Дмитрий Певцов рассказал о своем возвращении в «Ленком»

Дмитрий Певцов (фото: Telegram @Pevtsov_Moscow)
Российский актер Дмитрий Певцов рассказал, что он рад вернуться на сцену Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» после истории с увольнением. Об этом сообщает NEWS.ru.
Певцов подчеркнул, что у него прекрасные и радостные чувства в связи с этим событием. По его словам, его отсутствие было недолгим, поэтому «все хорошо», цитирует артиста NEWS.ru.
Напомним, конфликт с театром у Певцова произошел в середине января текущего года. Тогда директор Марк Варшавер, ныне покинувший этот пост, остался недоволен негативными высказываниями артиста в свой адрес.
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«Моя история в «Ленкоме» продолжается», — добавил актер.
Напомним, конфликт с театром у Певцова произошел в середине января текущего года. Тогда директор Марк Варшавер, ныне покинувший этот пост, остался недоволен негативными высказываниями артиста в свой адрес.
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