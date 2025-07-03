Дочь Прилучного показала подарок от брата на фоне суда родителей
Дочь Прилучного Мия показала подарок от брата Тимофея на фоне суда родителей
Дочь артиста Павла Прилучного Мия показала в соцсетях подарок от своего старшего брата Тимофея. Он вручил сестре популярную игрушку Лабубу. Ребята дружат, несмотря на судебные тяжбы родителей.
«Это та, которую ты хотела как раз», — сказал Тимофей.Мия поблагодарила его, отметив, что презент классный. Мальчик проживает с новой семьей, в то время как девочка осталась к экс-супругой «Мажора» Агатой Муцениеце. Поводом для судебных разбирательств стало место жительства Тимофея. Сторона звездной матери считает, что ребенку не дают с ней общаться и всячески настраивают против общения. Павел Прилучный женат на актрисе Зепюр Брутян, а Муцениеце сделал предложение музыкант Петр Дранга.
*Запрещен в РФ