Дмитрий Тарасов прояснил ситуацию с поздравлением сестры Ольги Бузовой

19 апреля 2026, 01:17

Дмитрий Тарасов (Фото: РИА Новости / Павел Бедняков)

Бывший футболист Дмитрий Тарасов обратился к подписчикам в своем личном блоге с просьбой задать ему вопросы. Многие из них касались недавнего поздравления с беременностью в адрес Анны Бузовой.





Поклонники поинтересовались, почему Тарасов публично обратился к младшей сестре бывшей супруги. Многие сочли этот жест неоднозначным на фоне давнего конфликта и полагали, что уместнее было бы воздержаться от публичных высказываний либо выразить поздравления в частном порядке. В ответ на это Дмитрий записал видеообращение, где детально разъяснил свою позицию.



«Очень много вопросов именно на эту тему: почему я поздравил Аню с беременностью. Скажу так: я общаюсь и общался с Костей, мужем Ани, поэтому решил поздравить», — сообщил Тарасов.