Поклонники Милли Бобби Браун раскрыли возможное имя её дочери

Фанаты считают, что дочь Милли Бобби Браун зовут Рут
Милли Бобби Браун (Фото: Instagram* / @milliebobbybrown)

Милли Бобби Браун оказалась в центре обсуждений после того, как поклонники предположили, что им удалось узнать имя её дочери. Об этом сообщает Page Six.



Поводом для слухов стало новое фото актрисы, опубликованное в личном блоге. На снимке звезда сериала «Очень странные дела» позирует в жёлтом бикини, а внимание фанатов привлёк кулон с надписью «Рут».

Часть поклонников считает, что украшение может быть посвящено покойной бабушке актрисы, которую также звали Рут и которая умерла в 2020 году. Однако другая версия — что именно так актриса могла назвать свою дочь.

Милли Бобби Браун пока никак не комментировала догадки фанатов. Дополнительным поводом для обсуждений стали старые фото, где у актрисы заметили аксессуары с буквами R, W и B, что поклонники также связали с возможными инициалами ребёнка и фамилией семьи. Официальной информации о имени дочери в публичном доступе на данный момент нет.

Софья Метелева

