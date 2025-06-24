Дизайнер Бейонсе сшил свадебное платье для Бородиной за несколько миллионов рублей

24 июня 2025, 14:42

Ксения Бородина вышла замуж в роскошном платье известного дизайнера

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

23 июня в подмосковной усадьбе Ксения Бородина и Николай Сердюков сыграли пышную свадьбу. На торжественной церемонии было много известных звёзд, но самой яркой была Бородина, которая блистала в необычайно роскошном и дорогом свадебном наряде. Подробности сообщает Kp.ru.