том, как Арсений Попов стал популярным и что известно о его личной жизни — в материале «Радио 1».

Детство и юность


Арсений Попов родился 20 марта 1983 года в семье инженеров. Детство комика прошло в Омске. У Арсения сохранились только счастливые воспоминания о том времени.

После окончания школы он поступил на экономический факультет Омского государственного университета, однако быстро осознал, что профессию выбрал неправильно. Спустя время Попов перевелся на факультет культуры и искусств, где получил специальность «артист драматического театра и кино». Окончив вуз, Арсений получил возможность поработать в нескольких театрах.

Карьера


Однажды будущий комик попал на представление Театра импровизации. Он был поражен этим видом искусства, когда актеры создавали спектакль непосредственно на глазах зрителя, не имея предварительных заготовок или сценария. Арсений решил попробовать себя в этом амплуа.

Арсений Попов (Фото: Инстаграм* @arseniypopov)

В течение года артист ходил на репетиции труппы Театра импровизации «CraЗy» и доказал свою ценность руководителям проекта. Вместе с Сергеем Матвиенко и Антоном Захарьиным он создал одно из лучших импровизационных шоу в Санкт-Петербурге. Кроме театральной деятельности, Попов пробовал себя в качестве ведущего шоу-соревнований «Автозвук» и в развлекательном центре «На Коломенской».

«Импровизация»


Отмечается, что Матвиенко и Попов также попробовали силы в шоу «Comedy Баттл», благодаря чему их заметили продюсеры компании Comedy Club Production. Вскоре молодых людей пригласили в Москву для обсуждения нового проекта. Ребята познакомились с коллегами из Воронежа Дмитрием Позовым и Антоном Шастуном, которые в своем городе также добились большого успеха в аналогичном жанре.

В течение двух с половиной лет юмористы обсуждали принципы новой передачи, стараясь перенести в формат телевидения спектакли, которые обязательно требуют участия зрительного зала. В результате было решено приглашать звезд шоу-бизнеса, с помощью которых в эфире на глазах у публики с чистого листа создаются различные сценки. Так, ведущим нового шоу «Импровизация» на ТНТ стал Павел Воля.

«Я же актер, и актерство чуть-чуть у меня перетекло в импровизацию — там же не обязательно шутить. Импровизация — это умение выкручиваться, это может и в какую-то драматургию уйти. А оказалось, что драматургия может еще и с юмором сочетаться. И пока я в этой стадии», — объяснял Арсений Попов.

Дмитрий Позов, Арсений Попов и Сергей Матвиенко (Фото: Инстаграм* @arseniypopov)

В декабре 2022 года Попов и другие комики из «Импровизации» сообщили о закрытии шоу. По их словам, это произошло из-за новой стратегии канала.﻿

В марте 2023 года Попов обрадовал свою аудиторию — на канале СТС появилась новая передача «Импровизаторы», среди участников которой были заявлены он сам, Шастун, Матвиенко и Позов. А вот ведущего в новом проекте не было.

Личная жизнь


О личной жизни Арсений Попов старается не распространяться. Долгое время фанаты могли только гадать, женат ли юморист и есть ли у него дети.

Примечательно, что комика нередко обвиняли в нетрадиционной ориентации**. «Доказательства» этого «находили» постоянно. В пользу данного слуха играли трогательные и чувствительные, «немужественные» амплуа, в которых не раз выступал Попов, а также то, что Арсений увлекается модой и любит ходить по магазинам. Стоит отметить, что Арсения эти слухи не особо беспокоят.

Внимательные поклонники вычислили по фотографиям Попова в соцсетях, что артист уже давно женат, его избранницу зовут Алёна. Пара воспитывает девочку.

Чем Арсений Попов занимается сегодня


Сегодня Арсений Попов продолжает реализовываться как комик, телеведущий и актер. На его счету с 2022 года две эпизодические роли: в 2023 году вышел фильм «До рассвета», в котором Арсений на переднем плане наряду с героем Сергея Горобченко.

Арсений Попов (Фото: Инстаграм* @arseniypopov)

Примечательно, что Попов также ведет мероприятия. Некоторое время назад благодаря этой деятельности Арсений громко напомнил о себе. В сети появились заголовки о том, что «Попов поставил школьницу на колени». Юморист и правда это сделал.

Однажды он вел выпускной в Санкт-Петербурге, видео с которого распространилось в интернете. Попов проводил конкурс-викторину с вопросами, где за неправильный ответ школьники выдумывали друг другу наказания. Одной девушке не повезло и её заставили хрюкать, а Арсений предложил усложнить задачу — встать на четвереньки. Выпускница после заявила, что ее такое поведение оскорбило. Фанаты артиста в ответ обвинили девушку в искусственном создании «хайпа» на имени их любимой звезды: в фанатском сообществе выложили скрины якобы из соцсетей обиженной выпускницы, где она спрашивала подписчиков жаловаться ли ей на Попова главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.

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*Запрещен в РФ

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«Прилетит на похороны»: фаворитка Киркорова о его состоянии после смерти отца
Фаворитка Киркорова рассказала о его состоянии после смерти отца
20 марта 2025, 13:07

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова рассказала, что в день смерти музыканта Бедроса Киркорова она отмечала трехлетие сына Кира. Похороны мэтра пройдут в день ее рождения, добавила фаворитка поп-короля Филиппа Киркорова.
«У меня был праздник — день рождения сына. И такая ужасная новость... Я, конечно же, написала Филиппу. Несмотря на всё, он меня поздравил с моим праздником. Он был за границей, сейчас он прилетит на похороны. А у меня день рождения... Это ужасное совпадение. Мы с Бедросом отмечали Новый год вместе и день рождения Филиппа», — поделилась Овсянникова на премьере в одном из столичных киноцентров.
Она добавила, что Киркоров-младший узнал о смерти отца, будучи в Марокко.

Ранее сообщалось, что на похороны Бедроса Киркорова может прилететь певица Алла Пугачева. Подробностями поделился продюсер Сергей Дворцов.

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«Дам фору Волочковой»: Иосиф Пригожин планирует сесть на шпагат
Иосиф Пригожин твердо намерен сесть на шпагат
20 марта 2025, 13:00

Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)

Продюсер Иосиф Пригожин задался целью сесть на шпагат и для этого записался на тренировки по растяжке.
Пригожин отметил, что довольно много времени ранее посвящал спорту, а сейчас хочет восстановить былую спортивную форму. Сейчас мужчина занимается дважды в неделю с тренером.

«Все спрашивают, мол, почему это я решил сесть на шпагат? Может быть, это моя мечта, я умел когда-то, но в силу длительного перерыва после профессионального спорта все эти навыки были утрачены. Что плохого в том, чтобы садиться на шпагат? Я ничего в этом странного не вижу», — заявил Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он добавил, что обязательно продемонстрирует свой шпагат сразу, как только сможет сесть на него.

«Дам фору Волочковой», — отметил Пригожин.

Ранее стало известно, что Пригожин пообещал своему тренеру заплатить миллион рублей, если она посадит его на шпагат. После появились кадры первой тренировки, в ходе которой выполнялись упражнения на растяжку для начинающих.

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