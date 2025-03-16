Продюсер Максим Фадеев потерял более 65 млн рублей из-за своего ресторана в Москве

Алла Пугачева на Кипре борется с возрастом изо всех сил, однако долго ли она сможет продолжать? И какие будут эффекты? Примадонне скоро 76, но она не сдаётся и желает выглядить молодо. Эксперт Мадина Байрамукова поделились с «Woman.ru» своим мнением о состоянии певицы и предупредила об опасности частой пластики.