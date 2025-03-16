Продюсер Максим Фадеев потерял более 65 млн рублей из-за своего ресторана в Москве

Максим Фадеев (Фото: Инстаграм* @fadeevmaxim)
Максим Фадеев потерял более 65 млн рублей из-за своего ресторана «У Дяди Макса» в прошлом году. За год убытки выросли почти в 16 раз. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, еще в 2023 году убытки достигали четырех млн рублей, а через год возросли до 65,1 млн. Ресторан продюсера ориентирован на юных посетителей — в меню есть молочные коктейли, пиццы и бургеры в виде деталей «Лего».
Однако в последнее время клиентов в заведении «У дяди Макса» становится все меньше. Из-за этого Фадееву пришлось закрыть один из двух ресторанов, который находится в ТРК Vegas Кунцево. На сегодняшний день у знаменитости осталось лишь одно кафе — в ТРК Vegas «Крокус Сити».
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*Запрещен в РФ
Однако в последнее время клиентов в заведении «У дяди Макса» становится все меньше. Из-за этого Фадееву пришлось закрыть один из двух ресторанов, который находится в ТРК Vegas Кунцево. На сегодняшний день у знаменитости осталось лишь одно кафе — в ТРК Vegas «Крокус Сити».
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