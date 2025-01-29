Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур покидает Лос-Анджелес с маленькой дочерью Лу

Румер Уиллис и Луэтта Айсли (Фото: соцсети)
Старшая дочь известных актёров Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер решилась н серьёзные перемены в жизни. Она уезжает из своего дома в Лос-Анджелесе, в котором прожила почти 14 лет.
Свой переезд дочь голливудских звёзд планирует вместе со своей десятимесячной дочкой Луэттой Айсли, сообщает сетевое издание HELLO! Румер сказала, что уже дважды планировала переезд, но всякий раз откладывала. Теперь наконец решилась. По словам 36-летней женщины, особенно ценен этот дом был тем, что здесь родилась её «маленькая Лу».
Она также не могла обойти вниманием стихийное бедствие, с которым в последнее время столкнулась Калифорния. Румер пожелала всем, кто борется с огнём и последствиями пожаров, обрести место, где они могли бы почувствовать себя в безопасности.
Румер — старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, которые прожили в браке 13 лет. Ещё у них родились Скаут, которой сейчас 32 года, и Таллула, которой 30 лет. Кроме того, у звезды «Крепкого орешка» есть ещё две дочери от его нынешней жены Эммы Хеминг Уиллис — Мэйбл Рэй и Эвелин Пенн. В последние годы актёр страдает от тяжёлой деменции.
Читайте также:
Актер Брюс Уиллис появился на публике впервые за три года
Инвалид с детства: Зачем Сталлоне снимался в порно, как придумал «Рокки» и пережил смерть сына
Брюс Уиллис из-за своей деменции утратил способность читать и разговаривать
«Дважды я собирала вещи, намереваясь уехать, и дважды я оставалась. Я разобрала этот дом до основания и отстроила его заново вместе со своим первым парнем», — не без грусти написала дочь знаменитостей.
Она также не могла обойти вниманием стихийное бедствие, с которым в последнее время столкнулась Калифорния. Румер пожелала всем, кто борется с огнём и последствиями пожаров, обрести место, где они могли бы почувствовать себя в безопасности.
Румер — старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, которые прожили в браке 13 лет. Ещё у них родились Скаут, которой сейчас 32 года, и Таллула, которой 30 лет. Кроме того, у звезды «Крепкого орешка» есть ещё две дочери от его нынешней жены Эммы Хеминг Уиллис — Мэйбл Рэй и Эвелин Пенн. В последние годы актёр страдает от тяжёлой деменции.
Читайте также:
Актер Брюс Уиллис появился на публике впервые за три года
Инвалид с детства: Зачем Сталлоне снимался в порно, как придумал «Рокки» и пережил смерть сына
Брюс Уиллис из-за своей деменции утратил способность читать и разговаривать
Александр Бойцов