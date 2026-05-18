Достижения.рф

Юлия Барановская получила ожог от португальского кораблика в Мексике

Телеведущую Юлию Барановскую ужалила опасная медуза во время отдыха
Юлия Барановская (Фото: Instagram* / @baranovskaya_tv)

Юлия Барановская пострадала во время отдыха в Мексике — её ужалил португальский кораблик, один из самых болезненных видов морских организмов.



Инцидент произошёл во время выхода в открытые воды на яхте. По словам телеведущей, контакт с медузой случился неожиданно, когда она находилась в воде.

Юлия Барановская вышла на связь в своём Telegram-канале и показала последствия ожога. Она отметила, что получила повреждения лица и пальца — последний заметно опух.

Несмотря на травму, телеведущая заявила, что не планирует прерывать отдых и продолжит купаться и заниматься активностями в море.

Подобные происшествия во время путешествий у Юлии Барановской уже случались и раньше — она нередко выбирает активный формат отдыха, связанный с морем и поездками.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 1 0 0 0 0