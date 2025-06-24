Дизайнер Бейонсе сшил свадебное платье для Бородиной за несколько миллионов рублей
23 июня в подмосковной усадьбе Ксения Бородина и Николай Сердюков сыграли пышную свадьбу. На торжественной церемонии было много известных звёзд, но самой яркой была Бородина, которая блистала в необычайно роскошном и дорогом свадебном наряде. Подробности сообщает Kp.ru.
Российская телеведущая для своей третьей свадьбы выбрала поистине королевское платье. Наряд звезды с пышной юбкой, корсетом и шлейфом был расшит кружевом. Ксения дополнила невероятный образ ажурной фатой на итальянский манер.
Следует отметить, что подвенечный наряд Бородиной изготовил известный ливанский модельер Зухаир Мурад. Бренд Zuhair Murad славится великолепными торжественными одеяниями, а наряды этого дизайнера носят Тейлор Свифт, Адель, Дженнифер Лопес, и многие другие знаменитости. Платье Ксении представлено в последней свадебной коллекции Мурада и стоит несколько миллионов рублей.
Ранее сообщались подробности свадьбы Ксении Бородиной, сэкономившей на выступлении Кадышевой.
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