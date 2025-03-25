Пластика у скандального хирурга и связь с Харламовым: тайны участницы Comedy Club Екатерины Шкуро

Екатерина Шкуро (Фото: Instagram*@ekaterinashkuro)
Российская актриса, видеоблогер, тиктокер, участница Comedy Club Екатерина Шкуро сегодня отмечает свое 25-летие. В столь юном возрасте девушка многого достигла и является весьма узнаваемой личностью. Кроме того, артистке удалось выстроить счастливую семью и стать матерью двоих детей. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Детство
Екатерина Шкуро родилась 25 марта 2000 года в Хабаровске. Будущая знаменитость была вторым ребенком в семье актрисы и бизнесмена. Катя росла очень энергичной девочкой. Она посещала различные спортивные секции: занималась гимнастикой, плаванием, фигурным катанием и танцами.
Когда она стала старше, то начала заниматься скалолазанием, конным спортом и лёгкой атлетикой. Кроме того, она увлеклась модельным бизнесом. Зарабатывать на выступлениях малышка начала с 5-летнего возраста. Выступления в театре и корпоративы были привычным делом для Шкуро.
В старших классах девушка активно участвовала в модельном бизнесе и в 2016 году стала обладательницей титула «Мисс зрительских симпатий» на главном конкурсе красоты среди девушек Дальнего Востока. За успехом последовали работа моделью на фэшн-показе в Китае в рамках Dalian Spring Fashion Week и начало раскрутки своего блога в сети.
К моменту окончания школы девушка все же решила пойти по стопам мамы и выбрала актерскую профессию. Учиться актерскому мастерству Екатерина поехала в Москву, где поступила в Институт современного искусства. Позже она перевелась в ГИТИС, оказавшись в мастерской Алексея Блохина. Но проучилась там Шкуро только порядка полугода. Актриса считает, что обладает природным талантом, а в стенах ВУЗа ее начали переучивать и делать такой, как все. Она ушла из института и больше не планирует учиться.
Популярность в сети
Екатерина Шкуро (Фото: Instagram*@ekaterinashkuro)
Количество подписчиков в социальных сетях Екатерины Шкуро постоянно росло. В TikTok Катя стала известной под ником Кэти Шкю и Baby Буся. На сегодняшний день она имеет более шести миллионов подписчиков. В этой социальной сети она начала создавать забавные видео и пародии на известных личностей.
Её талант не остался незамеченным, и продюсеры Freedom Team House пригласили её присоединиться к сообществу. Она стала жить в доме с другими блогерами и создавать совместный контент. В октябре 2020 года Freedom Team House сменил название на PopStar House. Через месяц Катя покинула его и переехала в другой дом — House 88. Однако вскоре она решила начать работать самостоятельно.
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Роли в кино
Екатерина Шкуро и Гарик Харламов (Фото: Instagram*@ekaterinashkuro)
В том же 2020-м артистка получила роль в сериале Гарика Харламова «Зона комфорта» и появилась в эпизоде сериала «Девушки с Макаровым». Кроме этого, актриса сыграла в лентах «Нина», «Бар «Москва Чики», «Любви не бывает?», «Ферма». С 2022 года артистка начала появляться в Comedy Club и играть в миниатюрах с Гариком Харламовым и Демисом Карибидисом. В 2023 году Шкуро стала соведущей шоу «Салон» на ТНТ.
Личная жизнь
Дмитрий Козлов, Екатерина Шкуро и их дети Аврора и Амур (Фото: Instagram*@ekaterinashkuro)
В период нахождения Катерины в «ТикТок-хаусе» ходили слухи о том, что у нее роман с блогером Егором Шипом. Однако это не нашло своего подтверждения. С 2022 года Екатерина Шкуро состоит в отношениях с Дмитрием Козловым. Пара поженилась в 2021 году, а в июле 2022 года у них родилась дочь Аврора. В 2024 году семья пополнилась сыном Амуром. Родители-блогеры не скрывают своих детей, и малыши активно снимаются в роликах.
Пластические операции
Дмитрий Козлов и Екатерина Шкуро (Фото: Instagram*@ekaterinashkuro)
После рождения двух малышей у актрисы появилась растянутая кожа и увеличился диастаз. За исправлением тела Екатерина Шкуро обратилась к скандальному хирургу Тимуру Хайдарову. Актрисе проведена абдоминопластика и липосакция, ушит диастаз, убраны швы от кесарева и аппендицита, и сформирован красивый пупок. Кроме этого, Екатерине провели коррекцию груди.
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