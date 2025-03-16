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Продюсер Максим Фадеев потерял более 65 млн рублей из-за своего ресторана в Москве

Максим Фадеев потерял более 65 млн из-за своего ресторана «У дяди Макса»
Максим Фадеев (Фото: Инстаграм* @fadeevmaxim)

Максим Фадеев (Фото: Инстаграм* @fadeevmaxim)

Максим Фадеев потерял более 65 млн рублей из-за своего ресторана «У Дяди Макса» в прошлом году. За год убытки выросли почти в 16 раз. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, еще в 2023 году убытки достигали четырех млн рублей, а через год возросли до 65,1 млн. Ресторан продюсера ориентирован на юных посетителей — в меню есть молочные коктейли, пиццы и бургеры в виде деталей «Лего».

Однако в последнее время клиентов в заведении «У дяди Макса» становится все меньше. Из-за этого Фадееву пришлось закрыть один из двух ресторанов, который находится в ТРК Vegas Кунцево. На сегодняшний день у знаменитости осталось лишь одно кафе — в ТРК Vegas «Крокус Сити».

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#шоу-бизнес
Стало известно, могла ли смертельная болезнь Началовой передаться ее дочери
Врач Ярцева: подагра Началовой не могла передаться по наследству ее дочери
16 марта 2025, 09:53

Юлия Началова и Вера Алдонина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Подагра, которая стала причиной ухудшения состояния Юлии Началовой и ее смерти, не могла передаться ее дочери. Об этом сообщила в беседе с NEWS.ru терапевт Ирина Ярцева.
По ее словам, данное заболевание негенетическое и в большей степени связано с образом жизни человека. Специалист подчеркнула, что чаще всего подагрой страдают мужчины старше 40 лет с избыточным весом.

«У Юлии Началовой была удивительная форма подагры: ранняя и злокачественная, у нее были деформированы суставы рук. Но с тех пор как был открыт аллопуринол, такое течение болезни нехарактерно», — приводит слова Ярцевой NEWS.ru.

Если пациент будет принимать препараты и соблюдать диету, то удастся достичь хорошей ремиссии, заключила терапевт.

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#терапевт
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Певец Ираклий Пирцхалава рассказал о поддержке коллег после клинической смерти
16 марта 2025, 08:16

Ираклий Пирцхалава (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ираклий Пирцхалава рассказал о поддержке коллег после клинической смерти. Об этом пишут «Страсти».
Несколько лет назад певец пережил клиническую смерть, после чего его взгляды значительно изменились. В тяжелое время Ираклий не остался без поддержки друзей и коллег.

Исполнитель поблагодарил всех, кто помог ему в этот период. По его словам, не менее важным оказалось и то, сколько людей содействовали тому, чтобы артист мог организовать концерт «Слава Богу за все».

Он также добавил, что умеет быть благодарным. Уточняется, что Ираклия поддерживал батюшка Илия II, патриарх Грузии, и другие духовные отцы, которые молились за его здоровье.

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#шоу-бизнес
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Еще одну пластику не перенесет: как Алла Пугачева борется со старением на Кипре и какое у нее лицо на самом деле
Хирург Байрамукова дала оценку текущего состояния Аллы Пугачевой и ее последних фото
16 марта 2025, 08:11

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Алла Пугачева на Кипре борется с возрастом изо всех сил, однако долго ли она сможет продолжать? И какие будут эффекты? Примадонне скоро 76, но она не сдаётся и желает выглядить молодо. Эксперт Мадина Байрамукова поделились с «Woman.ru» своим мнением о состоянии певицы и предупредила об опасности частой пластики.

Как Пугачева «сохраняет» лицо

Певица уехала из России в 2022 году и теперь живет с семьей на Кипре, где 2 марта устроила традиционный праздник желтых цветов. На свежих фото она выглядит «цветущей» (под стать окружению) и, казалось бы, без макияжа. Певица сама написала в соцсетях, что в 75 «очень даже может быть милой и свежей».

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Пластический хирург и косметолог Мадина Байрамукова уверена — без фотошопа не обошлось, но контур лица у Аллы гладкий, без морщин, что намекает на прошлые подтяжки.

«В реальности мы видим, что у нее неплохой контур лица, нет брылей, носогубки, все выглажено, отутюжено. Какое-то время назад на ее снимках было явно заметно, что была проведена круговая подтяжка лица», — объяснила Байрамукова.
Уколы красоты звезда не делает из-за отеков, а наркоз опасен для ее сердца, так что сейчас она полагается на аппаратную косметологию.

Операции прошлого и их цена

В «нулевые» Пугачева решилась на серьезные изменения — хирург Артур Рыбакин провел ей круговую подтяжку, убрал второй подбородок и поставил имплант. Операция длилась почти сутки, и Примадонна пережила наркоз, а через год еще раз легла под нож для идеального результата.

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Позже были блефаропластика и еще пара подтяжек, но липосакция в Швейцарии обернулась бедой — сепсис и клиническая смерть чуть не забрали ее жизнь.

«При каждой подтяжке отслаивается кожный лоскут, кожа находится в условиях кислородного голодания, должно пройти время, прежде чем наладится кровообращение. (...) Но нельзя рассматривать внешность в отрыве от образа жизни, возраста. Именно сейчас на состоянии все пагубные привычки, недосыпание», — добавила хирург.
«Пугачева снова вышла на тропу расправ»: Собчак прокомментировала последние новости о Пугачевой
«Пугачева снова вышла на тропу расправ»: Собчак прокомментировала последние новости о Пугачевой
Байрамукова отмечает, что кожа после таких вмешательств теряет упругость, и теперь Алле нужен только тщательный уход, чтобы скрыть следы времени.

Смогла бы Пугачева пойти на пластику, если бы не сердце?

Чем больше и чаще кожа подвергается хирургическому вмешательству, тем тяжелее идет восстановление. В определенный момент наступает этап, когда очередная операция принесет лишь вред и не окажет прежних изменений. Из-за частого похода «на операционный стол» звездная певица довела свое тело до предела радикальных изменений.

Алла Пугачева во время недавней прогулки (Фото: Instagram* @alla_orfey)

«За ее жизнь неоднократно подвергались изменениям лоб, брови, височная зона, веки, средняя и нижняя треть лица», — перечисляла Мадина Байрамукова.
Таким образом, Пугачева не пошла бы теперь на пластику, даже если бы у нее не было проблем со здоровьем, которые мешают перенести наркоз. Лишь благодаря внимательному уходу за собой, заботе о коже и теле и походам к косметологам Алла может сохранить приятный внешний вид.

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Признание на футбольном матче: Виктория Дайнеко расплакалась от счастья, когда любимый позвал ее замуж

Ким Кардашьян подала в суд из-за анонса бывшим мужем Канье Уэстом трека, где их дочь поет вместе с P.Diddy

«Мой Вова»: Ольга Бузова выложила нежное видео заботы о крестнике, маленьком сыне Марии Погребняк

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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#хирург
#кожа
#сердце
#вред
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Ким Кардашьян подала в суд из-за анонса бывшим мужем Канье ​Уэстом трека, где их дочь поет вместе с P.Diddy
DailyMail: Ким Кардашьян обратилась в суд из-за публикации рэпера Уэста о новом треке
16 марта 2025, 07:27

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* @kimkardashian)

Канье Уэст и его бывшая жена Ким Кардашьян схлестнулись в конфликте — Кардашьян подала в суд из-за песни «Lonely Roads Still Go to Sunshine», в записи которой участвовала их дочь Норт. Проблема в том, что над треком рабоал еще и скандальный P.Diddy. Кардашьян возмущена, что Уэст "связал" их дочь с проблемным музыкантом, пишет DailyMail.
Скандал разгорелся после субботнего поста рэпера в соцсети Х, где тот громко озвучил участников трека. Предположительно, в записи участвовали Норт, P.Diddy (Шон Комбс) и его сын Кристиан.

Скандального рэпера-насильника Пи Дидди ​госпитализировали из тюрьмы
Скандального рэпера-насильника Пи Дидди ​госпитализировали из тюрьмы
Рэпер и продюсер Шон Комбс обвиняется в растлении несовершеннолетних, множественных изнасилованиях как мужчин, так и женщин, однако Канье Уэст стоит на защите друга. Кардашьян, в свою очередь, собирается всеми силами попытаться стереть новый трек из эфира, чтобы ее дочь не стала известна за творчество с подобным человеком.

Песня «Lonely Roads Still Go to Sunshine» начинается с голоса Шона Комбса, который сидит в тюрьме и благодарит Канье за поддержку, а затем появляется Норт с коротким рэп-куплетом про сияние и свет.

Ким Кардашьян со своими детьми (Фото: Instagram* @kimkardashian)

Уэст, похоже, решил, что будет мило вовлечь дочку в трек, но Кардашьян так не считает. Источник Daily Mail уточняет, что она обратилась в суд с просьбой предотвратить выпуск трека и «полностью удалить его».

Накануне Канье выложил, а потом быстро убрал скриншоты своей переписки с бывшей женой, где он грозил Ким настоящей «войной» и заявил, что примет ее недовольства по участию Норт в песне и согласиться с требованиями убрать оттуда дочку «только через свой труп».

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«Мой Вова»: Ольга Бузова выложила нежное видео заботы о крестнике, маленьком сыне Марии Погребняк

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#суд
#рэп
#творчество
#скандал
#песня
#конфликт
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Признание на футбольном матче: Виктория Дайнеко расплакалась от счастья, когда любимый позвал ее замуж
Любимый мужчина Виктории Дайнеко сделал ей предложение на футбольном матче
16 марта 2025, 05:53

​Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)

Вика Дайнеко стала невестой на футбольном матче, когда ее избранник неожиданно сделал предложение. Певица и не ждала, что игра «Локомотив — Динамо» подарит ей кольцо и статус будущей жены. Сцену признания и трогательной реакции 37-летней Дайнеко выложили в Telegram-канале «Starhit.ru».
Все началось с песни «Стоп, куда же я иду?» на стадионе — Вика улыбалась, пока на смену не пришло удивление, когда ей вдруг вручили букет белых роз. Затем на табло загорелась надпись «Выйдешь за меня?», и жених, давно готовивший свое признание, протянул любимой кольцо.

Растроганная Дайнеко расплакалась и сказала «да», находясь в шоке, но очень счастливая. На видео она вытирает слезы, которые все никак не остановятся, хотя она давно уже смеется и смущенно улыбается. После пара скромно поцеловалась на камеру.



Жених Вики — геолог по профессии, далек от шоу-бизнеса и человек довольно серьезный. Его имя пока неизвестно. Избранник Дайнеко не хочет привлекать к себе лишнего внимания. Певица шутит, что в интернете его зовут Романом, и даже на светских дорожках к нему так обращаются.

Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)

«Мы даже смеялись на одной дорожке — одна ведущая всю дорогу обращалась к нему как к Роману», — говорила артистка.
Дайнеко и сама избегает излишней публичности, когда речь заходит о личной жизни. О своей дочке Лизе от первого брака с Дмитрием Клейманом Вика рассказала лишь год назад.

«Мой Вова»: ​Ольга Бузова выложила нежное видео заботы о крестнике, маленьком сыне Марии Погребняк
«Мой Вова»: ​Ольга Бузова выложила нежное видео заботы о крестнике, маленьком сыне Марии Погребняк
Девятилетняя девочка, по словам мамы, ее лучшая подружка, и секрет имени открыли с ее разрешения. Скоро у Лизы появится отчим, а у Дайнеко начнется новая глава семейной истории.

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