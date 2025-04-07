Невестка Наташи Королёвой перенесла операцию на лице в одной из столичных клиник

Наташа Королёва, её сын Архип Глушка и невестка Мелисса Глушко (Фото: Instagram*, @melissa_foxs_)
Мелиссу Глушко, невестку певицы Наташи Королёвой, прооперировали в Москве, 24-летняя девушка показала в соцсетях, как выглядит после хирургического вмешательства.
Мелисса уточнила, что это её вторая операция. Первую она перенесла в январе — девушке нарастили нижнюю челюсть, используя е` собственную кость с ноги.
Мелисса Глушко (Фото: Instagram*, @melissa_foxs_)
Анна Волынкина (она же Мелисса) в августе 2024 года вышла замуж за Архипа Глушко. После этого девушка сменила имя и фамилию. Она показала новый паспорт, где указано, что она теперь Глушко Мелисса Алексеевна. До свадьбы девушка танцевала в стриптиз-клубах, сейчас она работает визажистом.
Наташа Королёва рассказала, что в детстве Мелисса повредила челюсть, из-за чего она стала неправильно формироваться. Артистка решила помочь невестке победить проблему. Она отметила, что стоимость операций сопоставима со стоимостью небольшой квартиры в Москве — около десяти миллионов рублей, сообщает VOICE.
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«Всё прошло хорошо», — написала Мелисса.
Мелисса Глушко (Фото: Instagram*, @melissa_foxs_)
Анна Волынкина (она же Мелисса) в августе 2024 года вышла замуж за Архипа Глушко. После этого девушка сменила имя и фамилию. Она показала новый паспорт, где указано, что она теперь Глушко Мелисса Алексеевна. До свадьбы девушка танцевала в стриптиз-клубах, сейчас она работает визажистом.
Наташа Королёва рассказала, что в детстве Мелисса повредила челюсть, из-за чего она стала неправильно формироваться. Артистка решила помочь невестке победить проблему. Она отметила, что стоимость операций сопоставима со стоимостью небольшой квартиры в Москве — около десяти миллионов рублей, сообщает VOICE.
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Анастасия Чубина