Тимати похвастался Ferrari за 157 миллионов рублей
Рэпер Тимати пополнил коллекцию автомобилей Ferrari за 157 млн рублей
Рэпер Тимати продемонстрировал в соцсетях редкий Ferrari F40, стоимость которого превышает 157 миллионов рублей.
Всего в мире насчитывается чуть более 200 таких автомобилей. Как сообщает «Звездач», Тимати — известный коллекционер дорогих машин.
В его гараже также стоят Mercedes-Maybach S650 Pullman (65 млн руб.), Lamborghini Veneno (725 млн руб.) и мотоцикл Harley-Davidson Softail (3 млн руб.).
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).
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