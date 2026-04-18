«Пора колоть Оземпик»: Ксения Бородина соскучилась по своей худобе

18 апреля 2026, 20:08

Телеведущая Ксения Бородина соскучилась по своей худобе

Ксения Бородина (Фото: телеграм/@borodylia0803)

Ксения Бородина призналась, что скучает по своей прежней худобе, и опубликовала в Instagram* фото пятилетней давности. Телеведущая назвала ту фигуру идеальной.





Бородина не раз отмечала, что ее нынешний вес ее не устраивает. По словам звезды, проблема — в неправильном питании. Теледива мечтает сбросить пять килограммов.



Она также подчеркнула, что стройность — результат труда и дисциплины, а не удачи. Бородина готова ограничивать себя, но не скрывает, как это непросто.





«Еще очень скучаю по этой худобе. Ну что, пора колоть этот «Оземпик». Шучу. Никогда! Лучше буду толстой», — заявила Ксения.



