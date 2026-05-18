Дочь Анджелины Джоли Захара отказалась от фамилии Питта
Анджелина Джоли и Брэд Питт снова оказались в центре обсуждений из-за ситуации с их приёмной дочерью. Об этом сообщает Page Six.
Захара Джоли публично продемонстрировала дистанцию от фамилии отца. На церемонии выпуска из колледжа Спелман в Атланте 21-летнюю девушку представили как «Захара Марли Джоли», при этом фамилия «Питт» в официальном объявлении не прозвучала.
Это решение стало очередным заметным сигналом о напряжённых отношениях в семье. Ранее Захара Джоли уже использовала только фамилию матери в публичных мероприятиях и студенческих инициативах.
Сообщается, что подобную практику ранее также демонстрировали и другие дети пары, постепенно отказываясь от использования фамилии Питт в официальных и публичных контекстах.
