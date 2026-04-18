18 апреля 2026, 21:17

«Газета.Ru»: певица Алла Пугачева отказалась продавать виллу на Кипре

Вопреки слухам о переезде, Алла Пугачева продолжает проживать на своей вилле в элитном закрытом поселке на Кипре.





«Газета.Ru» выяснила, что ранее обнаруженные объявления о сдаче недвижимости в аренду или продаже удалили с профильных сайтов. Местонахождение певицы случайно раскрыла ее дочь Кристина Орбакайте, которая приехала поздравить маму с днем рождения. В опубликованном видео примадонна прогуливалась по территории коттеджного комплекса, и в кадр попало название поселка, где давно обосновалась звездная семья.



В марте в прессе появилась информация о грядущем отъезде Пугачевой с Кипра — якобы из-за нестабильной обстановки. Среди возможных направлений называлась Болгария. Журналисты нашли на сайте зарубежной недвижимости предложение об аренде дома звезды за 1,4 млн рублей в месяц. Однако сейчас эта опция недоступна, что позволяет предположить — артистка с семьей решила остаться.



Слухи о переезде ранее опровергал друг Пугачевой, дизайнер Игорь Гуляев, назвав их ложью. На запрос издания о планах певицы модельер отвечать не стал.



Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году вместе с мужем. Сначала семья жила в Израиле, затем перебралась на Кипр. В летний период певица также предпочитает проводить время в Латвии благодаря более мягкому климату.



