Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур покидает Лос-Анджелес с маленькой дочерью Лу

Журнал Vanity Fair опубликовал крупную статью о жизни принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии. Материал полон жесткой критики в их адрес — слухи о возможном разводе пары, подкрепленные анонимными свидетельствами. Принц Гарри изображен как инфантильный и наивный человек, оказавшийся в полной изоляции, в то время как Меган Маркл предстает в роли манипулятора, после общения с которым приходится обращаться к психотерапевту. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».