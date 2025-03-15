Семь брошенных детей, случайная карьера и роман с замужней: тайны актера Евгения Цыганова

Евгений Цыганов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
15 марта Евгению Цыганову исполняется 46 лет. Одни осуждают актера за его «одинаковость», другие же, наоборот, видят в его работах «необычную магию». Стоит отметить, что многие обсуждают личную жизнь артиста, вспоминая многочисленные романы и семерых брошенных детей.
Подробности биографии и личной жизни Евгения Цыганова в материале «Радио 1».
Евгений Цыганов родился 15 марта 1979 года в Москве. Его родители работали сотрудниками научно-исследовательского института «Титан». Цыганов окончил музыкальную школу по классу фортепиано, занимался теннисом и плаванием. В девять лет мальчик попал в Театр на Таганке, где в течение четырех лет исполнял различные детские роли в спектаклях «Борис Годунов», «Живой», «Владимир Высоцкий», «Дом на набережной».
В подростковом возрасте Евгений начал увлекаться музыкой. С 14 лет он играл в рок-группе «А.S.». После распада коллектива, будущий актер создал новую группу «Гренки», которая активно выступала в московских клубах и даже выпустила альбом.
После окончания школы Цыганов хотел поступать на журналиста, однако случайная встреча с бывшей одноклассницей по киношколе Ксенией Кутеповой изменила его планы. По ее совету в 1996 году он поступил в Щукинское театральное училище, однако проучился там лишь год.
В 1997 году Евгений перевелся в РАТИ (ГИТИС) на режиссерский факультет. Сразу после выпуска он был принят в труппу театра «Мастерская Петра Фоменко», где служит и сегодня.
Дебют Евгения Цыганова в кино состоялся в 2001 году в фильме Юрия Грымова «Коллекционер». По словам актера, данная работа является его «дорогим воспоминанием», несмотря на то, что критики не одобрили эту картину.
Роль в комедии «Займемся любовью» (2002) принесла Цыганову настоящий успех. Евгений получил приз фестиваля «Кинотавр» в номинации «Лучшая роль второго плана».
Спустя два года Евгений получил широкую известность после после роли Саши Панкратова в многосерийной драме «Дети Арбата». Работа с режиссером Андреем Эшпаем открыла новую страницу в карьере актера, а партнерство с Чулпан Хаматовой сделало их «самой романтической сериальной парой» того времени.
В 2006 году вышла романтическая комедия «Питер FM», где Цыганов сыграл вместе с Екатериной Федуловой. Картина имела огромный успех в прокате.
К числу известных проектов Евгения относятся роли в таких работах, как «Брестская крепость», «Неадекватные люди», «Оттепель», «Битва за Севастополь», «Цой» и другие. В фильмографии актера насчитывается более 20 проектов.
Евгений Цыганов всегда пользовался популярностью у женщин. В годы учебы в ГИТИСе актер влюбился в Ольгу Сташкевич, которая была на шесть лет младше. По рассказам Любови Тихомировой, рядом с Цыгановым актриса была довольно долго. Сама же Сташкевич рассказывала, что познакомилась со звездой «Прогулки» в общей компании, но иных подробностей о романе не раскрывала. Их отношения быстро сошли на нет, что стало для актрисы серьезным ударом.
Вскоре Цыганов переключил свое внимание на замужнюю Ирину Леонову, с которой снимался в «Детях Арбата». Примечательно, что Евгения абсолютно не смущало, что его возлюбленная состояла в браке с Игорем Петренко. Буквально через несколько месяцев после начала их романа Ирина развелась. В 2005 году она родила Цыганову дочь Полину, а спустя время и еще шестерых детей: Никиту, Андрея, Софью, Александра, Георгия и Веру. Стоит отметить, что замуж Леонову Цыганов так и не позвал — они прожили вместе 11 лет без заключения брака.
В течение этого времени артист много работал, постоянно пропадая то на репетициях, то съёмках и гастролях. Но при этом Цыганов и Леонова выглядели вполне счастливыми. Было понятно, что актер успевает находить время на детей. Но когда в 2015 году появились слухи о том, что Евгений ушел из семьи, бросив шестерых детей и беременную Ирину, многие не сразу в это поверили.
Сначала Цыганов говорил, что он якобы просто устал от постоянного шума в доме — мол, он не бросил детей, а просто живет отдельно, чтобы спокойно готовиться к ролям. Однако вскоре стало известно, что в это время у артиста уже вовсю разгорался роман с актрисой Юлией Снигирь.
Знакомы они были давно, но в какой-то момент рабочие отношения переросли в романтические. Евгения Цыганова тогда подвергли всеобщей критике, называли обманщиком, лицемером и донжуаном. Особенно много негатива вызвало его решение официально жениться на Снигирь, хотя Леонову он за столько лет так и не удосужился довести до ЗАГСа.
Сама Снигирь во всех интервью заявляет, что кризис в первой семье супруга начался задолго до встречи с ней, и виновницей развода себя она не считает. Юлию регулярно подвергали травле — мол, она разрушила такую счастливую семью, оставив семерых детей без отца. На сегодняшний день супруги вместе уже почти десять лет, воспитывают сына Федора и никакого повода для радости хейтеров не дают.
Со всеми своими детьми Цыганов общается и помогает им финансово, хоть и не в том объёме, на который хотела бы рассчитывать Леонова.
О своих чувствах к жене артист говорит очень редко. Но всегда признает, что она очень хороша в своей профессии.
Несмотря на новую семью и занятость, Цыганов принимает активное участие в воспитании детей от первого брака и регулярно выходит с ними в свет. Он уверен, что каждый из его детей талантлив, и любит всех одинаково.
Старшей дочери актера, Полине, уже 19 лет и она учится на актрису. У нее уже есть опыт съемок: она сыграла в проектах «Алиса не может ждать» и «Паромщица», а в фильме «110» будущей звезде даже досталась главная роль.
Сын Никита к актерской деятельности равнодушен. Он увлекается точными науками, изучает физику и астрономию.
Третий сын, Андрей, больше всех похож на знаменитого папу. Дочка София, как и Полина, мечтает о карьере актрисы, сын Александр без ума от футбола, а Георгий очень добрый и милый мальчик.
Малышка Вера, несмотря на свой юный возраст, уже очень самостоятельная.
По словам Цыганова, дети никогда не бывают ему в тягость. Актер не скрывает, что хотел бы проводить со своими наследниками больше времени, однако работа не всегда это позволяет.
Евгений Цыганов не покинул Россию и продолжает работать. Недавно на экраны вышел очередной проект с его участием — сериал «Первый номер».
В январе прошлого года состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита», главные роли в котором исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Картина собрала в прокате свыше 2 млрд руб.
Евгений не скрывает, что в последние годы интересных предложений стало гораздо меньше, а многие проекты, особенно зарубежные, попросту «схлопнулись».
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*Запрещен в РФ
Биография Евгения Цыганова
Евгений Цыганов родился 15 марта 1979 года в Москве. Его родители работали сотрудниками научно-исследовательского института «Титан». Цыганов окончил музыкальную школу по классу фортепиано, занимался теннисом и плаванием. В девять лет мальчик попал в Театр на Таганке, где в течение четырех лет исполнял различные детские роли в спектаклях «Борис Годунов», «Живой», «Владимир Высоцкий», «Дом на набережной».
В подростковом возрасте Евгений начал увлекаться музыкой. С 14 лет он играл в рок-группе «А.S.». После распада коллектива, будущий актер создал новую группу «Гренки», которая активно выступала в московских клубах и даже выпустила альбом.
Евгений Цыганов (Фото: Инстаграм* @tsyganovpictures)
После окончания школы Цыганов хотел поступать на журналиста, однако случайная встреча с бывшей одноклассницей по киношколе Ксенией Кутеповой изменила его планы. По ее совету в 1996 году он поступил в Щукинское театральное училище, однако проучился там лишь год.
В 1997 году Евгений перевелся в РАТИ (ГИТИС) на режиссерский факультет. Сразу после выпуска он был принят в труппу театра «Мастерская Петра Фоменко», где служит и сегодня.
Карьера Евгения Цыганова
Дебют Евгения Цыганова в кино состоялся в 2001 году в фильме Юрия Грымова «Коллекционер». По словам актера, данная работа является его «дорогим воспоминанием», несмотря на то, что критики не одобрили эту картину.
Роль в комедии «Займемся любовью» (2002) принесла Цыганову настоящий успех. Евгений получил приз фестиваля «Кинотавр» в номинации «Лучшая роль второго плана».
Спустя два года Евгений получил широкую известность после после роли Саши Панкратова в многосерийной драме «Дети Арбата». Работа с режиссером Андреем Эшпаем открыла новую страницу в карьере актера, а партнерство с Чулпан Хаматовой сделало их «самой романтической сериальной парой» того времени.
В 2006 году вышла романтическая комедия «Питер FM», где Цыганов сыграл вместе с Екатериной Федуловой. Картина имела огромный успех в прокате.
К числу известных проектов Евгения относятся роли в таких работах, как «Брестская крепость», «Неадекватные люди», «Оттепель», «Битва за Севастополь», «Цой» и другие. В фильмографии актера насчитывается более 20 проектов.
Личная жизнь Евгения Цыганова
Евгений Цыганов всегда пользовался популярностью у женщин. В годы учебы в ГИТИСе актер влюбился в Ольгу Сташкевич, которая была на шесть лет младше. По рассказам Любови Тихомировой, рядом с Цыгановым актриса была довольно долго. Сама же Сташкевич рассказывала, что познакомилась со звездой «Прогулки» в общей компании, но иных подробностей о романе не раскрывала. Их отношения быстро сошли на нет, что стало для актрисы серьезным ударом.
Вскоре Цыганов переключил свое внимание на замужнюю Ирину Леонову, с которой снимался в «Детях Арбата». Примечательно, что Евгения абсолютно не смущало, что его возлюбленная состояла в браке с Игорем Петренко. Буквально через несколько месяцев после начала их романа Ирина развелась. В 2005 году она родила Цыганову дочь Полину, а спустя время и еще шестерых детей: Никиту, Андрея, Софью, Александра, Георгия и Веру. Стоит отметить, что замуж Леонову Цыганов так и не позвал — они прожили вместе 11 лет без заключения брака.
Ирина Леонова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
В течение этого времени артист много работал, постоянно пропадая то на репетициях, то съёмках и гастролях. Но при этом Цыганов и Леонова выглядели вполне счастливыми. Было понятно, что актер успевает находить время на детей. Но когда в 2015 году появились слухи о том, что Евгений ушел из семьи, бросив шестерых детей и беременную Ирину, многие не сразу в это поверили.
Сначала Цыганов говорил, что он якобы просто устал от постоянного шума в доме — мол, он не бросил детей, а просто живет отдельно, чтобы спокойно готовиться к ролям. Однако вскоре стало известно, что в это время у артиста уже вовсю разгорался роман с актрисой Юлией Снигирь.
Отношения Евгения Цыганова с Юлией Снигирь
Знакомы они были давно, но в какой-то момент рабочие отношения переросли в романтические. Евгения Цыганова тогда подвергли всеобщей критике, называли обманщиком, лицемером и донжуаном. Особенно много негатива вызвало его решение официально жениться на Снигирь, хотя Леонову он за столько лет так и не удосужился довести до ЗАГСа.
«На самом деле у меня не было как такового развода, я никого и не бросал: детей или женщину. Для меня это сами по себе странные формулировки, потому что это дорогие и близкие мне люди. У нас общие проблемы, дела. Самая главная неправда в том, что есть какое-то расставание. Подробности мы опустим: сколько мы были вместе, куда ходили, что делали. Да, семеро детей, но я не отнекиваюсь! Наоборот, мы в прекрасных отношениях, общаемся… Это жизнь», — оправдывал себя Евгений.
Сама Снигирь во всех интервью заявляет, что кризис в первой семье супруга начался задолго до встречи с ней, и виновницей развода себя она не считает. Юлию регулярно подвергали травле — мол, она разрушила такую счастливую семью, оставив семерых детей без отца. На сегодняшний день супруги вместе уже почти десять лет, воспитывают сына Федора и никакого повода для радости хейтеров не дают.
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь (Фото: Инстаграм* @tsyganovpictures)
Со всеми своими детьми Цыганов общается и помогает им финансово, хоть и не в том объёме, на который хотела бы рассчитывать Леонова.
О своих чувствах к жене артист говорит очень редко. Но всегда признает, что она очень хороша в своей профессии.
«Мы же с Юлей познакомились на съёмочной площадке, и я сразу увидел, что она действительно очень крутая актриса. На мой взгляд. Но, видимо, его разделяют и Андрей Сергеевич Смирнов, и Паоло Соррентино, и много других замечательных мастеров. И Юрий Николаевич Погребничко (театральный режиссёр — прим.ред.) в какой-то момент сказал: "Ты понимаешь, Юля же не умеет притворяться, её пространство гнетёт". И я вдруг увидел, что Юля действительно не очень умеет притворяться. Мне кажется, это редкий дар — быть настоящей», — делился в одном из интервью артист.
Дети Евгения Цыганова
Несмотря на новую семью и занятость, Цыганов принимает активное участие в воспитании детей от первого брака и регулярно выходит с ними в свет. Он уверен, что каждый из его детей талантлив, и любит всех одинаково.
Старшей дочери актера, Полине, уже 19 лет и она учится на актрису. У нее уже есть опыт съемок: она сыграла в проектах «Алиса не может ждать» и «Паромщица», а в фильме «110» будущей звезде даже досталась главная роль.
Сын Никита к актерской деятельности равнодушен. Он увлекается точными науками, изучает физику и астрономию.
Третий сын, Андрей, больше всех похож на знаменитого папу. Дочка София, как и Полина, мечтает о карьере актрисы, сын Александр без ума от футбола, а Георгий очень добрый и милый мальчик.
Малышка Вера, несмотря на свой юный возраст, уже очень самостоятельная.
«Любой мой ребёнок, положа руку на сердце, может заявить, что он — любимчик. Если я куда-то еду, то беру с собой кусками гавриков», — утверждает Евгений.
По словам Цыганова, дети никогда не бывают ему в тягость. Актер не скрывает, что хотел бы проводить со своими наследниками больше времени, однако работа не всегда это позволяет.
Чем занимается Евгений Цыганов сегодня
Евгений Цыганов не покинул Россию и продолжает работать. Недавно на экраны вышел очередной проект с его участием — сериал «Первый номер».
В январе прошлого года состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита», главные роли в котором исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Картина собрала в прокате свыше 2 млрд руб.
Евгений не скрывает, что в последние годы интересных предложений стало гораздо меньше, а многие проекты, особенно зарубежные, попросту «схлопнулись».
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