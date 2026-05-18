Поклонники Милли Бобби Браун раскрыли возможное имя её дочери
Милли Бобби Браун оказалась в центре обсуждений после того, как поклонники предположили, что им удалось узнать имя её дочери. Об этом сообщает Page Six.
Поводом для слухов стало новое фото актрисы, опубликованное в личном блоге. На снимке звезда сериала «Очень странные дела» позирует в жёлтом бикини, а внимание фанатов привлёк кулон с надписью «Рут».
Часть поклонников считает, что украшение может быть посвящено покойной бабушке актрисы, которую также звали Рут и которая умерла в 2020 году. Однако другая версия — что именно так актриса могла назвать свою дочь.
Милли Бобби Браун пока никак не комментировала догадки фанатов. Дополнительным поводом для обсуждений стали старые фото, где у актрисы заметили аксессуары с буквами R, W и B, что поклонники также связали с возможными инициалами ребёнка и фамилией семьи. Официальной информации о имени дочери в публичном доступе на данный момент нет.
