Актер Брюс Уиллис появился на публике впервые за три года

Брюс Уиллис (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Тяжелобольной актер Брюс Уиллис встретился с людьми, которые работают в зоне лесных пожаров в Лос-Анджелесе, США, сообщила жена артиста — модель и актриса Эмма Хеминг-Уиллис в соцсетях.
На опубликованной видеозаписи Хеминг-Уиллис показала встречу мужа с работниками полицейского управления Лос-Анджелеса. Брюс пожал руки спасателям и выразил им благодарность за их помощь во время пожаров
Ранее сообщалось, что популярный российский певец Егор Крид подарил поклоннице золотую подвеску с бриллиантами. Он лично застегнул украшение на шее 22-летней студентки.
Подвеска является уникальным украшением, специально созданным российским ювелиром MOZI J из белого золота с бриллиантами в два карата.
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«Замечая сотрудника службы спасения, Брюс никогда не упускал возможности выразить свою благодарность искренним рукопожатием и словами «спасибо за вашу службу»», — подписала видео жена звезды «Пятого элемента».
Ранее сообщалось, что популярный российский певец Егор Крид подарил поклоннице золотую подвеску с бриллиантами. Он лично застегнул украшение на шее 22-летней студентки.
Подвеска является уникальным украшением, специально созданным российским ювелиром MOZI J из белого золота с бриллиантами в два карата.
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Ольга Енгалычева