Звезда «Ранней пташки» Джан Яман поцеловал Ксению Бородину на премьере в Москве

Джан Яман (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового турецкого сериала «Эль Турко», главную роль в котором сыграл актер Джан Яман. Артист известен ролями в таких проектах, как «Ранняя пташка», «Мистер Ошибка», «Полнолуние».
Отмечается, что премьеру сериала посетила и российская телеведущая Ксения Бородина. Она поприветствовала Джана лично, а он, в свою очередь, позволил себе подарить ей поцелуй, но лишь в руку, пишет 7Дней.ру. Примечательно, что в этот момент рядом с телеведущей не было ее возлюбленного Николая Сердюкова.
Уточняется, что турецкий актер с удовольствием обнимался с фанатками, фотографировался с ними, а некоторых даже целовал в щеку.
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Уточняется, что турецкий актер с удовольствием обнимался с фанатками, фотографировался с ними, а некоторых даже целовал в щеку.
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Екатерина Коршунова