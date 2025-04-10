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Дочь Иосифа Пригожина Даная уже второй раз ляжет под нож пластического хирурга

Дочь Иосифа Пригожина Даная готовится ко второй пластической операции
Даная Пригожина (Фото: Instagram* @danaya_prigozhina)

Даная Пригожина (Фото: Instagram* @danaya_prigozhina)

Дочь Иосифа Пригожина Даная в прошлом году сделала пластическую операцию, сейчас она готовится уже ко второй в надежде обрести фигуру мечты.
По словам 28-летней Данаи, хирург сразу обозначил, что действовать придется поэтапно.

«Изначально обговорили, что делаем пластику живота и подтяжку молочных желез. Отмечу, что после родов и приличного похудения мое тело изменилось, поэтому мне хотелось бы приблизить его к идеалу», — рассказала Даная StarHit.

Так, во время второй операции Пригожиной должны убрать жир со спины и сделать подтяжку груди. По словам Данаи, других хирургических вмешательств она не планирует, однако не исключила, что позже все-таки прибегнет к услугам хирурга.

Тем не менее Пригожина старается правильно питаться и занимается йогой. Даная старается следовать диете и усердно занимается йогой.

Во время первой операции девушке ушили диастаз, перенесли пупок и сделали липосакцию живота. За это она заплатила миллион рублей.

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Развлечения Ахмадулиной с обнаженными женщинами, приемный ребенок и измены — как поэтесса пыталась сохранить брак с Нагибиным
10 апреля 2025, 13:26

Белла Ахмадулина (Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин)

Белла Ахмадулина и Юрий Нагибин, оба принадлежащие к касте поэтов-шестидесятников, стали яркой парой в мире литературы и массовой культуры. Их выступления собирали многотысячные аудитории, а хвалить их стихи считалось признаком хорошего тона.
Несмотря на успехи в творчестве, личная жизнь пары оказалась полна трудностей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Первый брак

Белла Ахмадулина родилась в обеспеченной семье: её отец был заместителем министра, а мать служила в КГБ. В 1957 году она вышла замуж за Евгения Евтушенко, самого популярного поэта своего времени. Однако их брак быстро распался после того, как Белла сделала аборт по настоянию мужа, не смогла простить его нежелание стать отцом.

Новый роман с Юрием Нагибиным

Спустя некоторое время после развода с Евтушенко, в жизни Беллы появился Юрий Нагибин. Несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте, их отношения развивались стремительно. Нагибин, уже переживший несколько разводов, не обращал внимания на общественное мнение. Вскоре они расписались.

Алкоголь и светская жизнь

Союз Ахмадулиной и Нагибина отличался не только творческой активностью, но и значительным употреблением алкоголя. Молодая жена часто перепивала своего мужа, что вызывало беспокойство у окружающих. Их жизнь была насыщена светскими тусовками и романами, что добавляло напряженности в отношениях.

Фото: iStock/Thales Antonio

Роман с Василием Шукшиным

В 1964 году Белла завела роман с известным актёром и режиссёром Василием Шукшиным, который предложил ей небольшую роль в фильме «Живет такой парень». Это ещё больше усугубило ситуацию в браке с Нагибиным, который устал от постоянных скандалов и легкомысленного поведения жены.

Переломный момент

Спустя восемь лет совместной жизни Нагибин решил развестись. Причиной этого стал случай, когда он застал Ахмадулину в компании двух обнажённых женщин, одной из которых была Галина Сокол — жена Евтушенко. Этот инцидент стал последней каплей для Нагибина, который подал на развод.

Развод Беллы Ахмадулиной с Юрием Нагибиным стал для неё настоящим испытанием. В надежде вернуть мужа, она решилась на поступок, который можно назвать и глупым, и поэтическим.

Необычный шаг

Вместе с Галей Сокол, Ахмадулина посетила детский дом, где у них была знакомая директриса. Без каких-либо официальных документов им удалось получить детей: Галине отдали мальчика, а Белле — девочку. Ахмадулина решила назвать свою дочь Анной и дала ей отчество Юрьевна, надеясь, что это поможет восстановить отношения с Нагибиным.

Разочарование

Однако Нагибин отверг её надежды, заявив: «Даже ради него я жить с тобой не буду!» Он никогда не принимал участие в воспитании девочки, и это стало очередным ударом для Ахмадулиной.

Понимание своего партнёра

На протяжении восьми лет совместной жизни Белла должна была понять, с кем она живёт. Нагибин не любил детей, и ни одна из его шести жен не смогла убедить его завести потомство. К сожалению, у Ахмадулиной также не получилось.

Новый этап в жизни

Огорчение от развода вскоре прошло. Белла погрузилась в новый роман с сыном известного балкарского писателя. Позже она вступила в третий брак с Борисом Мессерером.

Последние годы

Юрий Нагибин скончался в 1994 году в возрасте 74 лет. Белла Ахатовна пережила своего второго супруга на 16 лет и ушла из жизни в 2010 году.

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Врач-нарколог предрёк Михаилу Ефремову судьбу Паши Техника в случае возвращения к алкоголю
Нарколог Шуров предрёк Ефремову судьбу Паши Техника в случае возврата к алкоголю
10 апреля 2025, 13:23

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актёру Михаилу Ефремову может грозить судьба рэпера Паши Техника, если он вернётся к употреблению алкоголя в прежних дозировках. Об этом сообщил психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с aif.ru.
«Паша Техник всю жизнь употреблял, все удивлялись его лошадиному здоровью. Но даже лошадиное здоровье имеет свойство заканчиваться. Ефремов – тяжелобольной человек. За 4,5 года воздержания его организм отвык от тех доз, которые он мог переработать. Если он сейчас попробует выпить столько, сколько он выпивал раньше, то он просто умрет от интоксикации», – заявил специалист.
При этом Шуров отметил, что Ефремова в такой ситуации вряд ли оставят так же, как Техника, лежать двое суток в бессознательном состоянии.

Напомним, что прощание с рэпером, скончавшимся 4 апреля от отравления наркотиками в Таиланде, состоится 11 апреля. Техника похоронят на Николо-Архангельском кладбище.

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#михаил ефремов
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Роман с Максимом Галкиным* и соперничество с Пугачевой: как сегодня живет ведущая программы «Утро России» Анастасия Чернобровина
10 апреля 2025, 13:13

Анастасия Чернобровина (Фото: кадр из передачи «Утро России»)

Анастасия Чернобровина — телеведущая, которая уже более 20 лет начинает утро миллионов россиян в эфире программы «Утро России» на телеканале «Россия 1». 10 апреля ей исполняется 48 лет. Как сегодня живёт популярная журналистка и что известно о ее личной жизни, расскажет «Радио 1».

Биография Анастасии Чернобровиной: детство и юность


Анастасия родилась 10 апреля 1977 года в городе Ижевске. Её детство прошло в неполной семье: мама родила её в 17 лет, а отца девочка никогда не знала. Основную роль в воспитании сыграла бабушка — именно она обучала внучку домашним премудростям, приучала к труду, учила собирать ягоды и грибы.

В школе Чернобровина отличалась отличной успеваемостью, получала только пятёрки, увлекалась чтением и рисованием. Однако в подростковом возрасте стала проявлять бунтарский характер — её внешний вид становился ярче, макияж смелее, а стиль — вызывающим.

Тогда же она впервые попробовала себя в театральном кружке, но актёрство не вдохновило — запоминание текстов показалось скучным. Первым шагом к профессиональному пути стало поступление на психологический факультет колледжа, но и это направление быстро разочаровало её — менее чем через полгода Анастасия бросила учёбу.

Поиски себя в итоге привели её на местное телевидение, где началась её карьера телеведущей.

Начала карьеры: первые шаги в мир журналистки


Чернобровина брала интервью у звёзд, приезжавших в родной город, и именно в этот период осознала, что телевидение — её настоящее призвание. Чтобы получить профессиональное образование, она сначала училась в Екатеринбурге, а затем поступила в Московский институт культуры на факультет менеджмента кино и телевидения.

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«Ты родишь дебила из-за моей пьяной крови!»: аборт от алкоголика и измены мужа. Как живет звезда «Миража» Маргарита Суханкина

Постепенно Анастасия Чернобровина начала самостоятельно готовить сюжеты для программ, затем работала над спецрепортажами для «Вести ПРО». Работа включала командировки и плотный график.

В 2002 году она вновь пришла на канал «Россия», где стала ведущей утреннего эфира. С тех пор программа «Утро России» и имя Чернобровиной неразделимы. За годы работы телеведущая получила множество наград и признание зрителей по всей стране.

Личная жизнь Анастасии Чернобровиной: отношения с Галкиным*


Интерес вызывает и личная жизнь Анастасии Чернобровиной. В начале 2000-х годов у неё были тёплые отношения с юмористом Максимом Галкиным* — они вместе вели концерт в Кремле, и Галкин* сразу проявил к ней интерес. Он ухаживал за Анастасией, приглашал в рестораны, дарил цветы и украшения. Их вместе не раз замечали на светских мероприятиях.

Сам Галкин* признавался, что в ней ему нравилось абсолютно всё — от внешности до чарующего голоса. Многим казалось, что юморист и журналистка вскоре станут супругами. Однако в 2001 году Галкин* встретил Аллу Пугачёву, и отношения с Анастасией завершились.

Анастасия Чернобровина (фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)

Интересно, что, по словам Чернобровиной, Пугачёва лично пришла к ней в гримёрку и спросила, насколько всё серьёзно с Галкиным*. Анастасия честно ответила — они лишь друзья.

Замужество Чернобровиной и поздняя беременность


Настоящее счастье телеведущая нашла в 2014 году, когда вышла замуж за мужчину, далёкого от мира телевидения. Её супруг Станислав — дизайнер. Изначально они жили в формате гостевого брака: вместе путешествовали, проводили много времени друг с другом.

В 40 лет Анастасия Чернобровина впервые стала мамой — у пары родился сын Артём. Уже через месяц после родов телеведущая вернулась к работе. А через четыре года в семье появился второй ребёнок — мальчик по имени Игорь. О рождении второго сына Анастасия сообщила только спустя семь месяцев.

Во время беременности ей диагностировали COVID-19, поэтому сразу после родов она не могла увидеть малыша. Несмотря на сложности, она продолжает работать и одновременно уделяет много внимания детям. Первую половину дня проводит с семьёй, а во второй — уходит на съёмки. Семья Анастасии Чернобровиной для неё — главный приоритет.

Супруга она называет не просто мужем, а лучшим другом. В браке она чувствует себя по-настоящему счастливой.

Анастасия Чернобровина сегодня


Сегодня Анастасия Чернобровина продолжает карьеру телеведущей, активно участвует в общественных проектах и реализует новые медийные идеи.

В апреле 2024 года она объявила об открытии своего Telegram-канала. Там Чернобровина публикует самые интересные фрагменты интервью с гостями программы, а также делится личными откровениями и закулисными историями ведущих.

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#семья
#образование
#отношения
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#журналистика
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Соседов оценил шансы Лолиты вернуться на сцену после «отмены»
Соседов заявил, что Лолита вряд ли справится с отменой концертов
10 апреля 2025, 13:04

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов оценил шансы Лолиты Милявской вернуться на сцену после масштабной отмены её концертов по всей России.
Напомним, что певицу начали «отменять» в конце 2023 года, после того, как она приняла участие в скандальной «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Тогда начали массово отменяться её концерты, а из эфиров телепрограмм вырезали её выступления.

Соседов отметил, что точно спрогнозировать исход ситуации с концертами Лолиты пока невозможно.

«Концерты Лолиты отменяют какие-то общественники. Их кто-то организовал, кто-то поднял. Я не знаю, кто это организует, где центр этого. Наверно, где-то наверху, влиятельные люди, но я не знаю кто. И Лола вряд ли знает и может с этим что-то сделать в ближайшее время. Тут слишком много вопросов и никаких ответов. Глупо гадать, когда это закончится. Это как гадание на кофейной гуще – ни о чём», – подчеркнул критик, слова которого приводит издание «Абзац».
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Звёздный визажист Сердар Камбаров заявил, что Ирина Шейк с ним флиртовала
10 апреля 2025, 12:38

Сердар Комбаров (Фото: Telegram @serdarkambarov)

Звёздный визажист Сердар Камбаров уверен, что Ирина Шейк с ним флиртовала на гала-ужине косметического бренда d'Alba, амбассадором которого является модель.
По словам Комбарова, профессиональный фотограф Роман Иванов, который снимал Ирину Шейк на мероприятии, связался с визажистом и сообщил, что Ирина согласовала фото только с ним.

«Доброе утро, вот это новости! Профессиональные фото Ирина согласовала только со мной, остальные — только групповые фото. Всё-таки это был флирт. Приятно, конечно», — написал Комбаров в соцсети.
Фото из Instagram* @serdar_kambarov
Ранее сообщалось, что Ирина Шейк отказалась сделать видео с визажистом Сердаром Комбаровым и передать привет его подписчикам, чем вызвала волну негатива среди фанатов визажиста.

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