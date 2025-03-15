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Семь брошенных детей, случайная карьера и роман с замужней: тайны актера Евгения Цыганова

Евгений Цыганов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Евгений Цыганов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

15 марта Евгению Цыганову исполняется 46 лет. Одни осуждают актера за его «одинаковость», другие же, наоборот, видят в его работах «необычную магию». Стоит отметить, что многие обсуждают личную жизнь артиста, вспоминая многочисленные романы и семерых брошенных детей.
Подробности биографии и личной жизни Евгения Цыганова в материале «Радио 1».

Биография Евгения Цыганова


Евгений Цыганов родился 15 марта 1979 года в Москве. Его родители работали сотрудниками научно-исследовательского института «Титан». Цыганов окончил музыкальную школу по классу фортепиано, занимался теннисом и плаванием. В девять лет мальчик попал в Театр на Таганке, где в течение четырех лет исполнял различные детские роли в спектаклях «Борис Годунов», «Живой», «Владимир Высоцкий», «Дом на набережной».

В подростковом возрасте Евгений начал увлекаться музыкой. С 14 лет он играл в рок-группе «А.S.». После распада коллектива, будущий актер создал новую группу «Гренки», которая активно выступала в московских клубах и даже выпустила альбом.

Евгений Цыганов (Фото: Инстаграм* @tsyganovpictures)

После окончания школы Цыганов хотел поступать на журналиста, однако случайная встреча с бывшей одноклассницей по киношколе Ксенией Кутеповой изменила его планы. По ее совету в 1996 году он поступил в Щукинское театральное училище, однако проучился там лишь год.

В 1997 году Евгений перевелся в РАТИ (ГИТИС) на режиссерский факультет. Сразу после выпуска он был принят в труппу театра «Мастерская Петра Фоменко», где служит и сегодня.

Карьера Евгения Цыганова


Дебют Евгения Цыганова в кино состоялся в 2001 году в фильме Юрия Грымова «Коллекционер». По словам актера, данная работа является его «дорогим воспоминанием», несмотря на то, что критики не одобрили эту картину.

Роль в комедии «Займемся любовью» (2002) принесла Цыганову настоящий успех. Евгений получил приз фестиваля «Кинотавр» в номинации «Лучшая роль второго плана».

Спустя два года Евгений получил широкую известность после после роли Саши Панкратова в многосерийной драме «Дети Арбата». Работа с режиссером Андреем Эшпаем открыла новую страницу в карьере актера, а партнерство с Чулпан Хаматовой сделало их «самой романтической сериальной парой» того времени.

В 2006 году вышла романтическая комедия «Питер FM», где Цыганов сыграл вместе с Екатериной Федуловой. Картина имела огромный успех в прокате.

К числу известных проектов Евгения относятся роли в таких работах, как «Брестская крепость», «Неадекватные люди», «Оттепель», «Битва за Севастополь», «Цой» и другие. В фильмографии актера насчитывается более 20 проектов.

Личная жизнь Евгения Цыганова


Евгений Цыганов всегда пользовался популярностью у женщин. В годы учебы в ГИТИСе актер влюбился в Ольгу Сташкевич, которая была на шесть лет младше. По рассказам Любови Тихомировой, рядом с Цыгановым актриса была довольно долго. Сама же Сташкевич рассказывала, что познакомилась со звездой «Прогулки» в общей компании, но иных подробностей о романе не раскрывала. Их отношения быстро сошли на нет, что стало для актрисы серьезным ударом.

Вскоре Цыганов переключил свое внимание на замужнюю Ирину Леонову, с которой снимался в «Детях Арбата». Примечательно, что Евгения абсолютно не смущало, что его возлюбленная состояла в браке с Игорем Петренко. Буквально через несколько месяцев после начала их романа Ирина развелась. В 2005 году она родила Цыганову дочь Полину, а спустя время и еще шестерых детей: Никиту, Андрея, Софью, Александра, Георгия и Веру. Стоит отметить, что замуж Леонову Цыганов так и не позвал — они прожили вместе 11 лет без заключения брака.

Ирина Леонова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В течение этого времени артист много работал, постоянно пропадая то на репетициях, то съёмках и гастролях. Но при этом Цыганов и Леонова выглядели вполне счастливыми. Было понятно, что актер успевает находить время на детей. Но когда в 2015 году появились слухи о том, что Евгений ушел из семьи, бросив шестерых детей и беременную Ирину, многие не сразу в это поверили.

Сначала Цыганов говорил, что он якобы просто устал от постоянного шума в доме — мол, он не бросил детей, а просто живет отдельно, чтобы спокойно готовиться к ролям. Однако вскоре стало известно, что в это время у артиста уже вовсю разгорался роман с актрисой Юлией Снигирь.

Отношения Евгения Цыганова с Юлией Снигирь


Знакомы они были давно, но в какой-то момент рабочие отношения переросли в романтические. Евгения Цыганова тогда подвергли всеобщей критике, называли обманщиком, лицемером и донжуаном. Особенно много негатива вызвало его решение официально жениться на Снигирь, хотя Леонову он за столько лет так и не удосужился довести до ЗАГСа.

«На самом деле у меня не было как такового развода, я никого и не бросал: детей или женщину. Для меня это сами по себе странные формулировки, потому что это дорогие и близкие мне люди. У нас общие проблемы, дела. Самая главная неправда в том, что есть какое-то расставание. Подробности мы опустим: сколько мы были вместе, куда ходили, что делали. Да, семеро детей, но я не отнекиваюсь! Наоборот, мы в прекрасных отношениях, общаемся… Это жизнь», — оправдывал себя Евгений.

Сама Снигирь во всех интервью заявляет, что кризис в первой семье супруга начался задолго до встречи с ней, и виновницей развода себя она не считает. Юлию регулярно подвергали травле — мол, она разрушила такую счастливую семью, оставив семерых детей без отца. На сегодняшний день супруги вместе уже почти десять лет, воспитывают сына Федора и никакого повода для радости хейтеров не дают.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь (Фото: Инстаграм* @tsyganovpictures)

Со всеми своими детьми Цыганов общается и помогает им финансово, хоть и не в том объёме, на который хотела бы рассчитывать Леонова.

О своих чувствах к жене артист говорит очень редко. Но всегда признает, что она очень хороша в своей профессии.

«Мы же с Юлей познакомились на съёмочной площадке, и я сразу увидел, что она действительно очень крутая актриса. На мой взгляд. Но, видимо, его разделяют и Андрей Сергеевич Смирнов, и Паоло Соррентино, и много других замечательных мастеров. И Юрий Николаевич Погребничко (театральный режиссёр — прим.ред.) в какой-то момент сказал: "Ты понимаешь, Юля же не умеет притворяться, её пространство гнетёт". И я вдруг увидел, что Юля действительно не очень умеет притворяться. Мне кажется, это редкий дар — быть настоящей», — делился в одном из интервью артист.

Дети Евгения Цыганова


Несмотря на новую семью и занятость, Цыганов принимает активное участие в воспитании детей от первого брака и регулярно выходит с ними в свет. Он уверен, что каждый из его детей талантлив, и любит всех одинаково.

Старшей дочери актера, Полине, уже 19 лет и она учится на актрису. У нее уже есть опыт съемок: она сыграла в проектах «Алиса не может ждать» и «Паромщица», а в фильме «110» будущей звезде даже досталась главная роль.

Сын Никита к актерской деятельности равнодушен. Он увлекается точными науками, изучает физику и астрономию.

Третий сын, Андрей, больше всех похож на знаменитого папу. Дочка София, как и Полина, мечтает о карьере актрисы, сын Александр без ума от футбола, а Георгий очень добрый и милый мальчик.

Малышка Вера, несмотря на свой юный возраст, уже очень самостоятельная.

«Любой мой ребёнок, положа руку на сердце, может заявить, что он — любимчик. Если я куда-то еду, то беру с собой кусками гавриков», — утверждает Евгений.

По словам Цыганова, дети никогда не бывают ему в тягость. Актер не скрывает, что хотел бы проводить со своими наследниками больше времени, однако работа не всегда это позволяет.

Чем занимается Евгений Цыганов сегодня


Евгений Цыганов не покинул Россию и продолжает работать. Недавно на экраны вышел очередной проект с его участием — сериал «Первый номер».

В январе прошлого года состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита», главные роли в котором исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Картина собрала в прокате свыше 2 млрд руб.

Евгений не скрывает, что в последние годы интересных предложений стало гораздо меньше, а многие проекты, особенно зарубежные, попросту «схлопнулись».

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«Показать грудь?»: роль порноактрисы и смена фамилии. Где сейчас звезда сериала «Бывшие» Любовь Аксенова
15 марта 2025, 14:36

Любовь Аксёнова (Фото: Instagram*@im_lyubovaksenova)

Любовь Аксёнова — актриса, которая может воплотить на экране любой образ. Её актёрский талант и красота помогли многим фильмам стать любимыми среди зрителей. Сегодня артистке исполняется 35 лет. О личной жизни и творческом пути звезды сериала «Бывшие» читайте в материале «Радио 1».

Детство звезды


Любовь Аксёнова (Фото: Instagram*@im_lyubovaksenova)

Любовь Аксёнова (Новикова) появилась на свет 15 марта 1990 года в городе Москве. Её родители не имели отношения к творческой сфере: мама работала в аптеке, а отец был армейским офицером. Люба росла вместе со старшим братом и много принимала от него.

Будущая актриса с раннего детства проявляла творческие способности, играла в школьных постановках, занималась вокалом и танцами. При этом примерной девочкой назвать ее было сложно, она много гуляла, рано начала курить и прогуливать школу. Помимо этого, Аксёнова проявляла интерес к экстремальным видам спорта — каталась на горных лыжах, сноублейде и гоняла на мопеде.

В старших классах с актрисой произошёл несчастный случай на мопеде, из-за чего она получила травму ноги и вынуждена была долго восстанавливаться, пропуская занятия в школе. Получать аттестат о среднем образовании Аксеновой пришлось экстерном, так она окончила школу на год раньше своих одноклассников.

Девушка была уверена в своём желании связать свою жизнь с искусством. Поначалу она задумывалась о карьере певицы, но в последний момент передумала и подала документы в ГИТИС.

И актриса, и певица


На третьем курсе института Люба попробовала себя в роли певицы. Она встретила Сергея Галояна, который когда-то был продюсером группы «Тату». Вместе с ним Люба и её подруги создали группу ID. Они выступали в необычных костюмах японских школьниц и пели смелые песни. Эта деятельность сильно отвлекала от учебы в театральном, поэтому коллектив просуществовал недолго, и Аксенова снова бросила все силы на учебу в ГИТИСе.

Первые роли и большая популярность


Любовь Аксёнова (Фото: Instagram*@im_lyubovaksenova)

Актриса дебютировала в кино еще будучи студенткой в 2009 году с эпизодическими ролями в сериалах «Детективы» и «След». Первый успех в кино случился в 2011 году после премьеры сериала «Закрытая школа». В этом захватывающем сериале она предстала в образе ученицы Кристины Панфиловой.

В киноальманахе «Рассказы», где Аксенова впервые обнажилась в кадре.

«Когда-то давно в институте я говорила: «Что?! Эротика? Показать грудь? Ни за что!». А потом через два года я снялась в киноальманахе «Рассказы» и, не задумываясь, разделась в кадре, потому что того требовала роль. Мне нравился мой персонаж, я доверяла режиссеру, а это была моя внутренняя задача. В общем, когда доходишь до дела, думаешь уже о других вещах», — делилась Аксенова с изданием Woman.ru.
Спустя много лет Любовь Аксёнова сыграет роль порноактрисы в фильм Михаила Сегала «Глубже». Чтобы войти в образ, девушка изучила эротические видеоматериалы и документальные фильмы о «древнейшей» профессии.

«Я поняла, насколько порно — это непростой труд, тяжелая физическая работа. Звезд в русском сегменте немного, все работают в сложных условиях», — цитировало слова акртисы издание «Лента.ру».

В фильмографии Любови Аксёновой к настоящему времени насчитывается более 75 работ, среди которых имеются всеми любимые картины «Рассказы», «Любит – не любит», «Обнимая небо», «Бывшие», «Гуляй, Вася!», «Мажор-2», «Настя, соберись!» и «Почка».

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Личная жизнь


Павел и Любовь Аксёновы (Фото: Instagram*@im_lyubovaksenova)

В 2010 году актриса вышла замуж за Павла Аксёнова, который был не только продюсером, но и режиссёром. После свадьбы Любовь Новикова взяла фамилию мужа. Пара познакомилась на премьере короткометражного фильма «Любовник» и буквально через несколько месяцев стали мужем и женой. Повторная свадьба супругов состоялась в 2020 году. Они устроили пышную свадьбу в Индии, пригласив только самых близких людей.

Супруг актрисы предпочитает вести уединённый образ жизни и редко сопровождает её на светских мероприятиях. Однако он с пониманием относится к профессиональной деятельности жены. Однако в их благополучном союзе пока нет детей. Любовь продолжает активно работать и не планирует пока становиться матерью.

Смена имиджа


Любовь Аксёнова (Фото: Instagram*@im_lyubovaksenova)

Любовь Аксёнова впервые появилась перед зрителями в новом образе на премьере анимационного фильма «Щелкунчик и волшебная флейта» в ГУМе. Журналисты и коллеги с трудом узнали актрису, так как она сменила привычный образ: вместо русых волос средней длины у неё была стрижка «пикси» с платиновым цветом.

В эфире программы «Поехали» на радиостанции «Авторадио» Аксёнова поделилась с публикой мотивами своего решения.

«На самом деле я дождалась, я дожала, додавила! Я очень долго хотела постричься. Хотела сделать именно короткую стрижку. Еще хотела рискнуть и стать настоящей блондинкой с белыми волосами. Я предлагала сделать это для проектов, но часто слышала: «Ну, наверное, не надо, вдруг не пойдет…». Когда я освободилась от всех проектов, всё доделала, то поехала к другу и сказала: «Давай сделаем, погнали!» — рассказала артистка.

Поклонники разделились во мнениях. Некоторые считают, что актриса совершила большую ошибку, сделав новую стрижку, которая сделала её похожей на мальчика. Однако большинство всё же оценили преображение звезды экрана. В интернете пишут, что в новом образе Аксёнова стала выглядеть свежее и эффектнее.

Любовь Аксёнова (Фото: Instagram*@im_lyubovaksenova)

Стоит отметить, что Аксёнова, как настоящий профессионал, не боится менять свою внешность ради проектов. Например, в 2019 году она покрасила волосы в красный цвет для роли в супергеройском фильме «Майор Гром: Чумной доктор» режиссёра Олега Трофима. А после проекта Аксёнова еще долгое время наслаждалась ярким цветом волос.

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«Рассчитано на девочек-подростков»: Собчак не верит в отношения Мизулиной с SHAMAN
Собчак не верит в отношения Мизулиной с SHAMAN
15 марта 2025, 12:48

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Журналистка Ксения Собчак не верит в отношения певца Ярослава Дронова (SHAMAN) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом телеведущая заявила в своем одноименном шоу «Осторожно: Собчак».
Таким образом она набросала, по ее мнению, приблизительный сценарий. По словам Собчак, сначала будут публичные появления с поцелуями, затем клипы с участием Мизулиной. После пойдут интервью Дронова об обретении любви, объявление и подготовка к свадебному торжеству с последующим разрывом.

«Сценарий у истории длинный, поэтому не все сразу. На каких девочек-подростков это рассчитано, не понимаю. Кто автор сценария прогрева — тоже любопытно», — прокомментировала Собчак.
Ранее таролог рассказал, какое будущее у отношений Дронова и Мизулиной.

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Фигуристка Трусова рассекретила беременность, показав живот
15 марта 2025, 11:52

Александра Трусова (Фото: Instagram*/avtrusova)

Фигуристка Александра Трусова показала живот, рассекретив беременность в социальных сетях. Бьюти-издания подозревали о беременности еще пару месяцев назад.
Трусова с мужем Макаром Игнатовым в ожидании первенца. Официально об этом стало известно, благодаря видеозаписи из челябинской авиагавани, опубликованной изданием Super.ru. Трусова с Игнатовым прилетели туда в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию.




На кадрах видно, что живот и фигуру не закрывает даже одежда. Будущие родители поженились летом прошлого года, через полгода после того, как пара стала встречаться. Также некоторое время назад спортсменка опубликовала кадры, где у нее новый цвет волос, а подпись к видео гласила: «Время перемен».

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#семья
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Алекса объявила о разводе с Дайчевым через год после свадьбы
15 марта 2025, 11:31

Александра Чвикова (Фото: Instagram*/aleksa___official)

Певица Алекса (Александра Чвикова) объявила о разводе с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Исполнительница опубликовала пост в соцсетях с черно-белой свадебной фотографией. Торжество состоялось год назад. Чвикова также добавила, что не будет комментировать ситуацию.
«В нашей жизни было много светлых и добрых моментов. Благодарю за дочь, о ней я мечтала всю свою осознанную жизнь! А уже дальше, каждый идёт по своему осознанному пути», — написала Алекса.
Пользователи поддержали артистку, написав, что все наладится.

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Ранее сообщалось, куда переехала Алекса.

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У звезды «Брата-2» Виктора Сухорукова обнаружили осложнения после острого инфаркта миокарда
У актера Сухорукова обнаружили осложнения после острого инфаркта миокарда
15 марта 2025, 10:41

Виктор Сухоруков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

У звезды «Брата-2» Виктора Сухорукова обнаружили осложнения после острого инфаркта миокарда. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что у артиста серьёзные проблемы с сердечно-сосудистой системой. 73-летнего актера экстренно госпитализировали из дома в субботу, 1 марта. У него внезапно началось носовое кровотечение.

Согласно данным канала, Сухорукову сделали срочную операцию на сердце — коронарное шунтирование. По словам медиков, артист вовремя вызвал скорую, иначе последствия могли бы быть более тяжелыми.

После операции врачи провели обширное обследование, которое показало, что сосуды актера, предварительно, сильно изношены. Отмечается, что это может вызвать инсульт.

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