Юлия Барановская получила ожог от португальского кораблика в Мексике
Юлия Барановская пострадала во время отдыха в Мексике — её ужалил португальский кораблик, один из самых болезненных видов морских организмов.
Инцидент произошёл во время выхода в открытые воды на яхте. По словам телеведущей, контакт с медузой случился неожиданно, когда она находилась в воде.
Юлия Барановская вышла на связь в своём Telegram-канале и показала последствия ожога. Она отметила, что получила повреждения лица и пальца — последний заметно опух.
Несмотря на травму, телеведущая заявила, что не планирует прерывать отдых и продолжит купаться и заниматься активностями в море.
Подобные происшествия во время путешествий у Юлии Барановской уже случались и раньше — она нередко выбирает активный формат отдыха, связанный с морем и поездками.
