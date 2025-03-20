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Звезда «Ранней пташки» Джан Яман поцеловал Ксению Бородину на премьере в Москве

Звезда «Ранней пташки» Джан Яман встретился с Ксенией Бородиной в Москве
Джан Яман (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Джан Яман (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового турецкого сериала «Эль Турко», главную роль в котором сыграл актер Джан Яман. Артист известен ролями в таких проектах, как «Ранняя пташка», «Мистер Ошибка», «Полнолуние».
Отмечается, что премьеру сериала посетила и российская телеведущая Ксения Бородина. Она поприветствовала Джана лично, а он, в свою очередь, позволил себе подарить ей поцелуй, но лишь в руку, пишет 7Дней.ру. Примечательно, что в этот момент рядом с телеведущей не было ее возлюбленного Николая Сердюкова.

Уточняется, что турецкий актер с удовольствием обнимался с фанатками, фотографировался с ними, а некоторых даже целовал в щеку.

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Алексей Чумаков обратился к Юлии Ковальчук после скандала с абьюзом и изменами
20 марта 2025, 08:54

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)

Алексей Чумаков попал в громкий скандал после того, как пошутил про отношения с Юлией Ковальчук в интервью Светлане Бондарчук. Пользователи сети прозвали певца абьюзером и изменником.
Уточняется, что исполнителю пришлось объясняться по поводу своих слов в адрес жены. Чумаков в своем блоге также поблагодарил всех, кто его поддерживает.

По словам певца, завистников и глупых людей, которые лишены иронии, всегда много. Он добавил, что благодаря хейтерам он наконец ознакомился с понятием «абьюз».

«Оказывается, это психологическое, физическое, сексуальное и экономическое насилие над близким человеком. Учитывая, что психологически я в вечном переживании за семью, физически сильно устаю, чтобы они ни в чем не нуждались, сексуально должен еще и осуществлять супружеский долг, а моя банковская карта и пин-код у жены… Хм… Пришел к выводу, что меня абьюзят по-полной программе! Но самое страшное, что ночью с меня стаскивают одеяло, особенно когда приходит к нам старшая доча! Юлия, и если первые пункты я еще как-то могу принять, то за одеяло — обидно. Наверное, подам в суд», — с иронией рассказал Алексей.

Напомним, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук живет в браке более 11 лет.

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«Видно любовь и партнерские отношения»: Светлана Бондарчук заступилась за Чумакова и его грубые слова в адрес жены
Светлана Бондарчук объяснила резкие слова Чумакова про Ковальчук образом мачо
20 марта 2025, 05:30

Светлана Бондарчук, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: кадр видео Instagram* @juliakovalchuk)

Светлана Бондарчук встала на сторону Алексея Чумакова, оправдывая его резкие слова и поведение в своем шоу. 44-летний певец попал в переплет после откровений о личной жизни. Ведущая уверена, что скандал раздули зря.
Алексей Чумаков редко говорит о себе, но для шоу «Света вокруг света» открыл душу. Он рассказал, что сначала Юлию Ковальчук привлекла его только внешне, и признался, что оценивал ее по принципу «вдул бы или не вдул». Еще певец добавил, что в браке нет обязанностей — главное, согласие быть вместе, а обиды и ответственность вторичны.

«По факту так. Не существует ответственности или отсутствие обиды, на мой взгляд. Существует одно – согласен ли ты находиться с данным человеком в данной парадигме, или не согласен. Вот и всё», — уверенно выразил мнение Чумаков.
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)

Эти слова задели зрителей, и многие увидели в таком комментарии неуважение к жене, которая сидела рядом. Позже о словах Алексея начались бурные обсуждения в Сети. Певица Дана Борисова, например, обозвала его «патологическим хамом», а не человеком, раз в голову приходит делать такие заявления в отношении любимой.

«Просто позорище! Идиот. И так никому не интересен. Так теперь хоть этим внимание привлек. (....) В нормальных отношениях таких выражений в адрес жены и матери детей просто не может быть в принципе», — пояснила Борисова.
Бондарчук удивилась волне негатива. Она видела перед собой любящую пару, а не абьюзера с жертвой.

Алексей Чумаков (Фото: Instagram* @alexchumakoff)

«Как человек, который сидел напротив, скажу: сразу же видно, что это любовь и партнерские отношения. (...) Вполне вероятно, что у Алексея сценический образ мачо, а Юля ему подыгрывает, это какая-то личная договоренность, но точно не взыгравшие эмоции», — пояснила телеведущая в разговоре со стилистом Алеко.
Бондарчук считает, что Алексей просто неудачно пошутил.

«Ничего страшнее в моей жизни не было»: Маргарита Симоньян назвала состояние Тиграна Кеосаяна самой великой трагедией
«Ничего страшнее в моей жизни не было»: Маргарита Симоньян назвала состояние Тиграна Кеосаяна самой великой трагедией
Светлана раскритиковала хейтеров, назвав их людьми с личными проблемами, которые ищут повод выплеснуть злость или заработать просмотры.

Светлана Бондарчук (Фото: Instagram* @a030aa)

«Опять же, на хейтерском контенте легче всего сделать себе имя и просмотры, мы это знаем. И вот, получается, Алексей обеспечил людей такой возможностью», — высказалась Бондарчук в комментарии Алеко Надиряну для его Telegram-канала.
Поддержала Чумакова и Мария Погребняк. Она тоже считает, что люди слишком остро отреагировали на ситуацию: мужчина лишь не стал врать, что у него была «любовь с первого взгляда». Да, высказался грубовато, но он просто признался, что на тот момент смотрел лишь на внешнюю привлекательность.

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«Ничего страшнее в моей жизни не было»: Маргарита Симоньян назвала состояние Тиграна Кеосаяна самой великой трагедией
Маргарита Симоньян назвала состояние Тиграна Кеосаяна трагедией на «Россия-1»
20 марта 2025, 03:26

Маргарита Симоньян (Фото: кадр из видео telegram @msimonyan)

Журналистка Маргарита Симоньян сравнила волнение о любимом муже с самыми тяжелыми моментами своей жизни, назвав его состояние величайшей трагедией. Тигран Кеосаян, как известно, уже больше двух месяцев лежит в коме после сердечного приступа.
Рассуждая о политике в эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым» на «России-1», Симоньян невольно затронула личное. Маргарита сказала, что пережила немало горя, но ничего не сравнится с текущей ситуацией.

Детские дома, тяжелые роды и борьба с болезнью: что пришлось пережить актрисе Нине Руслановой
Детские дома, тяжелые роды и борьба с болезнью: что пришлось пережить актрисе Нине Руслановой

«Именно «Радио Свобода»* распространило фейк, ударив меня, конечно, по больному. Фейк был о том, что из-за меня погибли дети в Беслане...», — начала вспоминать Маргарита, говоря о решении Трампа «прикрыть» каналы сильной пропаганды.
Она указала, что другие СМИ-иноагенты быстро подхватили эту «мысль» и начали настаивать на своей риторике, терроризируя Симоньян несколько лет.

Маргарита Симоньян (Фото: кадр из видео telegram @msimonyan)

«Это просто представить себе было невозможно. (...) Как говорят, ложь надо придумывать столь дикую, что люди от изумления не могут в нее не поверить», — пораженно возмутилась она.
Маргарита указала, что лишь ситуация ее мужа может сравниться по ужасу и боли с трагическими обстоятельствами в Беслане.

«Трагедий страшнее Беслана и того, что сейчас происходит с Тиграном, в моей жизни не было», — невольно призналась она, чуть замедлив речь от эмоций.



Напомним, что о трагедии в семье Симоньян стало известно в начале января. Маргарита лично сообщила: Тигран пережил клиническую смерть и теперь в коме.

«У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — объяснила тогда Маргарита.
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян (Фото: кадр из видео telegram @msimonyan)

Симоньян читает сообщения от подписчиков, которые поддерживают ее, и благодарит людей за добрые слова. Ранее она попросила тех, кто любит ее мужа, молиться за его выздоровление.

Одна женщина написала, как видела Тиграна в Сочи, но постеснялась подойти. Теперь она жалеет, а Маргарите желает сил и выздоровления мужу. Симоньян же ответила, что Тигран был бы рад знакомству.

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В Госдуме предложили назвать примадонной Бабкину вместо Пугачевой
Депутат Новичков предложил отдать Бабкиной статус примадонны российской эстрады
19 марта 2025, 18:47

Надежда Бабкина (Фото: ВКонтакте @ngbabkina)

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил передать звание примадонны российской эстрады народной артистке Надежде Бабкиной, пишет «Абзац».
По мнению парламентария, Бабкина — это патриотическая артистка, на которую необходимо обращать особое внимание. Новичков пояснил, что со временем ценности изменились, поэтому звание примадонны больше не может принадлежать уехавшей из РФ Алле Пугачевой.

Под влиянием Бабкиной российская эстрада станет лучше, добавил депутат.

Напомним, сегодня, 19 марта, артистке исполняется 75 лет.

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Детские дома, тяжелые роды и борьба с болезнью: что пришлось пережить актрисе Нине Руслановой

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Детские дома, тяжелые роды и борьба с болезнью: что пришлось пережить актрисе Нине Руслановой
19 марта 2025, 17:42

Нина Русланова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Нина Русланова сыграла около 150 ролей в кино, стала обладательницей множества кинопремий, получила звание Заслуженной артистки РСФСР, а также вырастила дочь. И лишь одна ее мечта оказалась несбыточной. Актриса страстно хотела отыскать родственников, ведь в 1945 году девочку нашли на железнодорожном вокзале и отдали в детский дом.
Подробности о жизни знаменитой актрисы — в материале «Радио 1».

Биография


Нина Русланова сама выбрала дату своего рождения, так как достоверно известен только год, когда она появилась на свет. Актриса также не знала, в какой семье она родилась. В конце зимы 1946 года в городе Богодухове Харьковской области был найден брошенный ребенок. Двухмесячную девочку определили в один из домов малютки.

Там же ей дали отчество Ивановна, а фамилию Русланова ей присвоила инспектор детских домов в честь певицы Лидии Руслановой. До своих 18 лет Русланова сменила пять детских домов. Что касается дня рождения, то при вручении паспорта Нина Ивановна выбрала 5 декабря 1945 года.

Окончила строительное училище по специальности «штукатур». Затем поступила в Харьковский театральный институт, где проучилась один курс. После Русланова уехала из Харькова в Москву и поступила в Театральное училище имени Щукина, которое окончила в 1969 году.

Карьера


По окончании Щукинского перед будущей актрисой открыли двери сразу несколько известных театров — имени Вахтангова, «Современник», «Таганка». Русланова выбрала Театр имени Вахтангова. За 15 лет службы Нина Ивановна сыграла множество ролей в спектаклях, которые надолго запомнились зрителям.

Иногда Русланова выступала в качестве приглашенной артистки на сценах театров имени Маяковского и Симонова. Стоит отметить, что всенародную любовь и признание артистке принес не театр, а кино.

Дебют Руслановой в кино состоялся в 1967 году в фильме «Возвращение». Актриса сыграла безымянную невесту, которая была влюблена в красноармейца. В том же году Нина Ивановна снялась в главной роли в картине «Короткие встречи», где ее партнером по съемкам стал Владимир Высоцкий.

Фильмография Руслановой насчитывала более 150 ролей. «Завтра была война», «Тени исчезают в полдень» или «Не стреляйте в белых лебедей» — все эти картины вошли в золотой запас отечественного кинематографа.

Актриса получила множество наград, среди которых четыре «Ники», государственные премии Белорусской и Украинской ССР. Русланова также является обладательницей звания народной артистки России.

Нина Русланова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Личная жизнь


Первым мужем Нины Руслановой стал юрист и предприниматель Геннадий Рудаков. Они познакомились, когда артистка училась в «Щуке». Студент МГУ увидел талантливую Русланову на сцене и влюбился. На восьмом месяце беременности Нине Ивановне поставили порок сердца и сказали, что рожать нельзя. Однако родные мужа нашли акушера, который рискнул принять сложные роды. В 1976 году у супругов родилась дочь Олеся.

В начале 90-х Русланова и Рудаков разошлись. По словам актрисы, это произошло из-за ее резкого характера. Она не была склонна к дипломатии, что думала, то и говорила.

Нина Русланова (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)

Вторым супругом, с которым Нина Русланова прожила более 30 лет в гражданском браке, стал оператор Равкат Габитов. Отношения между ними установились свободные: муж Нины Ивановны продолжал жить в Санкт-Петербурге, а артистка – в Москве.

В 2009 году Нина Русланова стала бабушкой: дочь Олеся Рудакова родила ей внука Костю.

Проблемы со здоровьем﻿


В 2009 году у артистки случился сердечный приступ в сопровождении сильнейшего гипертонического криза. Нину Ивановну вовремя госпитализировали и смогли предотвратить тяжелые последствия.

Уже через полгода состояние здоровья Руслановой улучшилось, и она вернулась к нормальной жизни. В 2010 году ей сделали срочную операцию на сердце – установили митральный клапан.

К 2014 году речь артистки вновь стала быстрой и разборчивой, но уже в ноябре она опять попала в больницу с инсультом. Причиной новых проблем со здоровьем стало тяжелое судебное разбирательство. Тележурналист Николай Симанков обвинил Нину Ивановну в хулиганстве. По его словам, Русланова якобы испортила его машину острым предметом. Суд признал знаменитость невиновной, но слабое здоровье и преклонный возраст дали о себе знать. Вскоре она оказалась в больнице.

В январе 2020 года в прессе появилась информация о том, что Нина Русланова госпитализирована. Причиной стали проблемы с сердцем – у артистки был диагностирован пароксизм предсердий.

Несостоявшаяся встреча


В начале 2019 года артистка стала героиней передачи тележурналиста Дмитрия Борисова «Эксклюзив». Поводом для эфира послужило письмо, которое пришло в редакцию программы от предполагаемых сестер артистки. Пожилые женщины сообщили, что в их семье в 1945 году произошла трагедия – после рождения младшей сестры умерла мама. Отец был не в состоянии воспитывать четвертого ребенка, поэтому решил отнести малышку в детдом. Позднее следы девочки потерялись.

Нина Русланова (Фото: кадр из передачи «Судьба человека»)

В студии Русланова появилась в сопровождении дочери и внука. По словам актрисы, она мечтала узнать тайну своего рождения. Русланова согласилась сделать ДНК-тест.

Результат теста показал, что три женщины из Перми с высокой вероятностью являются кровными сестрами Нины Руслановой. Но их дальнейшее общение не состоялось.

Смерть Нины Руслановой


21 ноября 2021 года Нина Русланова скончалась. Еще в начале месяца у нее выявили дыхательную недостаточность, однако обращаться в клинику она не захотела. Когда состояние актрисы ухудшилось, ее госпитализировали и поместили в реанимацию. На фоне коронавирусной инфекции обострились проблемы с сердцем.

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