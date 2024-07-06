Инвалид с детства: Зачем Сталлоне снимался в порно, как придумал «Рокки» и пережил смерть сына

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
6 июля празднует свой день рождения один из самых легендарных актёров кино Сильвестр Сталлоне. «Рэмбо» исполнилось 78 лет.
Путь голливудской звезды к славе был очень сложен и тернист. О том, какую травму Сталлоне получил при рождении, кем работал до успеха в кино и как пережил глубокий спад в карьере расскажет редакция «Радио 1».
Будущий кумир миллионов появился на свет 6 июля 1946 года в Нью-Йорке. Его отец был сицилийским иммигрантом и работал парикмахером, а мать танцевала в ночном клубе «Алмазная подкова». Семья Сталлоне не бедствовала, но жила без излишеств.
Мать актёра родила его в обычной городской клинике, где акушеры пережали новорождённому лицевой нерв. Из-за травмы левая сторона лица Сталлоне осталась навсегда парализованной и привела к развитию проблем с речью.
Когда Сталлоне уже был подростком, парикмахерский бизнес отца разросся и начал приносить хорошие деньги. Детей отдали на воспитание няни. По словам самого актёра, родители никогда не проявляли тёплых чувств ни к нему, ни к младшим детям.
В школе над мальчиком-инвалидом много издевались. Чтобы пережить постоянные насмешки, будущий актер придумал свой вымышленный мир, в котором был суперменом. Для этого на груди под одеждой парень нарисовал фломастером большую букву S. Как-то он проболтался об этом однокласснику, а тот передал информацию учителю. В итоге подростка заставили раздеться до пояса перед всем классом, а потом хорошо отругали.
Подобные инциденты пробудили в юном Сталлоне бунтарский характер. Несмотря на занятия в музыкальной школе и театральной студии, будущий актёр находил время на то, чтобы резать шины, буянить и хамить старшим. Он неоднократно попадался в руки полиции.
Родители Сталлоне поняли, что не справляются с воспитанием мальчика и отдали его в интернат для трудных подростков. К удивлению, именно там подросток обрёл «свою стаю». Его перестали травить сверстники, он стал более сдержанным и самостоятельным, а также всерьёз занялся боксом и футболом.
Из-за дурной славы Сталлоне не приняли ни в один из местных ВУЗов, поэтому выпускнику пришлось ехать учиться в американский колледж в Швейцарии, где он подрабатывал спортивным инструктором. Вернувшись в Штаты, Сталлоне поступил в театральный университет в Маями и начал писать сценарии. Однако вскоре учёба наскучила юному бунтарю и он отправился в Ньй-Йорк, чтобы начать актёрскую карьеру.
Начинающий актёр с парализованной половиной лица активно ходил на кинопробы, а в свободное время подрабатывал кем придётся. Сталлоне успел поработать вышибалой в ночном клубе, уборщиком в зоопарке и билетёром в кинотеатре. Также Сталлоне принял участие в съёмке двух порно-фильмов. Позже актёр объяснил, что ему катастрофически не хватало денег на жизнь.
Первым серьёзным фильмом в карьере Сталлоне стала картина «Лорды из Флэтбуша» 1974 года. Однако по-настоящему знаменитым его сделал «Рокки», сценарий к которому он самостоятельно написал за несколько дней, вдохновившись боксерским поединком между Мохаммедом Али и Чаком Вепнером. Первый же фильм Сталлоне выиграл три премии «Оскар» и сделал начинающего актёра звездой.
За «Рокки» в карьере Сталлоне последовала череда успешных кинокартин, которые остаются любимы зрителями даже сейчас, 50 лет спустя. В частности, актёр снялся в культовом фильме «Рэмбо: Первая кровь» о ветеране Вьетнамской войны. Позже имя «Рэмбо» обрело нарицательный характер.
Если в середине 70-х годов Сталлоне восхищались, то уже в начале 90-х его карьера едва не потерпела крах. Он снялся в ряде проходных картин, которые разнесли в пух и прах как критики, так и зрители.
Сталлоне стал рекордсменом по номинации на антипремию «Золотая малина». Она вручается худшим актерам. Позже сами организаторы награды назвали актера худшим в 1980-х, а затем и во всём 20 веке.
Научившись на своих ошибках, Сталлоне решил продолжить свои успешные франшизы и выпустил фильмы «Рокки Бальбоа» и «Рэмбо 5», которые полюбились зрителям даже больше первых частей.
Второй серьёзный прорыв в карьере актёра произошёл в 2010 году, когда на экраны вышел фильм «Неудержимые». Сталлоне решил объединить в одной истории всех самых известных героев боевиков. Актёр исполнил главную роль в кинокартине, а также самостоятельно срежессировал её и написал сценарий. Помимо Сталлоне, в фильме сыграли Джейсон Стейтем, Джет Ли, Дольф Лундгрен, Терри Крюс, Рэнди Кутюр и Микки Рурк. Два года спустя на экраны вышла вторая часть «Неудержимых», в которой снялись Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дам, Чак Норрис и Брюс Уиллис.
Звезда Голливуда был женат трижды.
О его первой супруге, фотографе Саше Зак, известно не так много. Они поженились в 1974 году и прожили вместе вплоть до 1985 года. В 1976 году родился их первый сын Сейдж, а три года спустя в семье появился Серджио, которому в совсем юном возрасте поставили неутешительный диагноз — аутизм. Своему второму ребенку Сильвестр Сталлоне всегда помогал материально, тратил огромные деньги на его лечение. Сейчас Серджио живет размеренной жизнью. Полностью вылечиться он не смог, но значительно поправил свое здоровье благодаря участию отца.
Примерно через полгода после развода с Сашей Сталлоне связал себя узами брака с датской актрисой и фотомоделью Бриджит Нильсен. Ее называли «амазонкой» за высокий рост и соблазнительные формы. В свое время Нильсен появилась в таких фильмах, как «Рыжая Соня» и «Полицейский из Беверли-Хиллз 2».
Они прожили вместе всего два года, но об их браке и разводе в то время взахлеб писали все газеты. О том, что стало причиной их расставания, актеры молчат. Совместных детей у пары нет.
В третий и последний раз Сталлоне женился на модели Дженнифер Флавин. В 1994 году он признался девушке, что её коллега Дженис Дикинсон ждет от него ребенка, и положил конец отношениям с Дженнифер. В феврале того же года стало известно, что отцом малыша Дикинсон является совсем другой мужчина, и Сталлоне разорвал помолвку с Дженис.
Пара поженилась в 1997 году. Дженнифер подарила мужу трех очаровательных дочерей — Софию, Систин и Скарлет. Дочери Сильвестра Сталлоне часто сопровождают его на премьерах, а в январе 2018 года вместе с отцом побывали на престижной кинопремии «Золотой глобус».
13 июля 2012 года первый сын Сталлоне скончался. Его обнаружила горничная, которую попросили проведать мужчину после того, как он несколько дней не выходил на связь с близкими. 36-летнему Сейджу пророчили блестящую карьеру в кино. За свою недолгую жизнь он успел в нескольких фильмах и даже успел выступить в качестве режиссера, сценариста и продюсера в независимых проектах. Сперва ходили слухи, что сын известного актёра умер из-за передозировки наркотиками, однако медэкспертиза показала, что причиной смерти Сейджа стал сердечный приступ, вызванный атеросклерозом.
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Детство Сталлоне
Будущий кумир миллионов появился на свет 6 июля 1946 года в Нью-Йорке. Его отец был сицилийским иммигрантом и работал парикмахером, а мать танцевала в ночном клубе «Алмазная подкова». Семья Сталлоне не бедствовала, но жила без излишеств.
Мать актёра родила его в обычной городской клинике, где акушеры пережали новорождённому лицевой нерв. Из-за травмы левая сторона лица Сталлоне осталась навсегда парализованной и привела к развитию проблем с речью.
Когда Сталлоне уже был подростком, парикмахерский бизнес отца разросся и начал приносить хорошие деньги. Детей отдали на воспитание няни. По словам самого актёра, родители никогда не проявляли тёплых чувств ни к нему, ни к младшим детям.
В школе над мальчиком-инвалидом много издевались. Чтобы пережить постоянные насмешки, будущий актер придумал свой вымышленный мир, в котором был суперменом. Для этого на груди под одеждой парень нарисовал фломастером большую букву S. Как-то он проболтался об этом однокласснику, а тот передал информацию учителю. В итоге подростка заставили раздеться до пояса перед всем классом, а потом хорошо отругали.
Подобные инциденты пробудили в юном Сталлоне бунтарский характер. Несмотря на занятия в музыкальной школе и театральной студии, будущий актёр находил время на то, чтобы резать шины, буянить и хамить старшим. Он неоднократно попадался в руки полиции.
Родители Сталлоне поняли, что не справляются с воспитанием мальчика и отдали его в интернат для трудных подростков. К удивлению, именно там подросток обрёл «свою стаю». Его перестали травить сверстники, он стал более сдержанным и самостоятельным, а также всерьёз занялся боксом и футболом.
Старт актёрской карьеры Сталлоне
Из-за дурной славы Сталлоне не приняли ни в один из местных ВУЗов, поэтому выпускнику пришлось ехать учиться в американский колледж в Швейцарии, где он подрабатывал спортивным инструктором. Вернувшись в Штаты, Сталлоне поступил в театральный университет в Маями и начал писать сценарии. Однако вскоре учёба наскучила юному бунтарю и он отправился в Ньй-Йорк, чтобы начать актёрскую карьеру.
Начинающий актёр с парализованной половиной лица активно ходил на кинопробы, а в свободное время подрабатывал кем придётся. Сталлоне успел поработать вышибалой в ночном клубе, уборщиком в зоопарке и билетёром в кинотеатре. Также Сталлоне принял участие в съёмке двух порно-фильмов. Позже актёр объяснил, что ему катастрофически не хватало денег на жизнь.
«Рокки»
Первым серьёзным фильмом в карьере Сталлоне стала картина «Лорды из Флэтбуша» 1974 года. Однако по-настоящему знаменитым его сделал «Рокки», сценарий к которому он самостоятельно написал за несколько дней, вдохновившись боксерским поединком между Мохаммедом Али и Чаком Вепнером. Первый же фильм Сталлоне выиграл три премии «Оскар» и сделал начинающего актёра звездой.
За «Рокки» в карьере Сталлоне последовала череда успешных кинокартин, которые остаются любимы зрителями даже сейчас, 50 лет спустя. В частности, актёр снялся в культовом фильме «Рэмбо: Первая кровь» о ветеране Вьетнамской войны. Позже имя «Рэмбо» обрело нарицательный характер.
Спад в карьере Сталлоне
Если в середине 70-х годов Сталлоне восхищались, то уже в начале 90-х его карьера едва не потерпела крах. Он снялся в ряде проходных картин, которые разнесли в пух и прах как критики, так и зрители.
Сталлоне стал рекордсменом по номинации на антипремию «Золотая малина». Она вручается худшим актерам. Позже сами организаторы награды назвали актера худшим в 1980-х, а затем и во всём 20 веке.
Как Сталлоне вернул себе любовь зрителей
Научившись на своих ошибках, Сталлоне решил продолжить свои успешные франшизы и выпустил фильмы «Рокки Бальбоа» и «Рэмбо 5», которые полюбились зрителям даже больше первых частей.
Второй серьёзный прорыв в карьере актёра произошёл в 2010 году, когда на экраны вышел фильм «Неудержимые». Сталлоне решил объединить в одной истории всех самых известных героев боевиков. Актёр исполнил главную роль в кинокартине, а также самостоятельно срежессировал её и написал сценарий. Помимо Сталлоне, в фильме сыграли Джейсон Стейтем, Джет Ли, Дольф Лундгрен, Терри Крюс, Рэнди Кутюр и Микки Рурк. Два года спустя на экраны вышла вторая часть «Неудержимых», в которой снялись Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дам, Чак Норрис и Брюс Уиллис.
Личная жизнь Сталлоне
Звезда Голливуда был женат трижды.
О его первой супруге, фотографе Саше Зак, известно не так много. Они поженились в 1974 году и прожили вместе вплоть до 1985 года. В 1976 году родился их первый сын Сейдж, а три года спустя в семье появился Серджио, которому в совсем юном возрасте поставили неутешительный диагноз — аутизм. Своему второму ребенку Сильвестр Сталлоне всегда помогал материально, тратил огромные деньги на его лечение. Сейчас Серджио живет размеренной жизнью. Полностью вылечиться он не смог, но значительно поправил свое здоровье благодаря участию отца.
Примерно через полгода после развода с Сашей Сталлоне связал себя узами брака с датской актрисой и фотомоделью Бриджит Нильсен. Ее называли «амазонкой» за высокий рост и соблазнительные формы. В свое время Нильсен появилась в таких фильмах, как «Рыжая Соня» и «Полицейский из Беверли-Хиллз 2».
Они прожили вместе всего два года, но об их браке и разводе в то время взахлеб писали все газеты. О том, что стало причиной их расставания, актеры молчат. Совместных детей у пары нет.
В третий и последний раз Сталлоне женился на модели Дженнифер Флавин. В 1994 году он признался девушке, что её коллега Дженис Дикинсон ждет от него ребенка, и положил конец отношениям с Дженнифер. В феврале того же года стало известно, что отцом малыша Дикинсон является совсем другой мужчина, и Сталлоне разорвал помолвку с Дженис.
Пара поженилась в 1997 году. Дженнифер подарила мужу трех очаровательных дочерей — Софию, Систин и Скарлет. Дочери Сильвестра Сталлоне часто сопровождают его на премьерах, а в январе 2018 года вместе с отцом побывали на престижной кинопремии «Золотой глобус».
Смерть сына Сталлоне
13 июля 2012 года первый сын Сталлоне скончался. Его обнаружила горничная, которую попросили проведать мужчину после того, как он несколько дней не выходил на связь с близкими. 36-летнему Сейджу пророчили блестящую карьеру в кино. За свою недолгую жизнь он успел в нескольких фильмах и даже успел выступить в качестве режиссера, сценариста и продюсера в независимых проектах. Сперва ходили слухи, что сын известного актёра умер из-за передозировки наркотиками, однако медэкспертиза показала, что причиной смерти Сейджа стал сердечный приступ, вызванный атеросклерозом.
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Евгения Парфентьева