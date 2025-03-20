Алексей Чумаков обратился к Юлии Ковальчук после скандала с абьюзом и изменами

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)
Алексей Чумаков попал в громкий скандал после того, как пошутил про отношения с Юлией Ковальчук в интервью Светлане Бондарчук. Пользователи сети прозвали певца абьюзером и изменником.
Уточняется, что исполнителю пришлось объясняться по поводу своих слов в адрес жены. Чумаков в своем блоге также поблагодарил всех, кто его поддерживает.
По словам певца, завистников и глупых людей, которые лишены иронии, всегда много. Он добавил, что благодаря хейтерам он наконец ознакомился с понятием «абьюз».
Напомним, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук живет в браке более 11 лет.
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*Запрещен в РФ
По словам певца, завистников и глупых людей, которые лишены иронии, всегда много. Он добавил, что благодаря хейтерам он наконец ознакомился с понятием «абьюз».
«Оказывается, это психологическое, физическое, сексуальное и экономическое насилие над близким человеком. Учитывая, что психологически я в вечном переживании за семью, физически сильно устаю, чтобы они ни в чем не нуждались, сексуально должен еще и осуществлять супружеский долг, а моя банковская карта и пин-код у жены… Хм… Пришел к выводу, что меня абьюзят по-полной программе! Но самое страшное, что ночью с меня стаскивают одеяло, особенно когда приходит к нам старшая доча! Юлия, и если первые пункты я еще как-то могу принять, то за одеяло — обидно. Наверное, подам в суд», — с иронией рассказал Алексей.
Напомним, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук живет в браке более 11 лет.
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Екатерина Коршунова