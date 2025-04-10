Дочь Иосифа Пригожина Даная уже второй раз ляжет под нож пластического хирурга

Даная Пригожина (Фото: Instagram* @danaya_prigozhina)
Дочь Иосифа Пригожина Даная в прошлом году сделала пластическую операцию, сейчас она готовится уже ко второй в надежде обрести фигуру мечты.
По словам 28-летней Данаи, хирург сразу обозначил, что действовать придется поэтапно.
Так, во время второй операции Пригожиной должны убрать жир со спины и сделать подтяжку груди. По словам Данаи, других хирургических вмешательств она не планирует, однако не исключила, что позже все-таки прибегнет к услугам хирурга.
Тем не менее Пригожина старается правильно питаться и занимается йогой. Даная старается следовать диете и усердно занимается йогой.
Во время первой операции девушке ушили диастаз, перенесли пупок и сделали липосакцию живота. За это она заплатила миллион рублей.
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* Запрещён в РФ
«Изначально обговорили, что делаем пластику живота и подтяжку молочных желез. Отмечу, что после родов и приличного похудения мое тело изменилось, поэтому мне хотелось бы приблизить его к идеалу», — рассказала Даная StarHit.
Так, во время второй операции Пригожиной должны убрать жир со спины и сделать подтяжку груди. По словам Данаи, других хирургических вмешательств она не планирует, однако не исключила, что позже все-таки прибегнет к услугам хирурга.
Тем не менее Пригожина старается правильно питаться и занимается йогой. Даная старается следовать диете и усердно занимается йогой.
Во время первой операции девушке ушили диастаз, перенесли пупок и сделали липосакцию живота. За это она заплатила миллион рублей.
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* Запрещён в РФ
Элина Позднякова